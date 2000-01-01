На этой экскурсии 🧭 Вы посетите вторую по значимости и популярности достопримечательность 🏛️ нашего острова — знаменитый Лоро-Парк. Парк 🌳 обладает богатейшей коллекцией флоры и фауны из самых разных уголков нашей планеты. Именно в Лоро-Парке расположен крупнейший в мире пингвинарий. А некоторые виды попугаев сейчас живут исключительно здесь, в Лоро-Парке, так как в природе эти виды не сохранились. Уникальный аквариум Лоро-Парка предлагает своим гостям понаблюдать за жизнью морских обитателей, оказавшись непосредственно в их среде. Здесь Вы сможете увидеть богатейший подводный мир, от крошечных деток рыбы-клоуна до огромных скатов и акул. И конечно же, Лоро-Парк — это потрясающие шоу, в которых дрессировщики — профессионалы продемонстрируют Вам свое мастерство. И если дрессированные дельфины 🐬 и морские котики уже кого-то могут и не удивить, хотя абсолютно точно не оставят равнодушными, то дрессированные гигантские косатки и попугаи — это, вне всяких сомнений, эксклюзив Лоро-Парка.

В чём же изюминка нашего с Вами путешествия? Она заключена в том, что если Лоро-Парк гостеприимно встречает всех своих гостей, то для Вас он откроет ещё и те двери, на которых написано staff only (служебное помещение), которые обычно закрыты для посетителей, и там, за кулисами, вы увидите, как живет и работает этот чудо — мир Лоро-Парк. Вас приятно поразит та атмосфера и забота с которыми в Лоро-Парке подходят к содержанию питомцев, а разведение косаток в неволе — вообще вещь уникальная, такого опыта, между прочим, нет больше нигде в мире. И конечно же, Вас попотчуют замечательным обедом в ресторане Casa Pepe.