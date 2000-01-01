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Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Лоро-Парк на острове 🏝️ Тенерифе — уникальное во всех отношениях место.

Мало где вы увидите такую обширную коллекцию животных и растений.

В Лоро-парке находится крупнейший в мире пингвинарий, огромный аквариум с колоритными представителями подводного мира.

Здесь обитают виды попугаев, которые нигде больше не сохранились.

И, конечно же, вы получите удовольствие от шоу Лоро-парка, проводимых на высоком профессиональном уровне.

Мы заглянем за кулисы парка, куда всем остальным вход воспрещен.
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Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"

Что вы увидите

  • Лоро-парк
На этой экскурсии 🧭 Вы посетите вторую по значимости и популярности достопримечательность 🏛️ нашего острова — знаменитый Лоро-Парк. Парк 🌳 обладает богатейшей коллекцией флоры и фауны из самых разных уголков нашей планеты. Именно в Лоро-Парке расположен крупнейший в мире пингвинарий. А некоторые виды попугаев сейчас живут исключительно здесь, в Лоро-Парке, так как в природе эти виды не сохранились. Уникальный аквариум Лоро-Парка предлагает своим гостям понаблюдать за жизнью морских обитателей, оказавшись непосредственно в их среде. Здесь Вы сможете увидеть богатейший подводный мир, от крошечных деток рыбы-клоуна до огромных скатов и акул. И конечно же, Лоро-Парк — это потрясающие шоу, в которых дрессировщики — профессионалы продемонстрируют Вам свое мастерство. И если дрессированные дельфины 🐬 и морские котики уже кого-то могут и не удивить, хотя абсолютно точно не оставят равнодушными, то дрессированные гигантские косатки и попугаи — это, вне всяких сомнений, эксклюзив Лоро-Парка.
В чём же изюминка нашего с Вами путешествия? Она заключена в том, что если Лоро-Парк гостеприимно встречает всех своих гостей, то для Вас он откроет ещё и те двери, на которых написано staff only (служебное помещение), которые обычно закрыты для посетителей, и там, за кулисами, вы увидите, как живет и работает этот чудо — мир Лоро-Парк. Вас приятно поразит та атмосфера и забота с которыми в Лоро-Парке подходят к содержанию питомцев, а разведение косаток в неволе — вообще вещь уникальная, такого опыта, между прочим, нет больше нигде в мире. И конечно же, Вас попотчуют замечательным обедом в ресторане Casa Pepe.
Что входит
  • Трансфер с ожиданием отель - парк - отель
  • входной билет
  • экскурсия в мини-группе с уполномоченным гидом по "закулисью" Лоро-парка
  • обед
  • VIP-места на шоу парка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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