Светлана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

«Тропический рай, остров 🏝️ вечной весны» — именно так называют Тенерифе в туристических путеводителях. Это тот самый случай, когда красивые 🤩 картинки из журналов действительно совпадают с реальностью: разные климатические условия формируют причудливый ландшафт. Куда бы вы не отправились — почти во всех частях острова разнообразная фауна, поэтому здесь есть и горы ⛰️, и океан, и густые леса, и старинные улочки. Одно маленькое место совмещает в себе всё, что вы увидите, посетив несколько городов, а то и стран.

Это не просто великолепные виды, но и история 📖, которую скрывает каждое из них. Если вы хотите узнать самые интересные детали и изучить остров изнутри, то идеальный вариант — обзорная экскурсия ⛳. Мы объездим те места, о которых знают только местные, увидим остров, как на ладони с лучших смотровых площадок и познакомимся с богатым прошлым Тенерифе: его легендами и тайнами.

Экскурсия проходит по понедельникам, вторникам и средам, так как дорога в живописный уголок Тено, окруженный оврагами и испанскими деревушками, открыта только в эти дни.

Обзорная экскурсия по западу Тенерифе

Помните сцены из фильма «Форсаж 6», где герои на экстремальных скоростях несутся по крутым дорогам, мимо невероятных пейзажей? Повторить этот маршрут вполне возможно. Именно Тенерифе голливудские режиссёры выбрали в качестве локации для съёмок одной из частей знаменитой франшизы. Проехаться по этим местам будет интересно не только поклонникам Вин Дизеля. Такое путешествие точно запомнится на всю жизнь: дорогу в ущелье Маска, с которой начнется маршрут, называют «путь страха». Название более чем говорящее — это несколько километров извилистой дороги через ущелье с подъёмами, как на американских горках. Маршрут проходит через горы, среди которых раскинулись живописные деревни, а гигантские склоны, похожие на задремавших великанов, захватывают дух.

Во время путешествия нам предстоит остановка в деревушке, где по легендам проживали пираты. Теперь местные жители занимаются сельским хозяйством и ресторанным бизнесом, и трепетно сохраняют эти предания. Здесь мы сможем перевести дух за чашкой местного кофе «барракито», этот напиток готовят только на Канарах.

Затем наш маршрут пройдёт через настоящий вулканический туннель, который появился в первом эпизоде фильма «Форсаж 6». Он ведет к знаменитым скалам Лос Гигантес — самым отвесным скалам в Европе. Они оправдывают своё название сполна: будто гиганты поднимаются из глубин океана и тянутся в небесную высь. Если позволит погода, то можно искупаться в бухте с чистейшей водой лазурного цвета.

Далее маршрут приведет нас к Гарачико — городу, у которого необычная и печальная история. Её вы узнаете во время путешествия. Когда-то он служил главными Морскими воротами острова, но после трагедии превратился в один из маленьких городов на берегу Атлантического океана.

После Гарачико мы направимся в винную столицу Икод-де-Лос-Винос. Здесь обязательно побываем на винной дегустации и распробуем лучшие напитки из местных погребов. И, конечно, увидим Драконовое дерево: причудливое по форме и считающееся одним из древнейших растений на нашей планете.

Обратная дорога ведет нас через самую красивую смотровую площадку острова на город 🏙️ Гарачико- с высоты птичьего полета мы увидим город заново отсроенный на полукруге застывшей лавы… Как будто кукольный город — этот пейзаж понравится каждому!