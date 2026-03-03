Денис проводит ещё 3 экскурсии

В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв. км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны. Один из них – старинная деревня Маска. Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах. А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.

Описание экскурсии

История деревни Маска

Всего 50 лет назад здесь не было автомобильной дороги и добраться до деревни можно было только верхом на ослике через перевал или пешком от бухты около 8 км. Мы же отправимся с вами на автомобиле по горному серпантину, любуясь живописными видами. Вы услышите интересный и немного таинственный рассказ об истории деревни, пиратах, сокровищах и о современных буднях этих мест. Узнаете, как была основана и какая легенда связана с названием, а также удивитесь биографиям некоторых ярких личностей.

Аутентичный городок Гарачико

Гарачико – первая столица Тенерифе, а точнее, первый центр экономической и транспортной жизни острова. Сегодня это очаровательный провинциальный городок, в котором сохранилась старая крепость и городской собор в старом центре. Если позволит погода, вы сможете искупаться в лавовых бассейнах с океанической водой, а позже – пообедать в одном из местных ресторанчиков.