Денис проводит ещё 3 экскурсии

В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв. км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны. Один из них – старинная деревня Маска. Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах. А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.
История деревни Маска Всего 50 лет назад здесь не было автомобильной дороги и добраться до деревни можно было только верхом на ослике через перевал или пешком от бухты около 8 км. Мы же отправимся с вами на автомобиле по горному серпантину, любуясь живописными видами. Вы услышите интересный и немного таинственный рассказ об истории деревни, пиратах, сокровищах и о современных буднях этих мест. Узнаете, как была основана и какая легенда связана с названием, а также удивитесь биографиям некоторых ярких личностей.
Аутентичный городок Гарачико Гарачико – первая столица Тенерифе, а точнее, первый центр экономической и транспортной жизни острова. Сегодня это очаровательный провинциальный городок, в котором сохранилась старая крепость и городской собор в старом центре. Если позволит погода, вы сможете искупаться в лавовых бассейнах с океанической водой, а позже – пообедать в одном из местных ресторанчиков.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1536 туристов
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с читать дальшеуменьшить
первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
прекрасная экскурсия, очень эрудированный гид, узнали много интересного о прошлом и настоящем Тенерифе
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М
Мария
Эта была наша вторая экскурсия с Денисом. Денис замечательный гид, показал много красивых мест, вызывающих у нас восхищение и желание вернуться еще раз сюда. Поезжайте на экскурсию с Денисом, всем советую. Мы отлично провели время.
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N
Natalja
Экскурсия интересная и содержательная, будучи на острове третий раз узнали много нового. Остались очень довольны гидом Денисом, все время путешествия рассказывал об истории и жизни Тенерифе, о деревне Маска узнали, всё, что хотели. Общение было взаимным, много спрашивали, получали содержательные ответы. Есть желание обратиться повторно. Спасибо за приятно проведённое время. Полное соответствие стоимости и качества услуги.
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А
Артем
Все очень понравилось! Интересный маршрут и интересная беседа. Красивые виды и история острова.
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А
Алла
Денис! Огромное спасибо за путешествие "По пиратским тропам в деревню Маска"! Это было волшебно! Друзья, вы, наверное, понимете, что значит встретить эрудированного, с глубокими и разносторонними знаниями, интеллигентного гида! Доброжелательного, читать дальшеуменьшить
терпеливого, готового ждать и выполнять желания туристов, не подгоняющего группу, как стадо. Я полмира объездила и знаю, о чем пишу. Я только об одном жалею, что заказала у Дениса всего лишь один тур.
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Оксана
Шикарная поездка! Денис приехал за нами в порт на хорошей новой машине. Очень приятный и интелегентный и очень грамотный рассказчик. Много интересного мы узнали,я очень рада,что выбрала именно этот маршрут с посещением деревни Маска. Время пронеслось незаметно! Спасибо еще раз! Буду всем рекомендовать!
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