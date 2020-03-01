Денис проводит ещё 3 экскурсии

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Увидеть таинственные поселения Тенерифе

Денис
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Денис – ваш гид
В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв.км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны.

Один из них – старинная деревня Маска.

Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах.

А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.
От 144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска

Что вас ожидает

История деревни Маска
Всего 50 лет назад здесь не было автомобильной дороги и добраться до деревни можно было только верхом на ослике через перевал или пешком от бухты около 8 км. Мы же отправимся с вами на автомобиле по горному серпантину, любуясь живописными видами. Вы услышите интересный и немного таинственный рассказ об истории деревни, пиратах, сокровищах и о современных буднях этих мест. Узнаете, как была основана и какая легенда связана с названием, а также удивитесь биографиям некоторых ярких личностей.

Аутентичный городок Гарачико
Гарачико – первая столица Тенерифе, а точнее, первый центр экономической и транспортной жизни острова. Сегодня это очаровательный провинциальный городок, в котором сохранилась старая крепость и городской собор в старом центре. Если позволит погода, вы сможете искупаться в лавовых бассейнах с океанической водой, а позже – пообедать в одном из местных ресторанчиков.

Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска
Пиратскими тропами в деревню Маска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
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Денис проводит ещё 3 экскурсии

Вулкан ТейдеВулкан ТейдеВулкан Тейде
От 150 за экскурсию
7 часов
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
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Вкусы ТенерифеВкусы ТенерифеВкусы Тенерифе
От 50 за экскурсию
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7 отзывов
Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки. Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров". В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
Вокруг острова за один деньВокруг острова за один деньВокруг острова за один день
От 180 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
В этом автомобильном туре по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.

Необычные маршруты по Тенерифе

Неизведанный ТенерифеНеизведанный ТенерифеНеизведанный Тенерифе
скидка10%
€180
162 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами. Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу ТенерифеЛоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу ТенерифеЛоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
От 180 за экскурсию
9 часов
30 отзывов
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе. В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи. А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны
Загадочный природный парк ТеноЗагадочный природный парк ТеноЗагадочный природный парк Тено
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€180
162 за экскурсию
8 часов
21 отзыв
Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе. Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий, услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес. На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.
Эко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-РаскаЭко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-РаскаЭко-прогулка по заповеднику Мальпаис-де-Раска
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3 часа
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В природном заповеднике на юге острова вы встретитесь с царством вулканов и кактусов, откроете экзотические пейзажи и уникальные растения, произрастающие только в этом районе острова. Пройдете по ценному археологическому участку и узнаете о канарском образе жизни в разные эпохи. Особое внимание уделим экологическому развитию региона и проведем три часа в стиле slow-туризм с местным колоритом.
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанныйЗапад Тенерифе — неповторимый и неизведанныйЗапад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
От 85 за экскурсию
7.5 часов
23 отзыва
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой
Это путешествие откроет перед вами настоящий, нетуристический Тенерифе с его уютными деревушками, сногсшибательными панорамными точками и легендами гуанчей. Вы прогуляетесь по улочкам Гарачико, спуститесь к океану по скалистой лестнице в Буэнависта-дель-Норте, услышите вой пещеры в Лос-Силос и выпьете лучший баракито в Икод-де-Лос-Винос.
Фантастический вулкан ТейдеФантастический вулкан ТейдеФантастический вулкан Тейде
От 180 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира. Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.

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