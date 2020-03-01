Денис проводит ещё 3 экскурсии

История деревни Маска Всего 50 лет назад здесь не было автомобильной дороги и добраться до деревни можно было только верхом на ослике через перевал или пешком от бухты около 8 км. Мы же отправимся с вами на автомобиле по горному серпантину, любуясь живописными видами. Вы услышите интересный и немного таинственный рассказ об истории деревни, пиратах, сокровищах и о современных буднях этих мест. Узнаете, как была основана и какая легенда связана с названием, а также удивитесь биографиям некоторых ярких личностей.
Аутентичный городок Гарачико Гарачико – первая столица Тенерифе, а точнее, первый центр экономической и транспортной жизни острова. Сегодня это очаровательный провинциальный городок, в котором сохранилась старая крепость и городской собор в старом центре. Если позволит погода, вы сможете искупаться в лавовых бассейнах с океанической водой, а позже – пообедать в одном из местных ресторанчиков.
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Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки. Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров". В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
В этом автомобильном туре по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами. Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе. В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи. А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны
Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе. Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий, услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес. На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.
Познакомиться с историей и экологическими тенденциями Тенерифе в легкой натуралистической экспедиции
В природном заповеднике на юге острова вы встретитесь с царством вулканов и кактусов, откроете экзотические пейзажи и уникальные растения, произрастающие только в этом районе острова. Пройдете по ценному археологическому участку и узнаете о канарском образе жизни в разные эпохи. Особое внимание уделим экологическому развитию региона и проведем три часа в стиле slow-туризм с местным колоритом.
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой
Это путешествие откроет перед вами настоящий, нетуристический Тенерифе с его уютными деревушками, сногсшибательными панорамными точками и легендами гуанчей. Вы прогуляетесь по улочкам Гарачико, спуститесь к океану по скалистой лестнице в Буэнависта-дель-Норте, услышите вой пещеры в Лос-Силос и выпьете лучший баракито в Икод-де-Лос-Винос.
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира. Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.