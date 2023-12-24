Снорклинг с черепахами в мини-группе
Групповая экскурсия на Тенерифе

Активно отдохнуть в Лос-Кристианос, поныряв рядом с морскими обитателями

Снорклинг — популярное морское развлечение. Заниматься им просто, весело, и делать это может каждый, независимо от возраста и опыта. В нашем дайвинг-центре мы проведём инструктаж и доставим вас в тихое место рядом с рыбными фермами.

Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира: рыбками, черепахами и, возможно, дельфинами
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Снорклинг с черепахами в мини-группе
Ближайшие даты:
24
дек
25
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дек
27
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30
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В дайвинг-центре профессиональный гид-инструктор проведёт необходимый инструктаж и выдаст вам снаряжение: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Лодка, на которой вы отправитесь в плавание, оснащена всеми необходимыми спасательными средствами.

В сопровождении гида вы отправитесь из порта Лас Гайетас в Пальм-мар. Доплывёте до специального места для снорклинга и будете нырять 50 минут возле рыбных ферм, любуясь черепахами и другими морскими обитателями. По пути к месту назначения вы насладитесь видами на Лос-Кристианос и, очень возможно, увидите дельфинов.

По желанию вы можете заняться снорклингом с лодки, что увеличит ваши шансы на встречу с дельфинами.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды
  • В стоимость входит: трансфер от дайвинг-центра и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение

Особенности формата

  • Мы собираем всех участников за 20-30 минут до начала тура и возвращаемся на берег около 13:00
  • Минимальный возраст участников — 6 лет. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.
  • Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи
  • Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Снорклинг с лодки — 12€ с человека
  • Возможен трансфер из вашего отеля (только с южной части острова): от Кайяо Сальвахе до Эль Медано — 2€/чел., из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы — 15€ за машину

ежедневно в 11:40

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лос-Кристианос, на Paseo Maritimo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:40
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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