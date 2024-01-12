Снорклинг — популярное морское развлечение. Заниматься им просто, весело, и делать это может каждый, независимо от возраста и опыта. В нашем дайвинг-центре мы проведём инструктаж и доставим вас в тихое место рядом с рыбными фермами. Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира, рыбками и черепахами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В дайвинг-центре профессиональный гид-инструктор проведёт необходимый инструктаж и выдаст вам снаряжение: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Лодка, на которой вы отправитесь в плавание, оснащена всеми необходимыми спасательными средствами.

В сопровождении гида вы отправитесь из порта Пуэрто Колон. Доплывёте до специального места для снорклинга и будете нырять с лодки 50 минут возле рыбных ферм, любуясь черепахами и другими морскими обитателями. По пути к месту назначения вы насладитесь видами на Коста Адехе.

Организационные детали

Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды

В стоимость входит: трансфер от дайвинг-центра до лодки и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение

Место для снорклинга может быть изменено из-за погодных условий

Особенности формата

Мы собираем всех участников за 20-30 минут до начала тура

Начинаем подготовку к погружению в нашем офисе, который находится в порте Пуэрто Колон в городе Коста Адехе

Минимальный возраст участников — 6 лет. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.

Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи

Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала

Дополнительные расходы (по желанию)