Снорклинг — популярное морское развлечение. Заниматься им просто, весело, и делать это может каждый, независимо от возраста и опыта. В нашем дайвинг-центре мы проведём инструктаж и доставим вас в тихое место рядом с рыбными фермами.
Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира, рыбками и черепахами.
Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира, рыбками и черепахами.
Описание экскурсии
В дайвинг-центре профессиональный гид-инструктор проведёт необходимый инструктаж и выдаст вам снаряжение: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Лодка, на которой вы отправитесь в плавание, оснащена всеми необходимыми спасательными средствами.
В сопровождении гида вы отправитесь из порта Пуэрто Колон. Доплывёте до специального места для снорклинга и будете нырять с лодки 50 минут возле рыбных ферм, любуясь черепахами и другими морскими обитателями. По пути к месту назначения вы насладитесь видами на Коста Адехе.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер от дайвинг-центра до лодки и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение
- Место для снорклинга может быть изменено из-за погодных условий
Особенности формата
- Мы собираем всех участников за 20-30 минут до начала тура
- Начинаем подготовку к погружению в нашем офисе, который находится в порте Пуэрто Колон в городе Коста Адехе
- Минимальный возраст участников — 6 лет. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.
- Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи
- Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала
Дополнительные расходы (по желанию)
- Возможен трансфер из вашего отеля (только с южной части острова): от Кайяо Сальвахе до Коста де Силенсио — €4 за чел., из Гольф дель Сур — €10 за машину, из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы и Эль Медано — €15 за машину
ежедневно в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пуэрто Колон, Коста Адехе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 33 туристов
Привет! Начиная с 2013 года, наша русско-польская школа дайвинга помогает гостям Тенерифе и Фуэртевентура увлекательно проводить свой отпуск. Мы предлагаем следующие водные развлечения: введение в дайвинг и погружения с сертифицированными дайверами, снорклинг-туры, курсы PADI и SSI, туры на каяках, сап-сёрфинг и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все очень понравилось! У меня не очень хороший английский, но инструктор Амадео все очень понятно объяснял. Увидела много черепашек☺️ Спасибо за то что скрасили мне последний день отпуска🥰 В следующий раз думаю взять дайвинг, до этого побаивалась, думаю попробую с вами ахаха🤣
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