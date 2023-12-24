Снорклинг — популярное морское развлечение. Заниматься им просто, весело, и делать это может каждый, независимо от возраста и опыта. В нашем дайвинг-центре мы проведём инструктаж и доставим вас в тихое место рядом с рыбными фермами. Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира: рыбками, черепахами и, возможно, дельфинами

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В дайвинг-центре профессиональный гид-инструктор проведёт необходимый инструктаж и выдаст вам снаряжение: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Лодка, на которой вы отправитесь в плавание, оснащена всеми необходимыми спасательными средствами.

В сопровождении гида вы отправитесь из порта Лас Гайетас в Пальм-мар. Доплывёте до специального места для снорклинга и будете нырять 50 минут возле рыбных ферм, любуясь черепахами и другими морскими обитателями. По пути к месту назначения вы насладитесь видами на Лос-Кристианос и, очень возможно, увидите дельфинов.

По желанию вы можете заняться снорклингом с лодки, что увеличит ваши шансы на встречу с дельфинами.

Организационные детали

Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды

В стоимость входит: трансфер от дайвинг-центра и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение

Особенности формата

Мы собираем всех участников за 20-30 минут до начала тура и возвращаемся на берег около 13:00

Минимальный возраст участников — 6 лет. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.

Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи

Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала

Дополнительные расходы (по желанию)