Активно отдохнуть в Лос-Кристианос, поныряв рядом с морскими обитателями
Снорклинг — популярное морское развлечение. Заниматься им просто, весело, и делать это может каждый, независимо от возраста и опыта. В нашем дайвинг-центре мы проведём инструктаж и доставим вас в тихое место рядом с рыбными фермами.
Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира: рыбками, черепахами и, возможно, дельфинами
Вы поплаваете с масками и трубками и понаблюдаете за жителями подводного мира: рыбками, черепахами и, возможно, дельфинами
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В дайвинг-центре профессиональный гид-инструктор проведёт необходимый инструктаж и выдаст вам снаряжение: гидрокостюм, маску, трубку и ласты. Лодка, на которой вы отправитесь в плавание, оснащена всеми необходимыми спасательными средствами.
В сопровождении гида вы отправитесь из порта Лас Гайетас в Пальм-мар. Доплывёте до специального места для снорклинга и будете нырять 50 минут возле рыбных ферм, любуясь черепахами и другими морскими обитателями. По пути к месту назначения вы насладитесь видами на Лос-Кристианос и, очень возможно, увидите дельфинов.
По желанию вы можете заняться снорклингом с лодки, что увеличит ваши шансы на встречу с дельфинами.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер от дайвинг-центра и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение
Особенности формата
- Мы собираем всех участников за 20-30 минут до начала тура и возвращаемся на берег около 13:00
- Минимальный возраст участников — 6 лет. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.
- Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи
- Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала
Дополнительные расходы (по желанию)
- Снорклинг с лодки — 12€ с человека
- Возможен трансфер из вашего отеля (только с южной части острова): от Кайяо Сальвахе до Эль Медано — 2€/чел., из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы — 15€ за машину
ежедневно в 11:40
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лос-Кристианос, на Paseo Maritimo
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:40Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор на Тенерифе
Привет! Начиная с 2013 года наша русско-польская школа дайвинга помогает гостям Тенерифе и Фуэртевентура увлекательно проводить свой отпуск. Мы предлагаем следующие водные развлечения: введение в дайвинг и погружения с сертифицированными дайверами, снорклинг-туры, курсы PADI и SSI, туры на каяках, сап-сёрфинг и многое другое.
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