Светлана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

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Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро

Светлана Ш.
Светлана Ш. – Гид из Тенерифе
Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро
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Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро
Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро
Побывать на Тенерифе и не покорить Тейде — это как съездить в Париж и не подняться на Эйфелевую башню! Экскурсия ⛳ на вулкан — одна из самых эмоциональных. Вершина Тейде (3718 метров над уровнем океана) является самой высокой точкой Испании и Атлантики. Она величественно возвышаемся над океаном, словно могучий богатырь, спокойный с виду и в то же время хранящий в себе столько тайн…
К национальному парку ведут 4 живописные дороги: 2 с южного с побережья и 2 с северного. Наше путешествие начнется с подьема по южному склону (через деревушку Вилафлор) и со знакомства с Пино Гордо, что переводится как Толстая сосна. Девять метров в обхвате и сорок пять в высоту, она настолько массивна, что полностью обнять ее смогут только восемь взрослых человек! Далее маршрут приведет нас к самому большому кратеру вулкана в Европе — Лас Каньядас дель Тейде! При ясной погоде с этой точки мы сможем разглядеть море 🌊 из облаков и соседние острова. Вы словно попадаете в какую-то волшебную страну! Но это только начало путешествия. Сегодня вы ощутите себя героем фантастического кино 🎥 — эти пейзажи могут украсить любой фильм о визите человека на другую планету. И правда — это одна из любимых площадок голливудских режиссеров. Именно здесь снимали фильмы «Планета обезьян», " Миллион лет до нашей эры», «Битва титанов», «Безумный Макс». Именитые режиссеры и знаменитые актеры — частые гости на просторах вулкана, которые наполнены сверхъестественной атмосферой и невероятной энергетикой. Вдохновение здесь может обрести каждый гость Тейде. Территория вокруг вулкана объявлена природоохранной зоной и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окружающие Тейде вулканические осколки из застывшей лавы черного, белого и охристого цветов под влиянием времени приобрели причудливые формы и еще больше делают все окружающее похожим на мир фантастических фильмов. А окинуть взглядом этот потрясающий вид мы можем со смотровой площадки, которая по праву считается символом Испании — Лос-Рокес-де-Гарсия, в переводе — «Скалы красоты» (2150 метров над уровнем океана). В стране даже были выпущены купюры с изображением Тейде с этой смотровой площадки и мы обязательно сделаем такую фотографию. Нашей следующей остановкой будут знаменитые Лунные пейзажи, где снимали фильм с Арнольдом Шварцнегером «Вспомнить все». Нас ожидают потрясающие виды!
Спуск по юго — западном склону через вулкан Чиньеро, извержение коготорого было в 1909 году — самое последнее на острове 🏝️ Тенерифе.
Что входит
  • Услуги гида
  • индивидуальный транспорт
Что не входит
  • Обед
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🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро
Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро
Вулкан Тейде и Вулкан Чиньеро

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Светлана Ш.
Светлана Ш.
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