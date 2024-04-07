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Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Тенерифе-Южный и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет об острове и ответит на ваши вопросы.