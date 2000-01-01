Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Встреча в аэропортах Тенерифе или морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на автомобиле 🚘 достаточной вместимостью, при необходимости с детским креслом. Доставка к месту отдыха с максимально возможным комфортом и помощь в решении вопросов при заселении в отель 🏨. Также возможен любой трансфер по острову. Данная услуга включает 300 км. пробега или 10 часов использования авто в зависимости от того что наступит раньше, стоимость 120 евро.