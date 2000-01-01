Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Встреча в аэропортах Тенерифе или морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на автомобиле 🚘 достаточной вместимостью, при необходимости с детским креслом. Доставка к месту отдыха с максимально возможным комфортом и помощь в решении вопросов при заселении в отель 🏨. Также возможен любой трансфер по острову. Данная услуга включает 300 км. пробега или 10 часов использования авто в зависимости от того что наступит раньше, стоимость 120 евро.
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
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