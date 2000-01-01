Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Встречу вас в аэропортах острова или порту Санта-Крус на автомобиле 🚘.

Транспортное средство вместительное, имеется кресло для детей.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €37 за человека

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Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
Встреча в аэропортах Тенерифе или морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на автомобиле 🚘 достаточной вместимостью, при необходимости с детским креслом. Доставка к месту отдыха с максимально возможным комфортом и помощь в решении вопросов при заселении в отель 🏨. Также возможен любой трансфер по острову. Данная услуга включает 300 км. пробега или 10 часов использования авто в зависимости от того что наступит раньше, стоимость 120 евро.
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife

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  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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