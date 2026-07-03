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насладиться замечательным городом с интересной историей. Архитектура синагог очень своеобразна - слияния христианских и иудейских традиций. Мне похожего видеть не доводилось.



Иван встретил нас на железнодорожном вокзале и мы отправились на машине в Толедо. Это оказалось не только удобно с точки зрения передвижения - по дороге в город нашему взору открылся замечательный пейзаж. Мы остановились на смотровой площадке и увидели Толедо как на ладони. Вид незабываем! Спасибо!!!

Потом мы гуляли по городу по узким мощеным улочкам, где некогда жили бок о бок иудеи, христиание и мусульмани.

Мы не попали в собор Толедо, так как решили не тратить время ожидая в длинной очереди. Но это было исключительно нашим решением, отнюдь не гида. Вместо собора мы зашли в церковь Сан-Томе, которая известна шедевром Эль Греко «Погребение графа Оргаса».



Благодарим Вас, Иван, за интересную, познавательную экскурсию и приятную атмосферу! Желаем Вам всего доброго!