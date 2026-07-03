Индивидуальная
до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июл в 09:30
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шалом из Толедо
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июл в 09:00
от €210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
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О
Иван - это редкий и удивительно эрудированный профессионал, любящий и знающий Толедо. Мои наилучшие рекомендации.
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I
Экскурсия подойдет путешественникам, кто интересуется историей, архитектурой и данной тематикой экскурсии, кто хочет неспешно провести время с отличным гидом и
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О
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
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V
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании, и приятный в общении
+6
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A
Хотим поблагодарить гида Ивана за прекрасную экскурсию в Толедо! Это было очень интересное и насыщенное путешествие, которое позволило по-настоящему почувствовать
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Иван великолепный рассказчик!
Все были в восторге от увиденного и услышанного! Он влюблен в Толедо, и это видно по блеску в его глазах! Без его описаний я бы просто прошла мимо многих объектов, которые настолько важны для истории города.
Все были в восторге от увиденного и услышанного! Он влюблен в Толедо, и это видно по блеску в его глазах! Без его описаний я бы просто прошла мимо многих объектов, которые настолько важны для истории города.
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I
Отличный рассказчик. Экскурсия превзошла все ожидания.
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Были в августе 2025 года. Очень понравилось. Иван встретил нас на жд вокзале, на своей машине. экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и познавательно.
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Прекрасный гид! Очень знающий, с отличным чувством юмора и глубоким пониманием истории и жизни города Толедо. Он - местный житель
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Всего 114 отзывов в Толедо в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июле 2026
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