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Главные экскурсионные места в Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Толедо на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
3 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июл в 09:30
от €200 за всё до 3 чел.
Шалом из Толедо
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шалом из Толедо
Исторические памятники Толедо: от синагоги Санта Мария ла Бланка до монастыря Сан Хуан де лос Рейес
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июл в 09:00
от €210 за всё до 3 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Толедо оставил неизгладимое впечатления и большую роль тут играл наш гид. рекомендуем
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О
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Иван - это редкий и удивительно эрудированный профессионал, любящий и знающий Толедо. Мои наилучшие рекомендации.
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I
Шалом из Толедо
Экскурсия подойдет путешественникам, кто интересуется историей, архитектурой и данной тематикой экскурсии, кто хочет неспешно провести время с отличным гидом и
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насладиться замечательным городом с интересной историей. Архитектура синагог очень своеобразна - слияния христианских и иудейских традиций. Мне похожего видеть не доводилось.

Иван встретил нас на железнодорожном вокзале и мы отправились на машине в Толедо. Это оказалось не только удобно с точки зрения передвижения - по дороге в город нашему взору открылся замечательный пейзаж. Мы остановились на смотровой площадке и увидели Толедо как на ладони. Вид незабываем! Спасибо!!!
Потом мы гуляли по городу по узким мощеным улочкам, где некогда жили бок о бок иудеи, христиание и мусульмани.
Мы не попали в собор Толедо, так как решили не тратить время ожидая в длинной очереди. Но это было исключительно нашим решением, отнюдь не гида. Вместо собора мы зашли в церковь Сан-Томе, которая известна шедевром Эль Греко «Погребение графа Оргаса».

Благодарим Вас, Иван, за интересную, познавательную экскурсию и приятную атмосферу! Желаем Вам всего доброго!

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О
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Наша экскурсия в Толедо оставила очень приятные впечатления. Иван рассказал много интересных фактов, показал знаковые места и помог почувствовать дух старинного Толедо. Поездка получилась насыщенной и познавательной. Рекомендую! Спасибо.
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V
Шалом из Толедо
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании, и приятный в общении
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человек. Иван встретил нас на вокзале, довёз на машине до моста и входа в исторический центр с остановками по живописной дороге для рассказов о Толедо и замечательных фото. Першая часть экскурсии была очень познавательной и увлекательной. Отдельная благодарность Ивану за бронирование ресторана в старом городе Толедо. Мы получили гастрономическое удовольствие. мв непременно воспользуйся услугами Ивана в будущем, и рекомендуем его всем желающим.

Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,+6
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
Восхищены Толедо, во многом благодаря Ивану. Иван отличный рассказчик, грамотный гид с глубоким знанием истории Испании,
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A
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Хотим поблагодарить гида Ивана за прекрасную экскурсию в Толедо! Это было очень интересное и насыщенное путешествие, которое позволило по-настоящему почувствовать
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атмосферу этого удивительного города.

Особенно сильное впечатление произвела экскурсия в кафедральном соборе - Иван сумел раскрыть его историю, архитектуру и детали так увлекательно и понятно, что мы смотрели на всё с искренним восхищением. Его рассказ помог увидеть то, на что сами мы бы точно не обратили внимания.

Иван - очень знающий, внимательный и увлечённый своим делом гид, который умеет заинтересовать и удерживать внимание на протяжении всей экскурсии.

Большое спасибо за впечатления и глубокое погружение в историю Толедо! С радостью будем рекомендовать Ивана другим.

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Марина
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Иван великолепный рассказчик!
Все были в восторге от увиденного и услышанного! Он влюблен в Толедо, и это видно по блеску в его глазах! Без его описаний я бы просто прошла мимо многих объектов, которые настолько важны для истории города.
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I
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Отличный рассказчик. Экскурсия превзошла все ожидания.
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Елена
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Были в августе 2025 года. Очень понравилось. Иван встретил нас на жд вокзале, на своей машине. экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и познавательно.
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Elena
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прекрасный гид! Очень знающий, с отличным чувством юмора и глубоким пониманием истории и жизни города Толедо. Он - местный житель
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и знает огромное количество деталей, которые невозможно найти самостоятельно. Время пролетело незаметно. Очень рекомендуем - один из лучших гидов, с которыми нам доводилось путешествовать!

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Всего 114 отзывов в Толедо в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Толедо
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Толедо - история, к которой можно прикоснуться;
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  3. Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо».
Сколько стоит экскурсия по Толедо в июле 2026
Сейчас в Толедо в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Толедо (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 114 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь