Везде одинаков Господен посев,

И врут нам о разнице наций.

Все люди — евреи, и просто не все

Нашли пока смелость признаться.

Игорь Миронович Губерман

Когда-то очень давно Толедо считался испанским Иерусалимом. Этому способствовало процветание «еврейского квартала», в котором на то время возвышалось более десятка синагог. Некоторые предания гласят, что землю на которой они возводились, доставляли напрямую из Иерусалима.

Сам «квартал» был окружен стеной и считался « городом в городе». Живущие здесь евреи занимались науками, ремеслами, земледелием, коммерческими и финансовыми делами. Еврейской общине Толедо было чем гордиться: здесь работали знаменитые переводчики с разных языков, врачи, грамматики, творили великие поэты и философы Иехуда ха-Леви и Ибн-Эзра-Аврахам, произведения которых и сегодня вдохновляют на творческий поиск и глубинное постижение мира. Толедские евреи были очень образованными, воспитанными и предприимчивыми людьми, пользовавшимися большим уважением представителей других конфессий. Кроме того, еврейский квартал являлся и самым богатым в Толедо, за что и поплатился в будущем. Гонения на евреев при христианском правлении привели к резкому сокращению их общины, а в 1492 году указом Католических королей они были окончательно изгнаны из страны. Одновременно предписывалось уничтожить еврейский квартал в Толедо. До нашего времени сохранились только две синагоги. Но и оставшиеся после этого памятники считаются самыми значительными в Европе.

Мы пройдемся по тем местам, где тысячу лет назад ходили обитатели этого города. Вы увидите в точности ту картину, которая открывалась взору средневековых жителей Толедо:

Синагога Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa María La Blanca). - одна из самых больших синагог Толедо и самых старых синагог в Европе. Она построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. Сожженная в конце XIV века, она была восстановлена и использовалась сначала как казарма, потом как дровяной склад, и лишь затем как церковь ⛪. Несмотря на то, что в Толедо было еще 9 иудейских святилищ, именно этот храм получил статус Главной Синагоги (Sinagoga Mayor) города. В настоящее время бывший иудейский и христианский храм находится в ведении женской монашеской общины. Но богослужения здесь не проводятся. Теперь это уникальное святилище постоянно открыто для посещения. Периодически тут устраиваются различные мероприятия «Дней Иудейской Культуры» и временные выставки.

Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito)

Основанна в XIV веке казначеем короля Педро I Жестокого Самуэлем Ха-Леви. После изгнания евреев из Испании в 1492 году она была превращена в церковь Успения, а сегодня в ней помещается Сефардский музей 🖼 (Museo Sefardi «Сефарад» на иврите означает Испания. В этом музее представлена испанская иудейская культура от ее истоков и до наших дней. Снаружи здание выполнено в характерном для Толедо стиле мудехар, но роскошь и красота внутреннего убранства просто поражают воображение.

-Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)

Был основан королями Изабеллой и Фердинандом в па¬мять победы над Португалией в битве при Торо (1476) и предназ-начался для королевской усы¬пальницы. Поэтому стены главной монастырской церкви украшены гербами и геральдическими щи¬тами королей; однако сами они похоронены в Гранаде. Как и в большинстве построек Толедо, в облике монастыря смешались мавританский и готический сти¬ли; особенно интересен внутрен¬ний двор обители, построенный в 1504 г. и украшенный готической каменной резьбой. На стенах дво¬ра висят кандалы христианских узников, освобожденных из мав¬ританского плена католическими королями.

Церковь Санто Томе. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют как перед священной реликвией храма;

и многое другое.

Мы ждём Вас в Толедо! Место встречи - Худэриа (Еврейский квартал)!