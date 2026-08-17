Толедо, известный как испанский Иерусалим, приглашает вас на экскурсию по еврейскому кварталу.Здесь когда-то возвышалось более десятка синагог, а земля для их строительства доставлялась из Иерусалима. Сегодня вы сможете посетить две

сохранившиеся синагоги: Санта Мария ла Бланка и дель Трансито. Эти памятники архитектуры являются одними из самых значительных в Европе. Прогулка по этим местам перенесет вас в эпоху, когда еврейская община Толедо процветала и была известна своими учеными и поэтами

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Толедо

Толедо, некогда считавшийся испанским Иерусалимом, славился процветанием своего еврейского квартала. Этот район, обогащенный более чем десятком синагог, был окружен стенами и воспринимался как «город в городе». Здесь евреи занимались различными видами деятельности: от научных исследований и ремесел до земледелия и финансовых дел.

Достижения еврейской общины

Еврейская община Толедо смогла добиться значительных успехов. Среди них были известные переводчики, врачи, грамматики и талантливые поэты и философы. Этот район стал экономическим центром, чем и расплатился в будущем.

Гонения и изгнание

В период христианского правления община столкнулась с гонениями, что привело к резкому уменьшению её числа. В 1492 году указом Католических королей евреи были окончательно изгнаны из страны, а еврейский квартал в Толедо подвергся уничтожению. Сегодня сохранились лишь две синагоги, которые считаются одними из самых значительных памятников Европы.

Значимые синагоги Толедо

Мы приглашаем вас осмотреть места, где когда-то жили обитатели этого исторического города и увидеть синагоги, отражающие богатую историю и культуру.

Синагога Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa María La Blanca) — одна из крупнейших синагог Толедо и старейших в Европе. Построенная в конце XII века, она была восстановлена после сожжения в XIV веке и использовалась как казарма, дровяной склад, а затем как церковь. Это святилище стало Главной Синагогой города и в настоящее время открыто для посещения, сопроводимое мероприятиями «Дней Иудейской Культуры» и выставками.

— одна из крупнейших синагог Толедо и старейших в Европе. Построенная в конце XII века, она была восстановлена после сожжения в XIV веке и использовалась как казарма, дровяной склад, а затем как церковь. Это святилище стало Главной Синагогой города и в настоящее время открыто для посещения, сопроводимое мероприятиями «Дней Иудейской Культуры» и выставками. Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito) — основанная в XIV веке казначеем Самуэлем Ха-Леви, после изгнания евреев она была преобразована в церковь Успения. Сегодня здесь размещается Сефардский музей, который демонстрирует испанскую иудейскую культуру с древнейших времен до наших дней. Стиль мудехар здания впечатляет, а его внутреннее убранство поражает красотой.

Добро пожаловать в Толедо!

Мы ждем вас в Толедо! Не упустите возможность увидеть памятники, которые сохраняют дух истории и культуры. Место встречи — Худэриа (Еврейский квартал)!