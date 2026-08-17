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Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»

Посетите сохранившиеся синагоги на экскурсии по еврейскому кварталу в Толедо
Толедо, известный как испанский Иерусалим, приглашает вас на экскурсию по еврейскому кварталу.

Здесь когда-то возвышалось более десятка синагог, а земля для их строительства доставлялась из Иерусалима. Сегодня вы сможете посетить две
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сохранившиеся синагоги: Санта Мария ла Бланка и дель Трансито. Эти памятники архитектуры являются одними из самых значительных в Европе.

Прогулка по этим местам перенесет вас в эпоху, когда еврейская община Толедо процветала и была известна своими учеными и поэтами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные синагоги
  • 📜 Историческое наследие
  • 🌍 Культурное погружение
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🗺 Увлекательный маршрут
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»

Что можно увидеть

  • Синагога Санта Мария ла Бланка
  • Синагога дель Трансито

Описание экскурсии

История Толедо

Толедо, некогда считавшийся испанским Иерусалимом, славился процветанием своего еврейского квартала. Этот район, обогащенный более чем десятком синагог, был окружен стенами и воспринимался как «город в городе». Здесь евреи занимались различными видами деятельности: от научных исследований и ремесел до земледелия и финансовых дел.

Достижения еврейской общины

Еврейская община Толедо смогла добиться значительных успехов. Среди них были известные переводчики, врачи, грамматики и талантливые поэты и философы. Этот район стал экономическим центром, чем и расплатился в будущем.

Гонения и изгнание

В период христианского правления община столкнулась с гонениями, что привело к резкому уменьшению её числа. В 1492 году указом Католических королей евреи были окончательно изгнаны из страны, а еврейский квартал в Толедо подвергся уничтожению. Сегодня сохранились лишь две синагоги, которые считаются одними из самых значительных памятников Европы.

Значимые синагоги Толедо

Мы приглашаем вас осмотреть места, где когда-то жили обитатели этого исторического города и увидеть синагоги, отражающие богатую историю и культуру.

  • Синагога Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa María La Blanca) — одна из крупнейших синагог Толедо и старейших в Европе. Построенная в конце XII века, она была восстановлена после сожжения в XIV веке и использовалась как казарма, дровяной склад, а затем как церковь. Это святилище стало Главной Синагогой города и в настоящее время открыто для посещения, сопроводимое мероприятиями «Дней Иудейской Культуры» и выставками.
  • Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito) — основанная в XIV веке казначеем Самуэлем Ха-Леви, после изгнания евреев она была преобразована в церковь Успения. Сегодня здесь размещается Сефардский музей, который демонстрирует испанскую иудейскую культуру с древнейших времен до наших дней. Стиль мудехар здания впечатляет, а его внутреннее убранство поражает красотой.

Добро пожаловать в Толедо!

Мы ждем вас в Толедо! Не упустите возможность увидеть памятники, которые сохраняют дух истории и культуры. Место встречи — Худэриа (Еврейский квартал)!

ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды
  • Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес
  • Синагога Санта Мария ла Бланка (посещение)
  • Синагога дель Трансито (Музей Сефардов) (посещение)
  • Музей Эль Греко
  • Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение), именно тут хранится культовая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
  • Улица Ангелов
  • Переулок Гиацинтов
Что включено
  • Услуги гида
  • Панорамная экскурси на моем авто
Что не входит в цену
  • Входные билеты в монументы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Paseo del Transito
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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