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Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»

Иван Т.
Иван Т. – Гид из Толедо
Мы совершим экскурсию ⛳ по старинному еврейскому кварталу, который был центром иудейской культуры в Толедо более двух тысячелетий — с VI века до н.

э.

вплоть до XV века.

Побываем в сохранившихся синагогах — Санта Мария ла Бланка и дель Трансито.

Увидим знаменитую картину Эль Греко в церкви Святого Фомы и осмотрим монастырь Сан Хуан де лос Рейес.

Вы узнаете историю 📖 толедских евреев — от времен «Испанского Иерусалима» до современности.
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Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»

Что вы увидите

  • Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды.
  • Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес.
  • Синагога Санта Мария ла Бланка (посещение)
  • Синагога дель Трансито (Музей Сефардов) (посещение)
  • Музей Эль Греко
  • Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение), именно тут хранится культовая картина Эль Греко " Погребение Графа Оргаса"
  • Улица Ангелов.
  • Переулок Гиацинтов.
Везде одинаков Господен посев,
И врут нам о разнице наций.
Все люди — евреи, и просто не все
Нашли пока смелость признаться.
Игорь Миронович Губерман
Когда-то очень давно Толедо считался испанским Иерусалимом. Этому способствовало процветание «еврейского квартала», в котором на то время возвышалось более десятка синагог. Некоторые предания гласят, что землю на которой они возводились, доставляли напрямую из Иерусалима.
Сам «квартал» был окружен стеной и считался « городом в городе». Живущие здесь евреи занимались науками, ремеслами, земледелием, коммерческими и финансовыми делами. Еврейской общине Толедо было чем гордиться: здесь работали знаменитые переводчики с разных языков, врачи, грамматики, творили великие поэты и философы Иехуда ха-Леви и Ибн-Эзра-Аврахам, произведения которых и сегодня вдохновляют на творческий поиск и глубинное постижение мира. Толедские евреи были очень образованными, воспитанными и предприимчивыми людьми, пользовавшимися большим уважением представителей других конфессий. Кроме того, еврейский квартал являлся и самым богатым в Толедо, за что и поплатился в будущем. Гонения на евреев при христианском правлении привели к резкому сокращению их общины, а в 1492 году указом Католических королей они были окончательно изгнаны из страны. Одновременно предписывалось уничтожить еврейский квартал в Толедо. До нашего времени сохранились только две синагоги. Но и оставшиеся после этого памятники считаются самыми значительными в Европе.

Мы пройдемся по тем местам, где тысячу лет назад ходили обитатели этого города. Вы увидите в точности ту картину, которая открывалась взору средневековых жителей Толедо:

  • Синагога Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa María La Blanca). - одна из самых больших синагог Толедо и самых старых синагог в Европе. Она построена в конце XII века в самом центре еврейского квартала. Сожженная в конце XIV века, она была восстановлена и использовалась сначала как казарма, потом как дровяной склад, и лишь затем как церковь ⛪. Несмотря на то, что в Толедо было еще 9 иудейских святилищ, именно этот храм получил статус Главной Синагоги (Sinagoga Mayor) города. В настоящее время бывший иудейский и христианский храм находится в ведении женской монашеской общины. Но богослужения здесь не проводятся. Теперь это уникальное святилище постоянно открыто для посещения. Периодически тут устраиваются различные мероприятия «Дней Иудейской Культуры» и временные выставки.
  • Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito)
  • Основанна в XIV веке казначеем короля Педро I Жестокого Самуэлем Ха-Леви. После изгнания евреев из Испании в 1492 году она была превращена в церковь Успения, а сегодня в ней помещается Сефардский музей 🖼 (Museo Sefardi «Сефарад» на иврите означает Испания. В этом музее представлена испанская иудейская культура от ее истоков и до наших дней. Снаружи здание выполнено в характерном для Толедо стиле мудехар, но роскошь и красота внутреннего убранства просто поражают воображение.
-Монастырь Сан Хуан де лос Рейес (Monasterio de San Juan de los Reyes)
Был основан королями Изабеллой и Фердинандом в па¬мять победы над Португалией в битве при Торо (1476) и предназ-начался для королевской усы¬пальницы. Поэтому стены главной монастырской церкви украшены гербами и геральдическими щи¬тами королей; однако сами они похоронены в Гранаде. Как и в большинстве построек Толедо, в облике монастыря смешались мавританский и готический сти¬ли; особенно интересен внутрен¬ний двор обители, построенный в 1504 г. и украшенный готической каменной резьбой. На стенах дво¬ра висят кандалы христианских узников, освобожденных из мав¬ританского плена католическими королями.
  • Церковь Санто Томе. Именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», перед которым благоговеют как перед священной реликвией храма;
  • и многое другое.
Мы ждём Вас в Толедо! Место встречи - Худэриа (Еврейский квартал)!
Что входит
  • Услуги гида
  • Панорамная экскурси на моем авто
Что не входит
  • Входные билеты в монументы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Ворта Камброн.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван Т.
Иван Т.
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