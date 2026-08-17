Здесь когда-то возвышалось более десятка синагог, а земля для их строительства доставлялась из Иерусалима. Сегодня вы сможете посетить две
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные синагоги
- 📜 Историческое наследие
- 🌍 Культурное погружение
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🗺 Увлекательный маршрут
Что можно увидеть
- Синагога Санта Мария ла Бланка
- Синагога дель Трансито
Описание экскурсии
История Толедо
Толедо, некогда считавшийся испанским Иерусалимом, славился процветанием своего еврейского квартала. Этот район, обогащенный более чем десятком синагог, был окружен стенами и воспринимался как «город в городе». Здесь евреи занимались различными видами деятельности: от научных исследований и ремесел до земледелия и финансовых дел.
Достижения еврейской общины
Еврейская община Толедо смогла добиться значительных успехов. Среди них были известные переводчики, врачи, грамматики и талантливые поэты и философы. Этот район стал экономическим центром, чем и расплатился в будущем.
Гонения и изгнание
В период христианского правления община столкнулась с гонениями, что привело к резкому уменьшению её числа. В 1492 году указом Католических королей евреи были окончательно изгнаны из страны, а еврейский квартал в Толедо подвергся уничтожению. Сегодня сохранились лишь две синагоги, которые считаются одними из самых значительных памятников Европы.
Значимые синагоги Толедо
Мы приглашаем вас осмотреть места, где когда-то жили обитатели этого исторического города и увидеть синагоги, отражающие богатую историю и культуру.
- Синагога Санта Мария ла Бланка (Sinagoga de Santa María La Blanca) — одна из крупнейших синагог Толедо и старейших в Европе. Построенная в конце XII века, она была восстановлена после сожжения в XIV веке и использовалась как казарма, дровяной склад, а затем как церковь. Это святилище стало Главной Синагогой города и в настоящее время открыто для посещения, сопроводимое мероприятиями «Дней Иудейской Культуры» и выставками.
- Синагога дель Трансито (Sinagoga del Transito) — основанная в XIV веке казначеем Самуэлем Ха-Леви, после изгнания евреев она была преобразована в церковь Успения. Сегодня здесь размещается Сефардский музей, который демонстрирует испанскую иудейскую культуру с древнейших времен до наших дней. Стиль мудехар здания впечатляет, а его внутреннее убранство поражает красотой.
Добро пожаловать в Толедо!
Мы ждем вас в Толедо! Не упустите возможность увидеть памятники, которые сохраняют дух истории и культуры. Место встречи — Худэриа (Еврейский квартал)!
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды
- Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес
- Синагога Санта Мария ла Бланка (посещение)
- Синагога дель Трансито (Музей Сефардов) (посещение)
- Музей Эль Греко
- Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение), именно тут хранится культовая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
- Улица Ангелов
- Переулок Гиацинтов
Что включено
- Услуги гида
- Панорамная экскурси на моем авто
Что не входит в цену
- Входные билеты в монументы