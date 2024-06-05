1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять и полюбить Толедо
Прогулка по средневековому городу, где история застыла в камне
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Толедо
Окунуться в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании во время прогулки в свете вечерних огней
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эль Греко - великий художник из Толедо
Взглянуть на город через творчество знаменитого живописца, скульптора и архитектора
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Начало: Толедо
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Великий Грек из Толедо
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
- ССаша15 мая 2024Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
- ИИосиф11 мая 2024клвсссно!
- ЛЛилия7 мая 2024Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные ресторанчики, показала нетуристические улицы и смотровые площадки. Очень любит Толедо, что отлично сказывается на качестве ее работы.
- ММаксим6 мая 2024Толедо обязательно к посещению, включая поездку на смотровые площадки. Рекомендую посещать Толедо только с Ольгой. Она живет в этом городе
- VValerie29 апреля 2024Очень интересная, многосторонния экскурсия. Мы были с двумя детьми (5/11) и всем очень понравилось. Большое спасибо!
- ННиколай9 декабря 2023Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
- AAnastasia27 октября 2023Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
- ЮЮлия27 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик
- ММария30 августа 2023Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июне 2024
Сейчас в Толедо в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 130 до 180. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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