Индивидуальные экскурсии в Толедо с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Толедо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Понять и полюбить Толедо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Понять и полюбить Толедо
Прогулка по средневековому городу, где история застыла в камне
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Шалом из Толедо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Вечерний Толедо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечерний Толедо
Окунуться в таинственную атмосферу бывшей столицы Испании во время прогулки в свете вечерних огней
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
130 за всё до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Эль Греко - великий художник из Толедо
Взглянуть на город через творчество знаменитого живописца, скульптора и архитектора
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Начало: Толедо
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Великий Грек из Толедо
Индивидуальная
4 часа
Великий Грек из Толедо
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180 за всё до 3 чел.
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
от 180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    5 июня 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
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    с высоты, и заканчивая кафедральным собором, который произвёл неизгладимое впечатление и про который Иван знает всё! Иван замечательный рассказчик, с большим чувством юмора, нам было легко и приятно общаться. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ивана за такую отличную экскурсию! Очень советуем посмотреть Толедо с Иваном

  • С
    Саша
    15 мая 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
  • И
    Иосиф
    11 мая 2024
    Понять и полюбить Толедо
    клвсссно!
  • Л
    Лилия
    7 мая 2024
    Понять и полюбить Толедо
    Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные ресторанчики, показала нетуристические улицы и смотровые площадки. Очень любит Толедо, что отлично сказывается на качестве ее работы.
    Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местныеИнтересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Понять и полюбить Толедо
    Толедо обязательно к посещению, включая поездку на смотровые площадки. Рекомендую посещать Толедо только с Ольгой. Она живет в этом городе
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    уже длительное время, любит и знает его на 110%. Толедо с Ольгой это настоящее открытие маленького, но удивительного города, богатого историей, достопримечательностями, Эль Грэко. Самые вкусные марципаны тоже рекомендую!

  • V
    Valerie
    29 апреля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересная, многосторонния экскурсия. Мы были с двумя детьми (5/11) и всем очень понравилось. Большое спасибо!
  • Н
    Николай
    9 декабря 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
  • A
    Anastasia
    27 октября 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
  • Ю
    Юлия
    27 октября 2023
    Шалом из Толедо
    Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик
  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Вечерний Толедо
    Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
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    как мы ступили на древние улицы Толедо, стало ясно, что этот опыт не будет похож ни на один другой! Умелое повествование гида нарисовало яркий гобелен истории, культуры и легенд Толедо. С каждым нашим шагом нам казалось, что мы идем по страницам увлекательного романа, где каждый переулок таит в себе тайну, а каждая площадь может рассказать свою историю. Что меня действительно впечатлило, так это способность Ивана продемонстрировать Толедо со всех сторон. От потрясающей архитектуры, которая напоминала о прошедших столетиях, до величественных видов, простирающихся над ландшафтом, у меня было такое чувство, будто я действительно увидела город во всей его красе. Когда солнце опустилось за горизонт и огни города начали мерцать, я поняла, что «Вечерний Толедо» не только раскрыл физическую красоту города, но и раскрыл его душу. Легенды ожили, а интересные факты превратились в захватывающие истории, которые останутся со мной на долгие годы. Если вы хотите ощутить сердце и душу Толедо, я искренне рекомендую экскурсию «Вечерний Толедо». Это путешествие под руководством человека, который знает каждый уголок города, человека, который искренне увлечен его историей и делиться ею с другими. Вечер, проведенный в Толедо в сопровождении такого исключительного гида, — это незабываемые впечатления, которые вы не захотите пропустить.

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Индивидуальные»

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  3. Шалом из Толедо
  4. Вечерний Толедо
  5. Эль Греко - великий художник из Толедо
Сколько стоит экскурсия по Толедо в июне 2024
Сейчас в Толедо в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 130 до 180. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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