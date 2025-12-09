Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса
Путешествие в Эльче откроет вам секреты древних дамб, водопадов и пальмовых лесов. Насладитесь гастрономией и узнайте о Мистерии Эльче
Начало: У автовокзала Торревьехи
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная сказка: Чаепитие в мавританской чайной
Почувствуйте дух мавританской Испании в аутентичном доме с мятным чаем и восточными сладостями. Узнайте о легендах и истории в уютной обстановке
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг в горах Коста-Бланка
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы на прогулке по горам Коста-Бланка. Удивительные виды и свежий воздух сделают ваш день незабываемым
Начало: В центре Торревьехи
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
€67 за человека
