Еще несколько необычных экскурсий в Валенсии

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Экскурсия по солнечной Валенсии

Елена Г.
Елена Г. – Гид из Валенсии
Индивидуальная обзорная прогулка 👣 по одному из самых популярных испанских городов.

Вы познакомитесь с памятниками различных эпох, которые сохранились с времён Древнего Рима и Средневековья.

Прогуляйтесь по местам, которых не найти в путеводителях, узнайте легенды и тайны Валенсии, а также местные традиции и вкусы.

На экскурсии 🧭 вы увидите знаковые места, такие как готическое здание шёлковой биржи, большой кафедральный собор XV века, башни крепостных стен и многое другое.
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Экскурсия по солнечной Валенсии
Экскурсия по солнечной Валенсии
Хочу познакомить Вас с одним из интерснейших городов Испании Валенсией, в который невозможно не влюбиться ❤️. Мы пройдём по его живописным улицам и площадям и увидим его самые знаковые достопримечательности 🏛️. Помимо основной информации, Вы услышите легенды и интересные истории 📖, узнаете о тайнах города и эксклюзивных фактах, которые не входят ни в один путеводитель.
Экскурсия построена согласно историческим событиям, происходивших в Валенсии, начиная от римской эпохи и до наших дней. Расскажу Вам о жизни и быте валенсийцев, об их традициях, праздниках, гастрономических привязанностях и основных местных блюдах. Сориентирую по музеям и подскажу, где можно вкусно поесть.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (по необходимости) В платные музеи и кафедральный собор в экскурсию не входят, если это воскресенье, то до 14. 00 можем посетить
  • Всё, что мы дегустируем, тоже оплачивается отдельно
Начало
🚩 Башни Торрес де Серрнос
Место завершения
🏁 Вокзал Севера
Экскурсия по солнечной Валенсии
Экскурсия по солнечной Валенсии
Экскурсия по солнечной Валенсии
Экскурсия по солнечной Валенсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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