Еще несколько необычных экскурсий в Валенсии

Хочу познакомить Вас с одним из интерснейших городов Испании Валенсией, в который невозможно не влюбиться ❤️. Мы пройдём по его живописным улицам и площадям и увидим его самые знаковые достопримечательности 🏛️. Помимо основной информации, Вы услышите легенды и интересные истории 📖, узнаете о тайнах города и эксклюзивных фактах, которые не входят ни в один путеводитель.

Экскурсия построена согласно историческим событиям, происходивших в Валенсии, начиная от римской эпохи и до наших дней. Расскажу Вам о жизни и быте валенсийцев, об их традициях, праздниках, гастрономических привязанностях и основных местных блюдах. Сориентирую по музеям и подскажу, где можно вкусно поесть.