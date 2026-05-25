Еще несколько необычных экскурсий в Валенсии

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Вы познакомитесь с памятниками различных эпох, которые сохранились с времён Древнего Рима и Средневековья.



Прогуляйтесь по местам, которых не найти в путеводителях, читать дальше уменьшить узнайте легенды и тайны Валенсии, а также местные традиции и вкусы.



На экскурсии вы увидите знаковые места, такие как готическое здание шёлковой биржи, большой кафедральный собор XV века, башни крепостных стен и многое другое. Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов.Вы познакомитесь с памятниками различных эпох, которые сохранились с времён Древнего Рима и Средневековья.Прогуляйтесь по местам, которых не найти в путеводителях, 5 8 отзывов

Елена Ваш гид в Валенсии Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €95 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хочу познакомить Вас с одним из интерснейших городов Испании Валенсией, в который невозможно не влюбиться. Мы пройдём по его живописным улицам и площадям и увидим его самые знаковые достопримечательности. Помимо основной информации, Вы услышите легенды и интересные истории, узнаете о тайнах города и эксклюзивных фактах, которые не входят ни в один путеводитель. Экскурсия построена согласно историческим событиям, происходивших в Валенсии, начиная от римской эпохи и до наших дней. Расскажу Вам о жизни и быте валенсийцев, об их традициях, праздниках, гастрономических привязанностях и основных местных блюдах. Сориентирую по музеям и подскажу, где можно вкусно поесть.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в музеи (по необходимости) В платные музеи и кафедральный собор в экскурсию не входят, если это воскресенье, то до 12.00 можем посетить.

Всё, что мы дегустируем, тоже оплачивается отдельно Где начинаем и завершаем? Начало: Башни Торрес де Серрнос Завершение: Площадь Мэрии Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.