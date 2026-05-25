Еще несколько необычных экскурсий в Валенсии

Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов.
Вы познакомитесь с памятниками различных эпох, которые сохранились с времён Древнего Рима и Средневековья.
Прогуляйтесь по местам, которых не найти в путеводителях,
Вы познакомитесь с памятниками различных эпох, которые сохранились с времён Древнего Рима и Средневековья.
Прогуляйтесь по местам, которых не найти в путеводителях,
Описание экскурсииХочу познакомить Вас с одним из интерснейших городов Испании Валенсией, в который невозможно не влюбиться. Мы пройдём по его живописным улицам и площадям и увидим его самые знаковые достопримечательности. Помимо основной информации, Вы услышите легенды и интересные истории, узнаете о тайнах города и эксклюзивных фактах, которые не входят ни в один путеводитель. Экскурсия построена согласно историческим событиям, происходивших в Валенсии, начиная от римской эпохи и до наших дней. Расскажу Вам о жизни и быте валенсийцев, об их традициях, праздниках, гастрономических привязанностях и основных местных блюдах. Сориентирую по музеям и подскажу, где можно вкусно поесть.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (по необходимости) В платные музеи и кафедральный собор в экскурсию не входят, если это воскресенье, то до 12.00 можем посетить.
- Всё, что мы дегустируем, тоже оплачивается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башни Торрес де Серрнос
Завершение: Площадь Мэрии
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Потрясающая экскурсия по Валенсии с Еленой! Провели с друзьями и семьей чуть больше 2х часов, и каждая минута была worth it. Елена знает город досконально: рассказывала живо, с историями и
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Д
Прекрасный гид Елена, ооочень интересная экскурсия. Посмотрели основные достопримечательности, зашли попробовали вкуснейший Валенсийских устриц, побывали вообще много где всего за 2-3 часа! 👏
Даже не думайте, смело записывайтесь на экскурсию к Елене - получите массу удовольствия 🙌
Даже не думайте, смело записывайтесь на экскурсию к Елене - получите массу удовольствия 🙌
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Е
Спасибо большое Елене за увлекательную экскурсию!!! 2 часа пролетели на одном дыхании, не хотелось останавливаться! Очень интересно, будем обращаться снова, осталось столько интересного на обсуждение!!!
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Д
Прекрасный экскурсовод, было очень интересно и интерактивно. Очень понравилось, много чего узнали и посмотрели на прекрасные места. Экскурсовод очень веселая, позитивная и открытая к вопросам и общению.
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Т
Прошли по старому городу. Экскурсовод рассказывал об истории, традициях, праздниках Валенсии, порекомендовал интересные места для дополнительного посещения, чтобы создать более полную картину.
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A
Прекрасный экскурсовод! Узнали много чего интересного! Елена помогла нам, подсказала куда лучше пойти и что посмотреть после экскурсии, спасибо ей большое.
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