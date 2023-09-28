Увидеть основные достопримечательности города и узнать, где продают настоящую орчату
Я расскажу, какой блюдо в Валенсии самое популярное (спойлер — не паэлья) и в какие городские музеи обязательно стоит сходить.
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Описание
Что вас ожидает
Город искусств и наук
Современную достопримечательность спроектировал валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава, чьи творения можно увидеть во многих странах — от США до Европы. Вы убедитесь, как на его неофутуристические проекты повлияло творчество других гениев — Ле Корбюзье и Антонио Гауди. И узнаете не только о плюсах, но и о негативных моментах его творчества.
Исторический центр
Начнём прогулку от башен Серранос — символа Валенсии. Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков. Базилику, где находится фигура Девы Марии, с которой связано появление первой в мире психиатрической лечебницы. А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн. И это не полный список!
Город глазами инсайдера
Я расскажу о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях. Вы удивитесь тому, что блюдо номер один в Валенсии — это не паэлья! Я поделюсь, где можно попробовать аутентичный полезнейший напиток орчату (конечно же, без сахара!). А также посоветую, какие музеи стоит посетить в городе и где вкусно пообедать.
Организационные детали
Личные покупки — по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом месте Валенсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.