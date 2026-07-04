Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Валенсией за 3,5 часа. Начните с башен Серранос, затем посетите Кафедральный собор и рынок в стиле модерн.Узнайте о современном архитектурном комплексе Город искусств и

наук, спроектированном Сантьяго Калатравой. Погрузитесь в местную культуру, открыв для себя не только знаменитую паэлью, но и другие кулинарные изыски. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет быстро и насыщенно познакомиться с городом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город искусств и наук

Современную достопримечательность спроектировал валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава, чьи творения можно увидеть во многих странах — от США до Европы. Вы убедитесь, как на его неофутуристические проекты повлияло творчество других гениев — Ле Корбюзье и Антонио Гауди. И узнаете не только о плюсах, но и о негативных моментах его творчества.

Исторический центр

Начнём прогулку от башен Серранос — символа Валенсии. Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков. Базилику, где находится фигура Девы Марии, с которой связано появление первой в мире психиатрической лечебницы. А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн. И это не полный список!

Город глазами инсайдера

Я расскажу о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях. Вы удивитесь тому, что блюдо номер один в Валенсии — это не паэлья! Я поделюсь, где можно попробовать аутентичный полезнейший напиток орчату (конечно же, без сахара!). А также посоветую, какие музеи стоит посетить в городе и где вкусно пообедать.

Организационные детали

Личные покупки — по желанию.