Познакомьтесь с Валенсией за 3,5 часа! Увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Узнайте о местной кухне и традициях
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Валенсией за 3,5 часа. Начните с башен Серранос, затем посетите Кафедральный собор и рынок в стиле модерн.
Узнайте о современном архитектурном комплексе Город искусств и читать дальшеуменьшить
наук, спроектированном Сантьяго Калатравой.
Погрузитесь в местную культуру, открыв для себя не только знаменитую паэлью, но и другие кулинарные изыски. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет быстро и насыщенно познакомиться с городом
Современную достопримечательность спроектировал валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава, чьи творения можно увидеть во многих странах — от США до Европы. Вы убедитесь, как на его неофутуристические проекты повлияло творчество других гениев — Ле Корбюзье и Антонио Гауди. И узнаете не только о плюсах, но и о негативных моментах его творчества.
Исторический центр
Начнём прогулку от башен Серранос — символа Валенсии. Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков. Базилику, где находится фигура Девы Марии, с которой связано появление первой в мире психиатрической лечебницы. А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн. И это не полный список!
Город глазами инсайдера
Я расскажу о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях. Вы удивитесь тому, что блюдо номер один в Валенсии — это не паэлья! Я поделюсь, где можно попробовать аутентичный полезнейший напиток орчату (конечно же, без сахара!). А также посоветую, какие музеи стоит посетить в городе и где вкусно пообедать.
Организационные детали
Личные покупки — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3294 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
1
3
–
2
–
1
–
И
Илона
Огромное спасибо Дмитрию за фантастическую прогулку по Валенсии! Видно, что человек живет в Испании уже много лет и знает каждый уголок города. Экскурсия была очень информативной, продуманной и легкой для восприятия. Дмитрий ответил на все наши вопросы, дал отличные советы по местным ресторанам и достопримечательностям. Обязательно обратимся к нему снова при следующей поездке!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Интересная экскурсия, без перегруза информации. Яркие места и запоминающиеся виды🤩
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Tatjana
Дмитрий прекрасный рассказчик, 3,5 часа пролетели незаметно. Ответил на наши многочисленные вопросы; посоветовал что и где поесть. По его рекомендации мы провели волшебный вечер в месте, куда бы мы сами читать дальшеуменьшить
не пошли. Начало экскурсии назначил в удобное для всех место; также удобно, что между разными частями города мы передвигались на машине. Рекомендуем Дмитрия, если хотите открыть для себя город, узнать про его историю, архитектуру и достопримечательности. Спасибо, Дмитрий:)
Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Очень насыщенная экскурсия 😊Спасибо Дмитрию за знания и отзывчивость,очень приятный человек)За рекомендации по еде и местам -особая благодарность🙏🏼❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Мы попали на главный праздник города. Осталось очень много эмоций. Спасибо за экскурсию!!!