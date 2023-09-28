Узнайте как можно больше о Валенсии за короткое время! Вы увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Осмотрите Город искусств и наук — современный архитектурный комплекс. Я расскажу, какой блюдо в Валенсии самое популярное (спойлер — не паэлья) и в какие городские музеи обязательно стоит сходить.

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Описание

Что вас ожидает

Город искусств и наук

Современную достопримечательность спроектировал валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава, чьи творения можно увидеть во многих странах — от США до Европы. Вы убедитесь, как на его неофутуристические проекты повлияло творчество других гениев — Ле Корбюзье и Антонио Гауди. И узнаете не только о плюсах, но и о негативных моментах его творчества.

Исторический центр

Начнём прогулку от башен Серранос — символа Валенсии. Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков. Базилику, где находится фигура Девы Марии, с которой связано появление первой в мире психиатрической лечебницы. А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн. И это не полный список!

Город глазами инсайдера

Я расскажу о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях. Вы удивитесь тому, что блюдо номер один в Валенсии — это не паэлья! Я поделюсь, где можно попробовать аутентичный полезнейший напиток орчату (конечно же, без сахара!). А также посоветую, какие музеи стоит посетить в городе и где вкусно пообедать.

Организационные детали

Личные покупки — по желанию.