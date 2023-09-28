Вся Валенсия за 3,5 часа

Увидеть основные достопримечательности города и узнать, где продают настоящую орчату

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Узнайте как можно больше о Валенсии за короткое время! Вы увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Осмотрите Город искусств и наук — современный архитектурный комплекс.

Я расскажу, какой блюдо в Валенсии самое популярное (спойлер — не паэлья) и в какие городские музеи обязательно стоит сходить.
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
Вся Валенсия за 3,5 часа
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Описание

Что вас ожидает

Город искусств и наук

Современную достопримечательность спроектировал валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава, чьи творения можно увидеть во многих странах — от США до Европы. Вы убедитесь, как на его неофутуристические проекты повлияло творчество других гениев — Ле Корбюзье и Антонио Гауди. И узнаете не только о плюсах, но и о негативных моментах его творчества.

Исторический центр

Начнём прогулку от башен Серранос — символа Валенсии. Вы увидите эклектичный Кафедральный собор, который строился на протяжении многих веков. Базилику, где находится фигура Девы Марии, с которой связано появление первой в мире психиатрической лечебницы. А ещё — готическую Шёлковую биржу, церковь Святых Иоаннов, центральный рынок в стиле модерн. И это не полный список!

Город глазами инсайдера

Я расскажу о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях. Вы удивитесь тому, что блюдо номер один в Валенсии — это не паэлья! Я поделюсь, где можно попробовать аутентичный полезнейший напиток орчату (конечно же, без сахара!). А также посоветую, какие музеи стоит посетить в городе и где вкусно пообедать.

Организационные детали

Личные покупки — по желанию.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом месте Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
28 сен 2023
Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов

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