90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Принцесса Валенсия» - ваш личный путеводитель по великолепному историческому центру Валенсии.Начните свое путешествие с Крепостных Ворот Torres de Serranos, которые стали свидетелями многих важных событий в

истории города. Прогуляйтесь до площади Plaza de la Virgen, где вас ждут великолепные виды на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных. Узкие улочки города расскажут вам свои истории, а знаменитые фрески и колокольни добавят колорита вашему путешествию. Не упустите шанс насладиться ароматным горячим кофе или освежающей орчатой рядом с самым узким домом в Европе. Посетите Шелковую Биржу и Центральный рынок, где вас ждет множество деликатесов. Удивительная коллекция валенсийского фарфора и экстерьер Музея Керамики не оставят вас равнодушными. В завершение экскурсии каждый турист получит в подарок карту Валенсии. Принцесса Валенсия ждет вас, чтобы показать свои красоты и тайны, которые заставят вас влюбиться в этот город и захотеть вернуться снова

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos . Сколько исторических событий видели они на своем веку!

. Сколько исторических событий видели они на своем веку! Затем неторопливым шагом направимся к красивейшей площади Plaza de la Virgen , насладимся великолепными видами на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных , сделаем пару снимков у знаменитого фонтана .

, насладимся великолепными видами на и , сделаем пару снимков у . Узкие улочки ведут нас дальше, вглубь истории… Кафедральный Собор со знаменитыми фресками, колокольни Мигелетте и Каталины .

со знаменитыми фресками, . Ну, как же нам не зайти на чашечку ароматного горячего кофе или леденящей и бодрящей орчаты ? И это все рядом с самым узким в Европе домом .

? И это все рядом с . После небольшого отдыха побродим по самому старому кварталу Исторического центра , посетим Шелковую Биржу и Центральный рынок с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу.

, посетим и с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу. Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики.

Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.

Не хочу раскрывать всех тайн и нюансов нашей прогулки, но уверяю вас, Принцесса Валенсия заставит влюбиться в нее и приехать к нам еще раз!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.