90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии позволит вам познакомиться с удивительной историей, захватывающими тайнами и легендами, собственными глазами увидеть Чашу Святого Грааля и насладиться картинами Гойя, побродить по узким улочкам и широким площадям, сфотографироваться возле самого узкого в Европе дома и восхититься экстерьером Музея Керамики и Шелковой Биржи...

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей

Программа

Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos . Сколько исторических событий видели они на своем веку!

. Сколько исторических событий видели они на своем веку! Затем неторопливым шагом направимся к красивейшей площади Plaza de la Virgen , насладимся великолепными видами на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных , сделаем пару снимков у знаменитого фонтана .

, насладимся великолепными видами на и , сделаем пару снимков у . Узкие улочки ведут нас дальше, вглубь истории... Кафедральный Собор со знаменитыми фресками, колокольни Мигелетте и Каталины .

со знаменитыми фресками, . Ну, как же нам не зайти на чашечку ароматного горячего кофе или леденящей и бодрящей орчаты ? И это все рядом с самым узким в Европе домом .

? И это все рядом с . После небольшого отдыха побродим по самому старому кварталу Исторического центра , посетим Шелковую Биржу и Центральный рынок с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу.

, посетим и с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу. Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики.

Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.

Не хочу раскрывать всех тайн и нюансов нашей прогулки, но уверяю вас, Принцесса Валенсия заставит влюбиться в нее и приехать к нам еще раз!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.