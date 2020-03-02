90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos. Сколько исторических событий видели они на своем веку!
Затем неторопливым шагом направимся к красивейшей площади Plaza de la Virgen, насладимся великолепными видами на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных, сделаем пару снимков у знаменитого фонтана.
Узкие улочки ведут нас дальше, вглубь истории... Кафедральный Собор со знаменитыми фресками, колокольни Мигелетте и Каталины.
Ну, как же нам не зайти на чашечку ароматного горячего кофе или леденящей и бодрящей орчаты? И это все рядом с самым узким в Европе домом.
После небольшого отдыха побродим по самому старому кварталу Исторического центра, посетим Шелковую Биржу и Центральный рынок с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу.
Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики.
Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане.
Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.
Не хочу раскрывать всех тайн и нюансов нашей прогулки, но уверяю вас, Принцесса Валенсия заставит влюбиться в нее и приехать к нам еще раз!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Татьяна, и я являюсь организатором проекта ежедневных пешеходных экскурсий по городу. Мы — команда опытных гидов, готовых сделать ваше посещение Валенсии незабываемым. Мы очень любим свою работу и замечательную Принцессу Валенсию, и всю свою любовь, свои эмоции и чувства хотим передать вам, наши уважаемые гости города. Приезжайте к нам, и, уверена, вы влюбитесь в красавицу Валенсию!
Благодаря высокому профессионализму Татьяны мы смогли окунуться в атмосферу города, узнать его историю и некоторые факты, которые окутаны слухами и порой незаметны для глаз даже искушённых туристов. Во время наших поездок мы повстречали многих экскурсоводов, которые преподносили академический материал, пересыпая его датами, именами и тд, но почему то именно манера подачи материала Татьяны, приумноженная на приятную дикцию и красивый язык запали в душу и оставили очень приятное впечатление о Валенсии. Нам всем захотелось вернуться туда, чтобы вновь насладиться солнцем, историей города и общением с нашим прекрасным гидом Татьяной. Вся наша группа из 9 девушек была просто в восторге от нашей экскурсии в прошлую субботу
inessa
17 февраля 2020
Прекрасная гид Татьяна рассказала нам интересные истории о разной Валенсии, то, чего вы не знали раньше, интересно и познавательно, экскурсия прошла легко и содержательно, попробовали валенсийские сладости и узнали о местной кухне и напитках. РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ
Александр
13 февраля 2020
Спасибо, Татьяна! Гуляли по Валенсии четыре часа, время пролетело просто незаметно. Это не было стандартной экскурсией в стиле «посмотри направо, посмотри налево», с Татьяной мы провели время как со старой доброй знакомой, бродили по городу, наслаждались им, говорили об истории, о знаковых местах, легендах, да и просто о жизни в Валенсии. После экскурсии у нас с женой родилась твердая решимость - еще не раз вернуться в благословенную Испанию.
Елена
10 января 2020
Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию по Валенсии! Татьяна - замечательный рассказчик и просто приятный человек! Валенсия - очень красивый город с потрясающей архитектурой, гостеприимными и дружелюбными жителями. Обязательно будем рекомендовать посетить этот город своим друзьям и насладиться здешней атмосферой!
Елена
15 декабря 2019
Татьяне спасибо огромное! Очень интересно, мы остались довольны
Эдуард
30 ноября 2019
Благодарю Яну, было очень интересно и познавательно!!!!
Павел
18 ноября 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Узнали о Валенсии много интересного. Время экскурсии пролетело, как одно мгновение. Татьяна - замечательный рассказчик, знающий и любящий город и его историю. Мы получили полезные советы по самостоятельному знакомству с достопримечательностями Валенсии. Очень рекомендуем эту экскурсию!
Светлана
6 ноября 2019
Душевно, легко и очень интересно!! Спасибо огромное Татьяне за интересную познавательную экскурсию, за любовь к городу, которой она делится с туристами, за теплое комфортное общение!
Валенсия - город, куда хочется вернуться, и ещё раз окунуться в его атмосферу. Город, который очаровывает с первого взгляда. Все это благодаря Татьяне!!
Ещё раз большое спасибо, мы обязательно вернёмся!!
Светлана
31 октября 2019
Замечательная экскурсия! Татьяна- замечательный рассказчик, профессионал и просто приятный располагающий человек. Очень познавательно , на экскурсии получили много полезной информации. Все советы Татьяны пригодилась в самостоятельной прогулке по городу. Огромное спасибо. Было интересно и взрослым и детям. Очень рекомендуем.
Дмитрий
21 октября 2019
Татьяна провела для нас замечательную экскурсию. Хотя мы были в Валенсии не первый раз, мы открыли город для себя заново, благодаря Татьяне. Много новых интересных и познавательных фактов о городе, особенно впечатлили раскопки Валентии. Будем рекомендовать Татьяну всем знакомым и друзьям, планирующим посетить этот замечательный город!
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
Эта прогулка познакомит вас с красавицей-Валенсией и раскроет её секреты — от драгоценностей собора до горгулий Шелковой Биржи. Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города. А еще побываете на колоритном Центральном рынке и попробуете местные блюда.
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию. Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
Ещё больше must-see мест города на дружеской прогулке — с ветерком
Чтобы вы увидели всю коллекцию достопримечательностей города и не устали, я придумал бодрый и весёлый маршрут на колёсах. К тому же, Валенсия идеальна для поездок на велосипеде в любое время года. Я познакомлю вас с её историей от римлян до наших дней и покажу шедевры архитектуры. А ещё расскажу, как выбирать местное вино, сыр и хамон, и посоветую, куда отправиться вечером.
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
Вы раскроете все грани Валенсии: увидите древнеримские руины, средневековые монументы и шедевры модерна. Ощутите колорит испанской жизни на оживленных рынках, погуляете по старинным улицам и площадям и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и архитектуре.
Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города
На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук; стадион, где играет перспективный футбольный клуб; крупнейший парк Испании; архитектурные шедевры в стиле модерн и знаковые достопримечательности Старого Города, среди которых — кафедральный собор с Чашей Грааля! А в перерыве зайдем с вами в местную орчатерию, где вы сможете отведать горячего шоколада с фирменными пончиками.