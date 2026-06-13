90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Принцесса Валенсия» - ваш личный путеводитель по великолепному историческому центру Валенсии.
Начните свое путешествие с Крепостных Ворот Torres de Serranos, которые стали свидетелями многих важных событий в
Начните свое путешествие с Крепостных Ворот Torres de Serranos, которые стали свидетелями многих важных событий в
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная индивидуальная экскурсия
- 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
- 🎨 Восхищение картинами Гойя
- 🏛 Прогулка по старинным кварталам
- 🍽 Дегустация местных деликатесов
- 📸 Фотосессия у самого узкого дома в Европе
- 🎁 Подарок - карта Валенсии
Что можно увидеть
- Крепостные Ворота Torres de Serranos
- Plaza de la Virgen
- Кафедральный Собор
- Базилика Обездоленных
- Фонтан
- Колокольни Мигелетте и Каталины
- Самый узкий дом в Европе
- Шелковая Биржа
- Центральный рынок
- Музей Керамики
Описание экскурсии
Программа
- Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos. Сколько исторических событий видели они на своем веку!
- Затем неторопливым шагом направимся к красивейшей площади Plaza de la Virgen, насладимся великолепными видами на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных, сделаем пару снимков у знаменитого фонтана.
- Узкие улочки ведут нас дальше, вглубь истории… Кафедральный Собор со знаменитыми фресками, колокольни Мигелетте и Каталины.
- Ну, как же нам не зайти на чашечку ароматного горячего кофе или леденящей и бодрящей орчаты? И это все рядом с самым узким в Европе домом.
- После небольшого отдыха побродим по самому старому кварталу Исторического центра, посетим Шелковую Биржу и Центральный рынок с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу.
- Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики.
Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане.
Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.
Не хочу раскрывать всех тайн и нюансов нашей прогулки, но уверяю вас, Принцесса Валенсия заставит влюбиться в нее и приехать к нам еще раз!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Гид Татьяна провела экскурсию "Принцесса Валенсия" для нашей маленькой группы из 4-х человек.
Мы получили огромное удовольствие от общения с прекрасным экскурсоводом, от ее мягкого юмора, грамотной речи и любви к городу. Экскурсия помогла нам в дальнейшем ориентироваться в Валенсии и наслаждаться уголками старого города. Горячо рекомендуем.
Мы получили огромное удовольствие от общения с прекрасным экскурсоводом, от ее мягкого юмора, грамотной речи и любви к городу. Экскурсия помогла нам в дальнейшем ориентироваться в Валенсии и наслаждаться уголками старого города. Горячо рекомендуем.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова!
Татьяна
Татьяна
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А
Очень понравилась экскурсия с Татьяной, много интересной и познавательной информации без перегруза, взрослые и дети были довольны. Спасибо!
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М
Огромное спасибо Татьяне, как прекрасному гиду и человеку. Получил много новых знаний и узнал много интересных фактов.
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Отличная прогулка с Татьяной, узнала много интересного про Валенсию, ее историю, архитектуру, посетили храмы, увидели чашу Святого Грааля, попили орчату, поели чурос, было здорово!
+2
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В
Нас была группа 6, всем очень понравилось. Чувствовалась любовь к городу, мы узнали столько интересного. Большое спасибо
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Отличная, неутомительная экскурсия, профессионально продуманная и проведённая. С Татьяной было очень приятно гулять, она учла наш довольно медленный темп ходьбы, рассказала много очень интересных фактов по истории города, так что
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