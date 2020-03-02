90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии позволит вам познакомиться с удивительной историей, захватывающими тайнами и легендами, собственными глазами увидеть Чашу Святого Грааля и насладиться картинами Гойя, побродить по узким улочкам и широким площадям, сфотографироваться возле самого узкого в Европе дома и восхититься экстерьером Музея Керамики и Шелковой Биржи...
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии90 отзывов
4.9
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!

Программа

  • Начнем нашу экскурсию с главной достопримечательности Валенсии — Крепостных Ворот Torres de Serranos. Сколько исторических событий видели они на своем веку!
  • Затем неторопливым шагом направимся к красивейшей площади Plaza de la Virgen, насладимся великолепными видами на Кафедральный Собор и Базилику Обездоленных, сделаем пару снимков у знаменитого фонтана.
  • Узкие улочки ведут нас дальше, вглубь истории... Кафедральный Собор со знаменитыми фресками, колокольни Мигелетте и Каталины.
  • Ну, как же нам не зайти на чашечку ароматного горячего кофе или леденящей и бодрящей орчаты? И это все рядом с самым узким в Европе домом.
  • После небольшого отдыха побродим по самому старому кварталу Исторического центра, посетим Шелковую Биржу и Центральный рынок с его разнообразием деликатесов. Я расскажу, как выбрать лучший хамон и козий сыр, а также дам совет, где можно отведать свежайшие морепродукты и рыбу.
  • Затем познакомлю вас с удивительной коллекцией валенсийского фарфора — тонкого, изящного и очень красивого, и с удивительным экстерьером Музея Керамики.

Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.

Не хочу раскрывать всех тайн и нюансов нашей прогулки, но уверяю вас, Принцесса Валенсия заставит влюбиться в нее и приехать к нам еще раз!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!
Принцесса Валенсия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, и я являюсь организатором проекта ежедневных пешеходных экскурсий по городу. Мы — команда опытных гидов, готовых сделать ваше посещение Валенсии незабываемым. Мы очень любим свою работу и замечательную Принцессу Валенсию, и всю свою любовь, свои эмоции и чувства хотим передать вам, наши уважаемые гости города. Приезжайте к нам, и, уверена, вы влюбитесь в красавицу Валенсию!
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90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Благодаря высокому профессионализму Татьяны мы смогли окунуться в атмосферу города, узнать его историю и некоторые факты, которые окутаны слухами и порой незаметны для глаз даже искушённых туристов. Во время наших поездок мы повстречали многих экскурсоводов, которые преподносили академический материал, пересыпая его датами, именами и тд, но почему то именно манера подачи материала Татьяны, приумноженная на приятную дикцию и красивый язык запали в душу и оставили очень приятное впечатление о Валенсии. Нам всем захотелось вернуться туда, чтобы вновь насладиться солнцем, историей города и общением с нашим прекрасным гидом Татьяной. Вся наша группа из 9 девушек была просто в восторге от нашей экскурсии в прошлую субботу
inessa
17 февраля 2020
Прекрасная гид Татьяна рассказала нам интересные истории о разной Валенсии, то, чего вы не знали раньше, интересно и познавательно, экскурсия прошла легко и содержательно, попробовали валенсийские сладости и узнали о местной кухне и напитках. РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ
13 февраля 2020
Спасибо, Татьяна! Гуляли по Валенсии четыре часа, время пролетело просто незаметно. Это не было стандартной экскурсией в стиле «посмотри направо, посмотри налево», с Татьяной мы провели время как со старой доброй знакомой, бродили по городу, наслаждались им, говорили об истории, о знаковых местах, легендах, да и просто о жизни в Валенсии. После экскурсии у нас с женой родилась твердая решимость - еще не раз вернуться в благословенную Испанию.
10 января 2020
Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию по Валенсии! Татьяна - замечательный рассказчик и просто приятный человек! Валенсия - очень красивый город с потрясающей архитектурой, гостеприимными и дружелюбными жителями. Обязательно будем рекомендовать посетить этот город своим друзьям и насладиться здешней атмосферой!
15 декабря 2019
Татьяне спасибо огромное! Очень интересно, мы остались довольны
30 ноября 2019
Благодарю Яну, было очень интересно и познавательно!!!!
18 ноября 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Узнали о Валенсии много интересного. Время экскурсии пролетело, как одно мгновение. Татьяна - замечательный рассказчик, знающий и любящий город и его историю. Мы получили полезные советы по самостоятельному знакомству с достопримечательностями Валенсии. Очень рекомендуем эту экскурсию!
6 ноября 2019
Душевно, легко и очень интересно!! Спасибо огромное Татьяне за интересную познавательную экскурсию, за любовь к городу, которой она делится с туристами, за теплое комфортное общение!
Валенсия - город, куда хочется вернуться, и ещё раз окунуться в его атмосферу. Город, который очаровывает с первого взгляда. Все это благодаря Татьяне!!
Ещё раз большое спасибо, мы обязательно вернёмся!!
31 октября 2019
Замечательная экскурсия! Татьяна- замечательный рассказчик, профессионал и просто приятный располагающий человек. Очень познавательно , на экскурсии получили много полезной информации. Все советы Татьяны пригодилась в самостоятельной прогулке по городу. Огромное спасибо. Было интересно и взрослым и детям. Очень рекомендуем.
Дмитрий
21 октября 2019
Татьяна провела для нас замечательную экскурсию. Хотя мы были в Валенсии не первый раз, мы открыли город для себя заново, благодаря Татьяне. Много новых интересных и познавательных фактов о городе, особенно впечатлили раскопки Валентии. Будем рекомендовать Татьяну всем знакомым и друзьям, планирующим посетить этот замечательный город!
Ещё 80 отзывов

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