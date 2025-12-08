Мои заказы

Экскурсии Жироны об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Жироне на русском языке, цены от €10, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жирона и её музеи
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Жирона - билет в Средневековье
Пешая
2.5 часа
-
10%
34 отзыва
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€162€180 за всё до 2 чел.
Жирона сквозь века
Пешая
2.5 часа
-
25%
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€135€180 за всё до 10 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 декабря 2025
    Жирона сквозь века
    Всегда рекомендую брать экскурсавода. Экскурсия прошла легко и быстро. Алена заострила наше внимание на деталях, что было особенно интересно.
  • И
    Игорь
    27 октября 2025
    Жирона сквозь века
    Экскурсия Алены по Жироне хоть по времени не очень продолжительная, но очень насыщенная. Мы охватили практически весь старый город, посмотрели
    читать дальше

    на него и сверху и изнутри, разобрались с историей и как он развивался. Главное берите удобную обувь - Жирона город холмистый. И потом еще вместе посмотрели замок Пуболь. Алена отличный гид, деликатная, общительная и очень отзывчивая. И у нее много экскурсий. По поводу деталей происхождения Гала мы еще потом переписывались, так заинтересовали разные версии, о которых рассказывала Алена.
    У нас возникла проблема с арендованной машиной, Алена быстро помогла ее решить, и «спасла» нам целый день отпуска. За что отдельная тысяча благодарностей.

  • А
    Анна
    17 октября 2025
    Жирона сквозь века
    Алена – потрясающий экскурсовод! Увлекательная историческая экскурсия по Жироне, узнали много не только об истории, но и о жизни испанцев. Очень интересно и познавательно! Рекомендую!
    Алена – потрясающий экскурсовод! Увлекательная историческая экскурсия по Жироне, узнали много не только об истории, но
  • А
    Анна
    17 октября 2025
    Жирона сквозь века
    Прекрасное место для посещения- город Жирона. Наш экскурсовод Алена, провела нас через средневековые улочки, показала крепостные стены и прекрасные виды
    читать дальше

    с высоты. Рассказала об укладе и жизни старого города. Показала места, где снимали сцены из сериала «Игра престолов». Экскурсия была интересная, длинная и познавательная! Рекомендую к посещению!

    Прекрасное место для посещения- город Жирона. Наш экскурсовод Алена, провела нас через средневековые улочки, показала крепостные стены и прекрасные виды с высоты. Рассказала об укладе и жизни старого города. Показала места, где снимали сцены из сериала «Игра престолов». Экскурсия была интересная, длинная и познавательная! Рекомендую к посещению!
  • К
    Константин
    13 октября 2025
    Жирона сквозь века
    Отличная обзорная экскурсия живым языком с обилием интересных, порою забавных, фактов. Алена дейсвительно провела нас "сквозь века" открыв глаза на богатую историю Жироны. Рекомендуем!
  • E
    Evgeniia
    29 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
    читать дальше

    легко рассказывает, экскурсия проходит на одном дыхании. . столько интересных деталей об истории города и Испании!!! мы остались очень довольны и влюбились в Жирону благодаря нашему прекрасному гиду.

  • O
    Olga
    23 сентября 2025
    Жирона сквозь века
    Вчера были на экскурсии с Аленой по исторической части прекрасного города Жирона. Понравилась подача материала, легко и непринужденно погрузились в
    читать дальше

    историю города, узнали и прошли по местам самых значимых исторических событий. Очень рекомендую пройтись с Аленой и получить удовольствие. Поможет вам сохранить много времени и побывать там куда сами вы не сможете зайти.

    Вчера были на экскурсии с Аленой по исторической части прекрасного города Жирона. Понравилась подача материала, легко и непринужденно погрузились в историю города, узнали и прошли по местам самых значимых исторических событий. Очень рекомендую пройтись с Аленой и получить удовольствие. Поможет вам сохранить много времени и побывать там куда сами вы не сможете зайти.
  • А
    Александр
    18 сентября 2025
    Жирона сквозь века
    Очень интересная и содержательная экскурсия! Алене спасибо! Всем рекомендую!
  • L
    Laura
    12 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
    читать дальше

    атмосферой, историей и, конечно же, потрясающей архитектурой.

    Наш гид, настоящий профессионал своего дела, рассказал множество интересных фактов о Жироне, ее традициях и культуре. Мы посетили старинные улочки, средневековые здания и, конечно же, знаменитый Еврейский квартал, который оставил неизгладимое впечатление.

    Особенно запомнился собор Жироны с его великолепным фасадом и внутренним убранством. А виды с крепостных стен на город и окружающую природу просто завораживают!

    Экскурсия была очень насыщенной и познавательной, а организация на высшем уровне. Спасибо за незабываемое путешествие!

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2025
    Жирона сквозь века
    Экскурсия по Жироне нам очень понравилась! 🌸 Город удивил своей атмосферой — узкие улочки, старинные здания и невероятная история. Гид
    читать дальше

    всё рассказывал интересно и с душой, было ощущение, что мы путешествуем во времени. Особенно впечатлили еврейский квартал и вид с крепостных стен — просто захватывающе!

  • А
    Артем
    29 августа 2025
    Жирона сквозь века
    Интересно, хорошо продуманный маршрут,полезные советы и рекомендации,а также подробности о жизни в Каталонии. Экскурсия была вечером, так что многие знаковые места получилось осмотреть без большого скопления народа. Еще раз, спасибо.
  • Л
    Лена
    5 августа 2025
    Жирона сквозь века
    Идеальный маршрут по городу (вот сейчас пишу и вся красота осталась в памяти с интересными историями), набор фактов великолепен (не
    читать дальше

    слишком много, не мало). Очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом, когда у вас есть половина дня - день. Алена - очень-очень приятный человек, в её поле очень хорошо. И было замечательно, что в жару она о нас позаботилась и принесла вееры и спреи с водой. Мы были тронуты.

    Идеальный маршрут по городу (вот сейчас пишу и вся красота осталась в памяти с интересными историями), набор фактов великолепен (не слишком много, не мало). Очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом, когда у вас есть половина дня - день. Алена - очень-очень приятный человек, в её поле очень хорошо. И было замечательно, что в жару она о нас позаботилась и принесла вееры и спреи с водой. Мы были тронуты.
  • А
    Алина
    4 августа 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень увлекательно и интересно))
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Жирона сквозь века
    Отличная экскурсия по Жироне!
    Были с детьми — всем очень понравилось! Гид увлекательно рассказывал, учитывал возраст детей, делал паузы, задавал вопросы. Было интересно и познавательно, легко и без перегрузки. Спасибо за прекрасную прогулку!
  • А
    Анжелла
    22 июня 2025
    Жирона сквозь века
    Замечательная экскурсия! Спасибо Алене, она смогла влюбить нас в удивительную и богатую историю Жироны. ❤️
  • А
    Асхат
    12 июня 2025
    Жирона сквозь века
    Нашей семье очень понравилась экскурсия в сопровождении Алёны. Экскурсия была очень интересной. Она очень хорошо знает историю города. Было занимательно узнать о скрытых уголках Жироны благодаря Алёне. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
    Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
  • Л
    Людмила
    5 мая 2025
    Жирона сквозь века
    29 апреля нашей семье посчастливилось погулять по Жироне в сопровождении профессионально гида. В дополнение к этому Алена очень обаятельная, повествование
    читать дальше

    окрашено приятным тембром голоса. Я обратила внимание, что ей важно делиться информацией в тот момент, когда ее комфортно слушать и слышать (за день до этого были также на индивидуальной экскурсии с другим гидом в Барселоне, гид бежал сквозь толпы людей и выдавал информацию, совершенно не обращая внимания, что мы не слышим 90%, похоже соблюдал тайминг). В связи с этим мы были настроены крайне осторожно.
    Эту экскурсию я назову приятнейшей прогулкой, причем переодически по таким местам, где вообще не было туристов. Я рекомендую обращаться к Алене!!!!

    29 апреля нашей семье посчастливилось погулять по Жироне в сопровождении профессионально гида. В дополнение к этому Алена очень обаятельная, повествование окрашено приятным тембром голоса. Я обратила внимание, что ей важно делиться информацией в тот момент, когда ее комфортно слушать и слышать (за день до этого были также на индивидуальной экскурсии с другим гидом в Барселоне, гид бежал сквозь толпы людей и выдавал информацию, совершенно не обращая внимания, что мы не слышим 90%, похоже соблюдал тайминг). В связи с этим мы были настроены крайне осторожно.
Эту экскурсию я назову приятнейшей прогулкой, причем переодически по таким местам, где вообще не было туристов. Я рекомендую обращаться к Алене!!!!
  • А
    Алексей
    6 февраля 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
    Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города

Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Жироне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Жирона и её музеи
  2. Жирона - билет в Средневековье
  3. Жирона сквозь века
  4. Мобильный квест «Спасти Жирону»
Какие места ещё посмотреть в Жироне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2025
Сейчас в Жироне в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 219 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Жироне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 51 ⭐ отзыв, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль