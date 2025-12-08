Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
-
10%
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€162
€180 за всё до 2 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€135
€180 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
- ЮЮлия8 декабря 2025Всегда рекомендую брать экскурсавода. Экскурсия прошла легко и быстро. Алена заострила наше внимание на деталях, что было особенно интересно.
- ИИгорь27 октября 2025Экскурсия Алены по Жироне хоть по времени не очень продолжительная, но очень насыщенная. Мы охватили практически весь старый город, посмотрели
- ААнна17 октября 2025Алена – потрясающий экскурсовод! Увлекательная историческая экскурсия по Жироне, узнали много не только об истории, но и о жизни испанцев. Очень интересно и познавательно! Рекомендую!
- ААнна17 октября 2025Прекрасное место для посещения- город Жирона. Наш экскурсовод Алена, провела нас через средневековые улочки, показала крепостные стены и прекрасные виды
- ККонстантин13 октября 2025Отличная обзорная экскурсия живым языком с обилием интересных, порою забавных, фактов. Алена дейсвительно провела нас "сквозь века" открыв глаза на богатую историю Жироны. Рекомендуем!
- EEvgeniia29 сентября 2025Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
- OOlga23 сентября 2025Вчера были на экскурсии с Аленой по исторической части прекрасного города Жирона. Понравилась подача материала, легко и непринужденно погрузились в
- ААлександр18 сентября 2025Очень интересная и содержательная экскурсия! Алене спасибо! Всем рекомендую!
- LLaura12 сентября 2025Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
- ТТатьяна29 августа 2025Экскурсия по Жироне нам очень понравилась! 🌸 Город удивил своей атмосферой — узкие улочки, старинные здания и невероятная история. Гид
- ААртем29 августа 2025Интересно, хорошо продуманный маршрут,полезные советы и рекомендации,а также подробности о жизни в Каталонии. Экскурсия была вечером, так что многие знаковые места получилось осмотреть без большого скопления народа. Еще раз, спасибо.
- ЛЛена5 августа 2025Идеальный маршрут по городу (вот сейчас пишу и вся красота осталась в памяти с интересными историями), набор фактов великолепен (не
- ААлина4 августа 2025Очень увлекательно и интересно))
- ЕЕлена25 июля 2025Отличная экскурсия по Жироне!
Были с детьми — всем очень понравилось! Гид увлекательно рассказывал, учитывал возраст детей, делал паузы, задавал вопросы. Было интересно и познавательно, легко и без перегрузки. Спасибо за прекрасную прогулку!
- ААнжелла22 июня 2025Замечательная экскурсия! Спасибо Алене, она смогла влюбить нас в удивительную и богатую историю Жироны. ❤️
- ААсхат12 июня 2025Нашей семье очень понравилась экскурсия в сопровождении Алёны. Экскурсия была очень интересной. Она очень хорошо знает историю города. Было занимательно узнать о скрытых уголках Жироны благодаря Алёне. Спасибо большое!
- ААнастасия22 мая 2025Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
- ЛЛюдмила5 мая 202529 апреля нашей семье посчастливилось погулять по Жироне в сопровождении профессионально гида. В дополнение к этому Алена очень обаятельная, повествование
- ААлексей6 февраля 2025Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
- ООльга29 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
