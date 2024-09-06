скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
«Ваше знакомство с городом начнётся с тех самых цветных домиков, приютившихся вдоль реки»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
170€145 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Жирона. Обзорная экскурсия
Город Жирона очарует вас своим средневековым духом и богатой историей. Узкие улочки, Кафедральный собор и Арабские бани - всё это ждет вас на обзорной экскурсии
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
25 дек в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Отыскать артефакт, без которого не может существовать город тысячи легенд
Начало: У Эйфелева моста
«Вам предстоит обойти главные достопримечательности города, чтобы найти его символ, разгадать его тайну и предотвратить бедствие»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 сентября 2024Познавательная и очень интересная экскурсия с Лилией, рекомендуем.
- TTatjana29 декабря 2023Благодарю за прекрасную и содержательную экскурсию! Получила массу положительных эмоций и полезной информации, без внимания не остался ни один вопрос!
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2024
Сейчас в Жироне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 145 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Жироны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Жироне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке