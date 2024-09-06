Обзорные и познавательные экскурсии Жироны

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Жироне на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Пешая
скидка
15%
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
«Ваше знакомство с городом начнётся с тех самых цветных домиков, приютившихся вдоль реки»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
170145 за всё до 5 чел.
Жирона. Обзорная экскурсия
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Жирона. Обзорная экскурсия
Город Жирона очарует вас своим средневековым духом и богатой историей. Узкие улочки, Кафедральный собор и Арабские бани - всё это ждет вас на обзорной экскурсии
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
25 дек в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Отыскать артефакт, без которого не может существовать город тысячи легенд
Начало: У Эйфелева моста
«Вам предстоит обойти главные достопримечательности города, чтобы найти его символ, разгадать его тайну и предотвратить бедствие»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    6 сентября 2024
    Жирона: пройти, увидеть, полюбить
    Познавательная и очень интересная экскурсия с Лилией, рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    29 декабря 2023
    Жирона. Обзорная экскурсия
    Благодарю за прекрасную и содержательную экскурсию! Получила массу положительных эмоций и полезной информации, без внимания не остался ни один вопрос!
    читать дальше

    Олег увлекательно поведал о Жироне, приправляя рассказ легендами старого города. День, проведенный в городе, оставил хорошие впечатления и желание вернуться в Испанию снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Жироне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жирона: пройти, увидеть, полюбить
  2. Жирона. Обзорная экскурсия
  3. Мобильный квест «Спасти Жирону»
Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2024
Сейчас в Жироне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 145 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Жироны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Жироне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке