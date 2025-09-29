Билеты
Жирона - билет в Средневековье
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
«Город тысячи легенд и тысячи ступеней»
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Жироны: легенды, тайны и лучшие виды
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
€130 за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeniia29 сентября 2025Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
- LLaura12 сентября 2025Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
- ААлина4 августа 2025Очень увлекательно и интересно))
- ААнастасия22 мая 2025Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
- ААлексей6 февраля 2025Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
- ООльга29 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
- ААндрей12 сентября 2024Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
- ССветлана10 сентября 2024Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
- ДДиана23 июля 2024Наталия прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия, даже моя тринадцатилетняя дочь была увлечена и осталась довольна. Было интересно и увлекательно, спасибо Наталия.
- ИИрина19 июля 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождении прекрасной Наталии! Маршрут, информация, подача - всё великолепно!! Обязательно воспользуемся услугами Наталии в следующий раз - увидеть Барселону в компании Наташи!! ❤️
