атмосферой, историей и, конечно же, потрясающей архитектурой.



Наш гид, настоящий профессионал своего дела, рассказал множество интересных фактов о Жироне, ее традициях и культуре. Мы посетили старинные улочки, средневековые здания и, конечно же, знаменитый Еврейский квартал, который оставил неизгладимое впечатление.



Особенно запомнился собор Жироны с его великолепным фасадом и внутренним убранством. А виды с крепостных стен на город и окружающую природу просто завораживают!



Экскурсия была очень насыщенной и познавательной, а организация на высшем уровне. Спасибо за незабываемое путешествие!