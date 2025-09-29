Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Жироны с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Жироне на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Жирона - билет в Средневековье
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Билеты
Жирона - билет в Средневековье
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
«Город тысячи легенд и тысячи ступеней»
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
€180 за всё до 2 чел.
Сердце Жироны: легенды, тайны и лучшие виды
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце Жироны: легенды, тайны и лучшие виды
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
€130 за всё до 3 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeniia
    29 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
    читать дальше

    легко рассказывает, экскурсия проходит на одном дыхании. . столько интересных деталей об истории города и Испании!!! мы остались очень довольны и влюбились в Жирону благодаря нашему прекрасному гиду.

  • L
    Laura
    12 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
    читать дальше

    атмосферой, историей и, конечно же, потрясающей архитектурой.

    Наш гид, настоящий профессионал своего дела, рассказал множество интересных фактов о Жироне, ее традициях и культуре. Мы посетили старинные улочки, средневековые здания и, конечно же, знаменитый Еврейский квартал, который оставил неизгладимое впечатление.

    Особенно запомнился собор Жироны с его великолепным фасадом и внутренним убранством. А виды с крепостных стен на город и окружающую природу просто завораживают!

    Экскурсия была очень насыщенной и познавательной, а организация на высшем уровне. Спасибо за незабываемое путешествие!

  • А
    Алина
    4 августа 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень увлекательно и интересно))
  • А
    Анастасия
    22 мая 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
  • А
    Алексей
    6 февраля 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
  • А
    Андрей
    12 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
  • С
    Светлана
    10 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
    читать дальше

    как Наталья преподнесла историю Жироны!, по фотографировала меня, встретила меня на вокзале(потому что я всё время боюсь заблудиться), подстраивалась под мой темп ходьбы, спасибо Вам огромное Наталья, Вы мой лучший экскурсовод в рейтинге пройденных экскурсий у Трипстера)) Всем рекомендую!!! не пожалеете!)

  • Д
    Диана
    23 июля 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Наталия прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия, даже моя тринадцатилетняя дочь была увлечена и осталась довольна. Было интересно и увлекательно, спасибо Наталия.
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении прекрасной Наталии! Маршрут, информация, подача - всё великолепно!! Обязательно воспользуемся услугами Наталии в следующий раз - увидеть Барселону в компании Наташи!! ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Жироне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Жирона - билет в Средневековье;
  2. Сердце Жироны: легенды, тайны и лучшие виды;
  3. Мобильный квест «Спасти Жирону».
Какие места ещё посмотреть в Жироне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Жироне в декабре 2025
Сейчас в Жироне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 180. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Жироны в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году