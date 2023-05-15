Экскурсии проходящие только летом в Альбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Альбе на русском языке, цены от €81, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Охота на трюфель в Пьемонте
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
85 за человека
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы (в мини-группе)
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 14:00
7 июля в 08:00
9081 за человека
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
3.5 часа
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
7 июля в 06:15
460 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    15 мая 2023
    Охота на трюфель в Пьемонте
    Ребята, это было потрясающе. Наш охотник и его две собаки- очень милые и симпатичные. Мы нашли несколько экземпляров- и это был восторг. Очень рекомендую. Спасибо огромное Ксении и ее команде, которые помогли нам получить незабываемые впечатления от поездки:))
  • Е
    Елена
    3 декабря 2022
    Охота на трюфель в Пьемонте
    Замечательный день получился! А все из-за того, что Ксения - это человек на своём месте, абсолютно ориентированный на клиента. Спасибо большое.
  • А
    Алина
    1 декабря 2022
    Охота на трюфель в Пьемонте
    Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!
    Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!

Ответы на вопросы от путешественников по Альбе в категории «Летние»

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  1. Охота на трюфель в Пьемонте
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  3. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Сколько стоит экскурсия по Альбе в июле 2024
Сейчас в Альбе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 81 до 460 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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