Индивидуальная
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Альберобелло
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в октябре 2025
Сейчас в Альберобелло в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Альберобелло (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 33 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь