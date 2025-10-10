Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Альберобелло на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 19 отзывов Индивидуальная Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты Начало: На центральной площади €140 за всё до 30 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем €140 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Альберобелло - город сказочных домиков «труллов» В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства Начало: Piazza del Popolo €150 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Альберобелло

