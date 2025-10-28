Мои заказы

Экскурсии Альберобелло об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Альберобелло на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебный Альберобелло
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
14 дек в 08:00
22 дек в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    28 октября 2025
    Волшебный Альберобелло
    Спасибо Земфире за отличную экскурсию! Нам всем (семья с двумя детьми) очень понравилось. Городок просто волшебный 🔥
  • Л
    Лилия
    29 сентября 2025
    Волшебный Альберобелло
    Гид Земфира покорила нас с мужем своей эрудицией, добрым, жизнеутверждающим отношением к свому делу, к нам, туристам. Очень приятно провели
    читать дальше

    полдня в Альберобелло. Этот чужой, но такой красивый, город стал нам ближе и понятнее после прогулки по солнечным улочкам вместе с Земфирой.

  • А
    Александра
    17 августа 2025
    Волшебный Альберобелло
    Смело рекомендуем Земфиру, отличный рассказчик, интересная,экскурсия!
  • К
    Константин
    8 августа 2025
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Все прошло отлично! Рекомендуем! И скорректировать маршрут и подстроиться под настроение и просто замечательная умная беседа с Натальей!!) 5 баллов, можно смело брать!
  • М
    Маргарита
    26 июля 2025
    Волшебный Альберобелло
    Земфира,огромное спасибо за столь интересную экскурсию!! Экскурсия подготовлена человеком с глубокими знаниями истории города,с прекрасной эмоциональной составляющей!!!Спасибо за знакомство с очень хорошим человеком,самой богатой женщиной Альберабелло,доброта,которой придала особое,домашнее чувство нашему знакомству с Альберобелло
  • m
    maria
    1 июля 2025
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Спасибо Наталье за чудесно проведенное время! Было не только занятно, но и вкусно. Мы попробовали и увидели многое, что могли бы пройти мимо если бы не гид. Также мы получили ценные рекомендации для продолжения нашего путешествия.
    Спасибо Наталье за чудесно проведенное время! Было не только занятно, но и вкусно. Мы попробовали и увидели многое, что могли бы пройти мимо если бы не гид. Также мы получили ценные рекомендации для продолжения нашего путешествия.
  • А
    Алла
    9 июня 2025
    Волшебный Альберобелло
    Если вы собираетесь в Альберобелло, вам обязательно нужно встреться с Земфирой. Прекрасный гид! Она много лет живёт в этом волшебном
    читать дальше

    городе, поэтому покажет его так, как могут только местные жители. И она великолепный рассказчик. Видно, что она влюблена в этот город, и это очень важно для гида. А ещё важно, что она написала книгу об Альберобелло, у нее бесконечный массив информации, причём занимательной, благодаря которой создаётся художественный образ города. Земфира, спасибо еще раз от всей нашей группы!

  • Я
    Яна
    5 мая 2025
    Волшебный Альберобелло
    Прекрасная прогулка с Земфирой. Легко и непринужденно. Благодарим за интересные детали об Альборобелло.
    Прекрасная прогулка с Земфирой. Легко и непринужденно. Благодарим за интересные детали об Альборобелло.
  • D
    Dmitrij
    2 мая 2025
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Наталья отличный рассказчик и очень приятный человек. Нам очень понравилась экскурсия. Два часа пролетели на одном дыхании. Много интересной информации интересных деталей. Мы получили рекомендации и по паркингу и по местам где можно вкусно поесть.
  • А
    Анастасия
    23 марта 2025
    Волшебный Альберобелло
    Прекрасное знакомство с городом через легкую и структурную подачу Земфиры. Множество интересных фактов и органичная подача сделали нашу прогулку по
    читать дальше

    городу волшебной!
    Прекрасные впечатления от экскурсии осталось у всех членов семьи, в том числе мальчиков 12 и 16 лет.

    Рекомендуем от всей души.

    Прекрасное знакомство с городом через легкую и структурную подачу Земфиры. Множество интересных фактов и органичная подача сделали нашу прогулку по городу волшебной!
Прекрасные впечатления от экскурсии осталось у всех членов семьи, в том числе мальчиков 12 и 16 лет.
Рекомендуем от всей души.
  • О
    Оксана
    14 декабря 2024
    Волшебный Альберобелло
    Земфира живет в Альберобелло уже 25 лет и написала книгу про это место. Лучше нее гида сложно представить. Очень позитивная,
    читать дальше

    отзывчивая, все показала и посоветовала, как добраться до Остуни. Дикция четкая, голос громкий. Показала потаённые местечки, сами бы никогда не забрели туда. Очень рекомендуем, не пожалеете.

  • Н
    Наталья
    7 октября 2024
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Очень приятная, не напрягающая и душевная прогулка по сказочному Альберобелло. Наталья - отличный рассказчик, речь живая, образная. Очень интересно и
    читать дальше

    грамотно составлен маршрут - сначала аутентичная часть городка без сувенирных магазинов и толп туристов (можно медленно идти, никому не мешая, делать фото на практически безлюдных улочках), потом более оживленный район. Как-то все органично сложилось: исторические факты и современность, чашечка интересного перечного кофе в лавочке, где все продукты - со жгучим перцем, связка огромных головок чеснока, подвешенная на двери домика-трулло симпатичного пожилого синьора, дивные куклы-перевертыши, которых делает вручную не менее симпатичная пожилая синьора… Хорошо!
    Отдельное спасибо Наталье - за гибкость и готовность пойти навстречу (у нас были некоторые проблемы с арендой машины, поэтому я долго не могла обозначить Наталье точное время начала экскурсии), а также за ценные советы по освоению региона Апулия. Я, к примеру, совершенно не собиралась посещать городок Локоротондо - а по натальиной наводке поехала и осталась в восторге. Наталья рассказала, что там можно увидеть за максимально сжатый срок и сбросила точные координаты удобной парковки. И белый город Остуни - я туда в принципе хотела, но была уверена, что по времени не впишусь, а послушала Наталью - и прекрасно вписалась!

  • Е
    Елена
    23 сентября 2024
    Волшебный Альберобелло
    Зефира очень быстро откликнулась на нашу просьбу об экскурсии и на следующий день уже встречала нас в Альберобелло. Земфира очень приятный человек, прекрасный рассказчик. Экскурсия была и легкой и насыщенной, но не перегруженной. Очень рекомендую этого гида. Спасибо.
  • А
    Анна
    13 сентября 2024
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а познавательная прогулка, во время
    читать дальше

    которой удалось осмотреть и узнать историю возникновения этого уникального места, сделать красивые фотографии с самых лучших точек и обзорных площадок, попробовать тот самый кофе с перцем, приготовленный его темпераментным изобретателем❤️Отдельное спасибо за организационные моменты и трансфер.

    Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а познавательная прогулка, во время которой удалось осмотреть и узнать историю возникновения этого уникального места, сделать красивые фотографии с самых лучших точек и обзорных площадок, попробовать тот самый кофе с перцем, приготовленный его темпераментным изобретателем❤️Отдельное спасибо за организационные моменты и трансфер.
  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Волшебный Альберобелло
    Интересное место для однократного посещения. Еще одна точка на карте закрыта. Полтора часа пролетели незаметно. Рассчитывайте на два часа минимум
    читать дальше

    экскурсии и свободное время, чтобы просто прогуляться по улицам, не вошедшим в маршрут.
    Важно: в дневные часы очень жарко. Город каменный, практически лишен растительности, не у моря. Выбирайте утренние или закатные часы. По совету гида: лучшее время для посещения: апрель, октябрь. В августе очень жарко+ вся Италия в отпуске. Мы остались на ужины ресторане Il Trullo D'oro - лучше выбирать место на улице внутри Трулло очень душно, нет вентиляции. Ресторан неплохой, хорошая винная карта, но никакой звездой Мишлена он не отмечен. Спасибо Земфире- очень позитивный и открытый человек!

    Интересное место для однократного посещения. Еще одна точка на карте закрыта. Полтора часа пролетели незаметно. Рассчитывайте на два часа минимум экскурсии и свободное время, чтобы просто прогуляться по улицам, не вошедшим в маршрут.
Важно: в дневные часы очень жарко. Город каменный, практически лишен растительности, не у моря. Выбирайте утренние или закатные часы. По совету гида: лучшее время для посещения: апрель, октябрь. В августе очень жарко+ вся Италия в отпуске. Мы остались на ужины ресторане Il Trullo D'oro - лучше выбирать место на улице внутри Трулло очень душно, нет вентиляции. Ресторан неплохой, хорошая винная карта, но никакой звездой Мишлена он не отмечен. Спасибо Земфире- очень позитивный и открытый человек!
  • Н
    Наталья
    6 апреля 2024
    Волшебный Альберобелло
    Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.
  • В
    Виктирия
    22 июля 2023
    Волшебный Альберобелло
    Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.
  • В
    Вера
    5 мая 2023
    Волшебный Альберобелло
    Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.
  • П
    Паата
    27 ноября 2022
    Волшебный Альберобелло
    Мы с друзьями были на увлекательной экскурсии у Земфиры. Земфира показала волшебный Альберобело и интересно рассказала историю про Альберобело и
    читать дальше

    современный быт жителей. Экскурсии получилась интересной, неутомительной и правда волшебной. Спасибо Земфира за доброжелательный прием. Земфира профессионал своего дела, супер гид. Всем рекомендую побывать на экскурсии в Альберобело с Земфирой.

  • L
    Liudmila
    25 сентября 2022
    Волшебный Альберобелло
    Очень интересная экскурсия! Земфира живет в городе и очень хорошо его знает, рассказывает со всей душой, очень экспрессивно! Много интересных деталей, время пролетело незаметно!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Альберобелло
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебный Альберобелло
  2. Альберобелло: путешествие в сказку
  3. Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в декабре 2025
Сейчас в Альберобелло в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Альберобелло (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 34 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль