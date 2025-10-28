читать дальше

грамотно составлен маршрут - сначала аутентичная часть городка без сувенирных магазинов и толп туристов (можно медленно идти, никому не мешая, делать фото на практически безлюдных улочках), потом более оживленный район. Как-то все органично сложилось: исторические факты и современность, чашечка интересного перечного кофе в лавочке, где все продукты - со жгучим перцем, связка огромных головок чеснока, подвешенная на двери домика-трулло симпатичного пожилого синьора, дивные куклы-перевертыши, которых делает вручную не менее симпатичная пожилая синьора… Хорошо!

Отдельное спасибо Наталье - за гибкость и готовность пойти навстречу (у нас были некоторые проблемы с арендой машины, поэтому я долго не могла обозначить Наталье точное время начала экскурсии), а также за ценные советы по освоению региона Апулия. Я, к примеру, совершенно не собиралась посещать городок Локоротондо - а по натальиной наводке поехала и осталась в восторге. Наталья рассказала, что там можно увидеть за максимально сжатый срок и сбросила точные координаты удобной парковки. И белый город Остуни - я туда в принципе хотела, но была уверена, что по времени не впишусь, а послушала Наталью - и прекрасно вписалась!