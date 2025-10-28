Индивидуальная
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
14 дек в 08:00
22 дек в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 октября 2025Спасибо Земфире за отличную экскурсию! Нам всем (семья с двумя детьми) очень понравилось. Городок просто волшебный 🔥
- ЛЛилия29 сентября 2025Гид Земфира покорила нас с мужем своей эрудицией, добрым, жизнеутверждающим отношением к свому делу, к нам, туристам. Очень приятно провели
- ААлександра17 августа 2025Смело рекомендуем Земфиру, отличный рассказчик, интересная,экскурсия!
- ККонстантин8 августа 2025Все прошло отлично! Рекомендуем! И скорректировать маршрут и подстроиться под настроение и просто замечательная умная беседа с Натальей!!) 5 баллов, можно смело брать!
- ММаргарита26 июля 2025Земфира,огромное спасибо за столь интересную экскурсию!! Экскурсия подготовлена человеком с глубокими знаниями истории города,с прекрасной эмоциональной составляющей!!!Спасибо за знакомство с очень хорошим человеком,самой богатой женщиной Альберабелло,доброта,которой придала особое,домашнее чувство нашему знакомству с Альберобелло
- mmaria1 июля 2025Спасибо Наталье за чудесно проведенное время! Было не только занятно, но и вкусно. Мы попробовали и увидели многое, что могли бы пройти мимо если бы не гид. Также мы получили ценные рекомендации для продолжения нашего путешествия.
- ААлла9 июня 2025Если вы собираетесь в Альберобелло, вам обязательно нужно встреться с Земфирой. Прекрасный гид! Она много лет живёт в этом волшебном
- ЯЯна5 мая 2025Прекрасная прогулка с Земфирой. Легко и непринужденно. Благодарим за интересные детали об Альборобелло.
- DDmitrij2 мая 2025Наталья отличный рассказчик и очень приятный человек. Нам очень понравилась экскурсия. Два часа пролетели на одном дыхании. Много интересной информации интересных деталей. Мы получили рекомендации и по паркингу и по местам где можно вкусно поесть.
- ААнастасия23 марта 2025Прекрасное знакомство с городом через легкую и структурную подачу Земфиры. Множество интересных фактов и органичная подача сделали нашу прогулку по
- ООксана14 декабря 2024Земфира живет в Альберобелло уже 25 лет и написала книгу про это место. Лучше нее гида сложно представить. Очень позитивная,
- ННаталья7 октября 2024Очень приятная, не напрягающая и душевная прогулка по сказочному Альберобелло. Наталья - отличный рассказчик, речь живая, образная. Очень интересно и
- ЕЕлена23 сентября 2024Зефира очень быстро откликнулась на нашу просьбу об экскурсии и на следующий день уже встречала нас в Альберобелло. Земфира очень приятный человек, прекрасный рассказчик. Экскурсия была и легкой и насыщенной, но не перегруженной. Очень рекомендую этого гида. Спасибо.
- ААнна13 сентября 2024Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а познавательная прогулка, во время
- ООльга10 августа 2024Интересное место для однократного посещения. Еще одна точка на карте закрыта. Полтора часа пролетели незаметно. Рассчитывайте на два часа минимум
- ННаталья6 апреля 2024Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.
- ВВиктирия22 июля 2023Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.
- ВВера5 мая 2023Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.
- ППаата27 ноября 2022Мы с друзьями были на увлекательной экскурсии у Земфиры. Земфира показала волшебный Альберобело и интересно рассказала историю про Альберобело и
- LLiudmila25 сентября 2022Очень интересная экскурсия! Земфира живет в городе и очень хорошо его знает, рассказывает со всей душой, очень экспрессивно! Много интересных деталей, время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Альберобелло
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в декабре 2025
Сейчас в Альберобелло в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Альберобелло (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 34 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль