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15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ареццо: прогулка по местам съёмок фильма «Жизнь прекрасна»
Почувствовать себя героем кино и увидеть город глазами его героев
Начало: У церкви Св. Франциска
Сегодня в 09:00
27 июл в 09:00
€153
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ареццо: под солнцем Тосканы
Начало: Площадь Св Франциска. Ареццо
Расписание: Ежедневно. Начало экскурсий: 9:00; 10:00; 11:00; 15:00; 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ареццо под солнцем Тосканы
Историко-художественное путешествие по очаровательному городу, где родился Петрарка
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июля 2025Очень приятная и содержательная экскурсия. Хотя тур был не длинным, он оказался насыщенным и душевным. Гид деликатно подстроилась под наши
- ДДмитрий6 мая 2025Прекрасная экскурсия. Елена очень глубоко в материале, особенно советую для тех, кто неравнодушен к истории средневекового зодчества и изобразительного искусства. Кроме самого Ареццо, получили массу полезных советов по окресностям, обьехали всю Тоскану. Рекомендуем.
- ИИрина18 декабря 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Интересно, информативно, логично. Город очень симпатичный. Елена профессионал с большой буквы, умеет создать комфортную приятную
Ответы на вопросы от путешественников по Ареццо в категории «Пешеходные»
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