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атмосферу во время прогулки. Эрудированный гид и очень интересный человек, слежу за Вами в соцсетях за Вашими публикациями по Италии, спасибо что делитесь с нами информацией и своими знаниями. Очень хотелось бы с Вами посетить эксклюзивные винодельни и сыроварни в Тоскане, Вальдорчу, но это уже в следующий раз… …. не прощаемся до следующей встречи в Тоскане!!