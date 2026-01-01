Индивидуальная
Ассизи - город святого Франциска
Открыть наследие Древнего Рима и поговорить о богатой истории и многовековых традициях
Завтра в 09:00
14 янв в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ассизи
Посетить старинный итальянский город, куда приезжают паломники со всего мира
Начало: У базилики Св. Франциска
6 фев в 09:30
8 фев в 09:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ассизи: духовная столица Умбрии
Пройти по Францисканскому маршурту и расшифровать старинные фрески
Начало: Недалеко от Базилики Святого Франциска
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€165 за всё до 10 чел.
