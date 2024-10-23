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подана с любовью и с искусствоведческим уклоном. Надя поделилась с нами не только историями, но и красивыми локациями для фото и полезными советами. Мы продолжили тур по Италии, заказав у Нади экскурсию по Перудже. И остались очень довольны и этим маршрутом тоже. Рекомендуем гида!