По Италии – экскурсии в Бари

Найдено 4 экскурсии в категории «По Италии» в Бари на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Христианский Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Христианский Бари
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
На место явления архангела Михаила
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140119 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «По Италии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Христианский Бари
  2. Обзорная экскурсия по Бари
  3. На место явления архангела Михаила
  4. Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "По Италии" можно забронировать 4 экскурсии от 119 до 150 со скидкой до 15%.
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