1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Христианский Бари
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€119 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «По Италии»
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