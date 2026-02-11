Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Погрузитесь в пасторальную идиллию долины Иманья, пройдя вдоль реки и через итальянские деревушки. Вдохновляющий опыт ждёт вас
Начало: У IAT Valle Imagna
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 февраля 2026Анастасия, очень благодарны вам за экскурсию по Бергамо. Благодаря вам мы открыли для себя этот замечательный город. Рады знакомству! Дальнейших вам успехов! Татьяна и Оксана, 9 февраля 2026г
- ССергей5 февраля 2026Получили полное удовлетворение от экскурсии по Бергамо. рассказчик (лектор, учитель) интересен, если он знает в 100 раз больше, чем успевает
- ННаталья13 декабря 2025Была в Бергамо неоднократно, но … любовь к этому городу случилась на ПЕРВОМ СВИДАНИИ с Анастасией. Понравилось абсолютно ВСЕ: и
- ССветлана12 ноября 2025Анастасия влюблена в Бергамо и хочет влюбить каждого в этот великолепный город… Понравилась подача информации: сочетание множества исторических фактов и
- AAndrey9 ноября 2025Отличная экскурсия! С Аленой чувствуешь себя местным. Очень понравилось, что с ребенком не было напряжно. Спасибо большое!
- ВВиктория27 октября 2025Алена обладает обширными знаниями истории, а также интересными фактами, которые сложно найти в открытых источниках и очень легкой подачей информации.
Немного
- ССветлана21 октября 2025Настя - прекрасный гид и, что еще более важно, прекрасный человечек. да ещё и оказалась моей землячкой. Поэтому истории про
- ИИрина12 октября 20259 сентября прилетели в Бергамо. Гид Анастасия превзошла все наши ожидания! Рекомендую настоятельно!
- ДДмитрий21 сентября 2025Экскурсия была очень познавательной и увлекательной, прошли по всем основным достопримечательностям и узнали много нового, благодаря гиду Алёне.
- ЕЕлена5 сентября 2025Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсии в городе Бергамо! Анастасия интересно и увлекательно рассказывает о традициях Италии, её особенностях и привлекательности
Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Для иностранцев»
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в апреле 2026
Сейчас в Бергамо в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 250. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
