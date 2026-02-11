Для иностранцев – экскурсии в Бергамо

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Бергамо на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Знакомьтесь, Бергамо
Пешая
5 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 2 чел.
Бергамо - первое свидание
Пешая
3.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Погрузитесь в пасторальную идиллию долины Иманья, пройдя вдоль реки и через итальянские деревушки. Вдохновляющий опыт ждёт вас
Начало: У IAT Valle Imagna
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Татьяна
    11 февраля 2026
    Бергамо - первое свидание
    Анастасия, очень благодарны вам за экскурсию по Бергамо. Благодаря вам мы открыли для себя этот замечательный город. Рады знакомству! Дальнейших вам успехов! Татьяна и Оксана, 9 февраля 2026г
    Сергей
    5 февраля 2026
    Бергамо - первое свидание
    Получили полное удовлетворение от экскурсии по Бергамо. рассказчик (лектор, учитель) интересен, если он знает в 100 раз больше, чем успевает
    рассказать. если увлечен этой темой и влюблен в профессию. Анастасия-Это как раз такой случай!
    Добавлю, нам не отказали и в получении подробных рекомендаций для самостоятельного продолжения изучения города. Анастасия, спасибо большое.

    Наталья
    13 декабря 2025
    Бергамо - первое свидание
    Была в Бергамо неоднократно, но … любовь к этому городу случилась на ПЕРВОМ СВИДАНИИ с Анастасией. Понравилось абсолютно ВСЕ: и
    умница - красавица Анастасия, и предложенный ею маршрут, продуманный до мелочей, и, конечно же, сам город Бергамо, про который Анастасия может рассказать очень много, причем в легкой и доступной к восприятию форме. Всем в обязательном порядке рекомендую на 100%.

    Светлана
    12 ноября 2025
    Бергамо - первое свидание
    Анастасия влюблена в Бергамо и хочет влюбить каждого в этот великолепный город… Понравилась подача информации: сочетание множества исторических фактов и
    занимательно информации о жизни бергамцев… Советы где вкусно поесть, где красиво посмотреть на виды города. . Очень приятное ощущение у всей семьи… Удачи Анастасии. . Советую от души познакомится с ней и получить невероятный кайф от общения

    Andrey
    9 ноября 2025
    Знакомьтесь, Бергамо
    Отличная экскурсия! С Аленой чувствуешь себя местным. Очень понравилось, что с ребенком не было напряжно. Спасибо большое!
    Виктория
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Бергамо
    Алена обладает обширными знаниями истории, а также интересными фактами, которые сложно найти в открытых источниках и очень легкой подачей информации.
    Немного
    не соответствовало заявленной экскурсии, то есть надо было бы еще 2 часа для нижнего города куда мы не попали. Но то, что мы получили было интересно и познавательно. По мимо экскурсии Алена порекомендовала просто замечательный ресторан.
    Мы рады, что мы попали на эту экскурсию.

    Светлана
    21 октября 2025
    Бергамо - первое свидание
    Настя - прекрасный гид и, что еще более важно, прекрасный человечек. да ещё и оказалась моей землячкой. Поэтому истории про
    Бергамо переплетались нашей болтовней про родную Беларусь. Прекрасная организация тура, прекрасное изложение материала, прекрасная последовательность мест для посещения. Да еще и милая остановка в уютнейшей кафешечке. В общем, в Бергамо - да, к Насте - да! Настя, удачи и много хороших туристов!!!

    Ирина
    12 октября 2025
    Бергамо - первое свидание
    9 сентября прилетели в Бергамо. Гид Анастасия превзошла все наши ожидания! Рекомендую настоятельно!
    Дмитрий
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь, Бергамо
    Экскурсия была очень познавательной и увлекательной, прошли по всем основным достопримечательностям и узнали много нового, благодаря гиду Алёне.
    Елена
    5 сентября 2025
    Бергамо - первое свидание
    Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсии в городе Бергамо! Анастасия интересно и увлекательно рассказывает о традициях Италии, её особенностях и привлекательности
    для туристов. Нам было очень приятно провести время в обществе такого внимательного, отзывчивого и знающего человека. Очень признательны Анастасии и надеемся на будущие встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бергамо
В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
  1. Знакомьтесь, Бергамо;
  2. Бергамо - первое свидание;
  3. Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами.
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в апреле 2026
Сейчас в Бергамо в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 250. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
