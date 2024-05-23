Семейные развлекательные экскурсии Бергамо

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Бергамо на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бергамо
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
71 отзыв
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225192 за всё до 2 чел.
Бергамо - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Бергамо - первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии
Начало: В райне ЖД вокзала
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 2 чел.
Бергамо сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Бергамо сквозь века
Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
Начало: На выходе из фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
134 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
  • А
    Анатолий
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Для наших 2-х семей такой выбор подачи материала был самый лучший. Неторопясь в ходе более 6-и часовой прогулки мы ознакомились
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    в целом с основными и наиболее важными достопримечательностями в Бергамо. Помимо этого - многчисленные панорамные виды и прогулка по тенистым аллеям. Алена помогла нам и в решении бытовых проблем и с заказом транспорта до аэропорта, а также предоставила всю необходимую инофрмацию для дальнейших прогулок по Бергамо и посещения озера Гарда. Будем рекомендовать нашим родным и друзьям повстречаться в Бергамо с Аленой.

  • А
    Артем
    7 мая 2024
    Бергамо - первое свидание
    Мы очень благодарны нашему экскурсоводу Анастасии за замечательную, живую экскурсию и полезные практические советы, которые позволили лучше сориентироваться в Бергамо. Экскурсия очень информативна с хорошим продуманным маршрутом. Отдельно стоит отметить искреннюю любовь Анастасии к Бергамо и способность пояснить любой вопрос.
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Алёна уже давно живет в Бергамо, по-настоящему любит этот город и является его амбассадором для всех нас путешествующих и заезжающих
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    на короткий срок. Ее любовь выражается в знании каждого удивительного закоулка, лучших видов в городе, истории всех зданий и улиц. Удивительный и познавательный день, который закончился посещением кафе 1476 года (Я был в шоке!). Алена открытый и душевный человек. Спасибо! Очень рекомендую!

  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Бергамо сквозь века
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места. Однозначно рекомендую этого гида!
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места
  • Е
    Елена
    31 марта 2024
    Бергамо - первое свидание
    Анастасия, прекрасный гид, замечательный человек, интересный собеседник. Провела экскурсию нашей семье с двумя детьми, все было отлично! Насыщенная интересная экскурсия, взрослым и детям все понравилось!
  • О
    Оксана
    27 марта 2024
    Бергамо сквозь века
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный мир этого чудесного города! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать Лену знакомым.
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный
  • А
    Алексей
    26 марта 2024
    Бергамо сквозь века
    спасибо
  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Бергамо - первое свидание
    Бергамо! ❤Мне так понравился город!!! Несмотря на туман… Лучший вид на город сверху, кофе в кафе 1476 года, пирожное, которые
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    только здесь делают, у кого-то родилась девочка… а вокруг предгорье Альп))) Все это нам показала Анастасия! Без нее, я думаю, мы бы многое не узнали и не увидели, с удовольствием рекомендую! Ну и угощение Лимончелло на верхней точке города было супер!

    Бергамо! ❤Мне так понравился город!!! Несмотря на туман… Лучший вид на город сверху, кофе в кафеБергамо! ❤Мне так понравился город!!! Несмотря на туман… Лучший вид на город сверху, кофе в кафеБергамо! ❤Мне так понравился город!!! Несмотря на туман… Лучший вид на город сверху, кофе в кафе

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Можно с детьми»

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  1. Знакомьтесь, Бергамо
  2. Бергамо - первое свидание
  3. Бергамо сквозь века
  4. Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в июне 2024
Сейчас в Бергамо в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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