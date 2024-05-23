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в целом с основными и наиболее важными достопримечательностями в Бергамо. Помимо этого - многчисленные панорамные виды и прогулка по тенистым аллеям. Алена помогла нам и в решении бытовых проблем и с заказом транспорта до аэропорта, а также предоставила всю необходимую инофрмацию для дальнейших прогулок по Бергамо и посещения озера Гарда. Будем рекомендовать нашим родным и друзьям повстречаться в Бергамо с Аленой.