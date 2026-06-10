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Экскурсии в Больцано

Найдено 5 экскурсий в Больцано на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Больцано - город контрастов
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Больцано - город контрастов
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €71 за человека
Выгодный трансфер в Больцано
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Больцано
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от €28 за всё до 3 чел.
Прогулка по городу Больцано
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по городу Больцано
Откройте для себя уникальный Больцано, где итальянский темперамент встречается с немецкой аккуратностью. История и культура в одном месте
Начало: Пьяцца Вальтер
Расписание: по договоренности
€120 за всё до 5 чел.
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 5 чел.
Сказочные Доломитовые Альпы
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочные Доломитовые Альпы
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Больцано - город контрастов
Несмотря на то, что экскурсия проходила под проливным дождем, благодаря Владимиру, создавшему атмосферу полного погружения в историю Больцано и региона
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Южный Тироль, мы перенеслись во времени, лицезрели фрески мастера Джотто, бродили по средневековым улочкам старого города, заглядывали в таверны, а в одной из них сидели рядом с Гёте, потеряли ощущение реальности и не хотели в неё возвращаться. Экскурсия позволила в полной мере ощутить и насладиться всеми контрастами Больцано. Благодарим и рекомендуем.

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О
Больцано - город контрастов
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Влад
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владеет материалом в таком огромном объеме, что может присать историю Южного Тироля.
Планируем продолжить сотрудничество и очень рекомендую общаться именно к этом профессионалу.

Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
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Д
Больцано - город контрастов
Остался очень доволен экскурсией, узнал историю города с подробностями, которых не найдешь в интернете. Рекомендую всем любителям истории и просто людям, которым интересен Южный Тироль и Боцен в частности.
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Г
Выгодный трансфер в Больцано
Водитель ехал очень внимательно машина была чистая и ухоженная он приехал строго по времени
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А
Больцано - город контрастов
Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря
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встрече с Владом.
Он и впрямь досконально знает всё про Больцано, Южный Тироль, историю автономии (что меня как публициста и интересовало в первую очередь), но, конечно, владеет массой информации об истории города, связанного многими причудливыми нитями с Россией. Да, можно назвать его экскурсию "Город контрастов… И тайн".
Поэтому советую всем туристам, кого интересуют не только виды, кафе и магазины - провести такую экскурсию. Кстати, Влад был готов и сверх двух часов продолжить рассказ. Мы как бы дошли до фашизма и Муссолини в Южном Тироле. Но меня эта тема достала уже в Москве.
Так что выпили по глотку хорошего красного вина и расстались. Прошел ещё по нескольким магазинам центра - жена кое-что просила - дорого и выбор не впечатляет.
А город и история - впечатлили!
Спасибо, Влад!

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С
Больцано - город контрастов
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
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то, надеюсь, запомним. Гид конечно историк- профессионал. Может быть лучше нам было выбрать какой то тематический раздел из истории Больцано- рыцарские ордены, 18-19 век, или крысиная тропа… все очень интересно… рекомендую

Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли
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М
Больцано - город контрастов
Было очень интересно: могу посоветовать всем!
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Ю
Больцано - город контрастов
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим
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гидом были и в Больцано и в Мерано, что-то читали, даже брали экскурсию … Но Владимир перевернул наше восприятие и погрузил в водоворот событий непростой, где-то таинственной истории этой Земли., Браво эрудиции, браво вдохновению, браво storytelling!
И спасибо за наше желание дополнительно прочесть, узнать, вернуться и конечно на Ледник Летом!))

Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
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Арина
Больцано - город контрастов
Это была потрясающая экскурсия! Владимир — замечательный гид, обладающий энциклопедическими знаниями во многих областях, и увлекательно проводящий туристов по самым
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разным аспектам истории Мерано и региона. Нам очень повезло попасть к Владимиру, и мы обязательно вернемся и в регион, и на другие его экскурсии!

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Т
Больцано - город контрастов
Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.
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Всего 34 отзыва в Больцано

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Ответы на вопросы от путешественников по Больцано

Самые популярные экскурсии в Больцано
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Больцано - город контрастов;
  2. Выгодный трансфер в Больцано;
  3. Прогулка по городу Больцано;
  4. Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»;
  5. Сказочные Доломитовые Альпы.
Сколько стоит экскурсия по Больцано в августе 2026
Сейчас в Больцано можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 28 до 160. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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