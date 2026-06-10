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встрече с Владом.

Он и впрямь досконально знает всё про Больцано, Южный Тироль, историю автономии (что меня как публициста и интересовало в первую очередь), но, конечно, владеет массой информации об истории города, связанного многими причудливыми нитями с Россией. Да, можно назвать его экскурсию "Город контрастов… И тайн".

Поэтому советую всем туристам, кого интересуют не только виды, кафе и магазины - провести такую экскурсию. Кстати, Влад был готов и сверх двух часов продолжить рассказ. Мы как бы дошли до фашизма и Муссолини в Южном Тироле. Но меня эта тема достала уже в Москве.

Так что выпили по глотку хорошего красного вина и расстались. Прошел ещё по нескольким магазинам центра - жена кое-что просила - дорого и выбор не впечатляет.

А город и история - впечатлили!

Спасибо, Влад!