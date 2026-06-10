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Больцано - город контрастов
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
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Прогулка по городу Больцано
Откройте для себя уникальный Больцано, где итальянский темперамент встречается с немецкой аккуратностью. История и культура в одном месте
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Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
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Последние отзывы на экскурсии
М
Несмотря на то, что экскурсия проходила под проливным дождем, благодаря Владимиру, создавшему атмосферу полного погружения в историю Больцано и региона
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О
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Влад
Влад
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Д
Остался очень доволен экскурсией, узнал историю города с подробностями, которых не найдешь в интернете. Рекомендую всем любителям истории и просто людям, которым интересен Южный Тироль и Боцен в частности.
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Г
Водитель ехал очень внимательно машина была чистая и ухоженная он приехал строго по времени
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А
Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря
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С
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
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М
Было очень интересно: могу посоветовать всем!
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Ю
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим
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Это была потрясающая экскурсия! Владимир — замечательный гид, обладающий энциклопедическими знаниями во многих областях, и увлекательно проводящий туристов по самым
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Т
Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.
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Всего 34 отзыва в Больцано
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Ответы на вопросы от путешественников по Больцано
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