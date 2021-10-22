Все экскурсии в Больцано
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Больцано – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €61. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Больцано почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€61
за 1-3 чел.
Больцано — город контрастов
Сочетание немецкой и итальянской культур в памятниках и традициях жителей — обзорная экскурсия
Последние отзывы «Экскурсии Больцано»
- NNatalia22 октября 2021Владимир - прекрасный рассказчик, обладающий глубокими знаниями, как историк. С удовольствием отвечает на любые вопросы. Нашей семье очень понравилось. Рекомендуем. Наталья.
- ССветлана11 января 2020Такого начитанного и эрудированного гида редко встретишь! Имея огромный опыт путешествий, посетив тысячи экскурсий, организовав самостоятельно множество маршрутов, можно смело утверждать, что такую прогулку по городу в сопровождении Профессионала своего дела стоит выбрать для полного погружения в культуру Больцано. Огромное спасибо!
- ООльга5 января 2020Влад - эрудит и полиглот! Рекомендуем! И Больцано очень уютный, но высокомерный городок!