15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Доминиканская площадь и Доминиканский монастырь, церковь монахов капуцинов. История монастыря, внутренний дворик, живопись.
Успенский собор Больцано. История, предания, внутреннее убранство.
Площадь Вальтера, античный город. История «гостиной города» площади Вальтера, прогулка, рассказ об улочках и маленьких площадях античного центра.
Итальянская архитектура Больцано:
Триумфальная Арка и Проспект Свободы, Аллея Венеции. Посещение маленького музея Триумфальной Арки, прогулка по монументальным улицам эпохи Муссолини. Ответ на вопрос: «Почему площадь Победы не стала площадью Мира?».
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу больше 20 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме.
Переводчик книг и брошюр по туризму:
Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999.
Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег.
Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский
Проводник в горах
Такого начитанного и эрудированного гида редко встретишь! Имея огромный опыт путешествий, посетив тысячи экскурсий, организовав самостоятельно множество маршрутов, можно смело утверждать, что такую прогулку по городу в сопровождении Профессионала своего дела стоит выбрать для полного погружения в культуру Больцано!
Огромное спасибо!
Ольга
5 января 2020
Влад - эрудит и полиглот! Рекомендуем! И Больцано очень уютный, но высокомерный городок!
Елена
31 декабря 2019
Очень интересная и необычная экскурсия. Благодаря Владу мы узнали об очень неожиданных переплетениях исторических событий, связанных с Больцано, и известных личностях, оставивших след в истории города. Влад очень эрудированный, приятный в общении и заботливый гид! Теперь хочется узнать об истории Южного Тироля еще больше! Спасибо!
Наталья
30 декабря 2019
Мы не могли себе даже представить, насколько насыщенная история у небольшого городка Больцано, сколько известных людей было связано с ним! Влад обладает энциклопедическими данными, с большой любовью рассказывает о различных зданиях и очень интересно излагает исторические факты. Спасибо!
Любовь
1 ноября 2019
Очень довольны экскурсией, Время пролетело незаметно. Влад увлечённый и очень знающий гид. Всем рекомендуем!
Татьяна
8 октября 2019
Потрясающий город, необыкновенная экскурсия, эмоции захлёстывают, столько интересных фактов. Довольны всем и содержанием, и маршрутом, спасибо Владимиру за проведённую экскурсию.
Катерина
1 июня 2019
От полученной информации просто открывался рот. Больцано -это неожиданное открытие. Город - полон сюрпризов. Просто прогуляться по нему недостаточно. Обязательно нужно брать экскурсию. Влад - настоящий фанат истории этой местности. Как раз такие люди могут заинтересовать узнавать и читать больше истории. Влад готов рассказывать больше , чем на два часа. К сожалению, в этот раз я была не подготовлена и много информации для меня было новой. Плюс в том, что я узнала много нового и буду пытаться читать больше, а минус в том, что я не смогла усвоить. Рекомендую заранее кое-что почитать, чтобы больше впитать информации.
Юлия
13 января 2019
Великолепная экскурсия. Гид открыл для нас новые неожиданные страницы истории. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
Юлия
8 октября 2018
Замечательная экскурсия! Организационные моменты: гид пунктуален и обязателен. Вместе с тем план экскурсии гибкий и ориентирован на клиента. Информация подаётся интересно, со множеством исторических фактов. Глубокое знание гидом истории и эрудиция поражают. Кроме того Влад очень приятный собеседник с неординарным чувством юмора, помог советами которые сделали наше пребывание в Южном Тироле незабываемым. Советуем однозначно!
Юлия, Александр.
Елена
11 сентября 2018
Присоединяюсь к восторженным отзывам об экскурсиях с Владом... Прекрасно эрудированный, коммуникабельный, интеллигентный, улавливающий, что нужно "клиенту"... Мы провели время очень и очень продуктивно), много узнала интересного, полезного именно для себя... Больцано- небольшой город и без помощи Влада я, наверное, не увидела бы тонкостей, нюансов... за пределами туристических троп. СПАСИБО!