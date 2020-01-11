15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От полученной информации просто открывался рот. Больцано -это неожиданное открытие. Город - полон сюрпризов. Просто прогуляться по нему недостаточно. Обязательно нужно брать экскурсию. Влад - настоящий фанат истории этой местности. Как раз такие люди могут заинтересовать узнавать и читать больше истории. Влад готов рассказывать больше , чем на два часа. К сожалению, в этот раз я была не подготовлена и много информации для меня было новой. Плюс в том, что я узнала много нового и буду пытаться читать больше, а минус в том, что я не смогла усвоить. Рекомендую заранее кое-что почитать, чтобы больше впитать информации.