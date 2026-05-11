15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Больцано, столица Южного Тироля, - процветающий и красивейший город в Альпах. Здесь немецкая и итальянская культуры гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу.
Обзорная экскурсия по Больцано включает посещение Доминиканской площади, Доминиканского монастыря, Успенского собора и площади Вальтера. Вы также увидите Триумфальную Арку и Проспект Свободы, узнаете историю площади Победы.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам лучше понять этот удивительный город
Обзорная экскурсия по Больцано включает посещение Доминиканской площади, Доминиканского монастыря, Успенского собора и площади Вальтера. Вы также увидите Триумфальную Арку и Проспект Свободы, узнаете историю площади Победы.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам лучше понять этот удивительный город
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальное сочетание немецкой и итальянской культур
- 🏛️ Посещение исторических и архитектурных памятников
- 🎨 Увлекательные рассказы о прошлом и настоящем города
- 🚶 Прогулка по живописным улицам и площадям
- 📸 Отличные возможности для фотографий
Что можно увидеть
- Доминиканская площадь
- Доминиканский монастырь
- Успенский собор
- Площадь Вальтера
- Триумфальная Арка
- Проспект Свободы
Описание экскурсии
Программа
Средневековый немецкий Южный Тироль:
- Доминиканская площадь и Доминиканский монастырь, церковь монахов капуцинов. История монастыря, внутренний дворик, живопись.
- Успенский собор Больцано. История, предания, внутреннее убранство.
- Площадь Вальтера, античный город. История «гостиной города» площади Вальтера, прогулка, рассказ об улочках и маленьких площадях античного центра.
Итальянская архитектура Больцано:
- Триумфальная Арка и Проспект Свободы, Аллея Венеции. Посещение маленького музея Триумфальной Арки, прогулка по монументальным улицам эпохи Муссолини. Ответ на вопрос: «Почему площадь Победы не стала площадью Мира?».
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Больцано
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 266 туристов
Живу больше 30 лет в Южном Тироле. Работаю все эти годы в туризме. Переводчик книг и брошюр по туризму: Camping Faszination Südtirol, Südtirol im Jahreskreis 1999 - 2000, Trentino nel corso dell'anno 1999. Переводчик антропологической экспедиции на раскопки палеолитического поселения Ганглег. Синхронный переводчик английский, немецкий, итальянский Проводник в горах
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Влад владеет материалом в таком огромном объеме, что может присать историю Южного Тироля.
Планируем продолжить сотрудничество и очень рекомендую общаться именно к этом профессионалу.
Влад владеет материалом в таком огромном объеме, что может присать историю Южного Тироля.
Планируем продолжить сотрудничество и очень рекомендую общаться именно к этом профессионалу.
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М
Несмотря на то, что экскурсия проходила под проливным дождем, благодаря Владимиру, создавшему атмосферу полного погружения в историю Больцано и региона Южный Тироль, мы перенеслись во времени, лицезрели фрески мастера Джотто,
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Д
Остался очень доволен экскурсией, узнал историю города с подробностями, которых не найдешь в интернете. Рекомендую всем любителям истории и просто людям, которым интересен Южный Тироль и Боцен в частности.
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Ю
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим гидом были и в Больцано и в Мерано, что-то читали,
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим гидом были и в Больцано и в Мерано, что-то читали,
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С
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что то, надеюсь, запомним. Гид конечно историк- профессионал. Может быть лучше нам было выбрать какой то тематический раздел из истории Больцано- рыцарские ордены, 18-19 век, или крысиная тропа… все очень интересно… рекомендую
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А
Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря встрече с Владом.
Он и впрямь досконально знает всё про Больцано,
Он и впрямь досконально знает всё про Больцано,
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