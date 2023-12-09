Автобусная экскурсия в Доломитовые Альпы: Индивидуальное путешествие из Больцано
Предлагаю вам отправиться в удивительные и впечатляющие своей красотой Доломитовые Альпы.
Нас ждут горы величественной красоты и озеро, цвет которого остается загадкой несмотря на все достижения современной науки. Доломиты — это край ледников, горных лугов и сосновых лесов.
Здесь предлагают и активный отдых (горные лыжи, велосипеды, пешие походы), и расслабленный (спа и прочие приятные процедуры), и экскурсии по историческим местам — сто лет назад здесь шли военные действия Первой мировой.
Нас ждут горы величественной красоты и озеро, цвет которого остается загадкой несмотря на все достижения современной науки. Доломиты — это край ледников, горных лугов и сосновых лесов.
Здесь предлагают и активный отдых (горные лыжи, велосипеды, пешие походы), и расслабленный (спа и прочие приятные процедуры), и экскурсии по историческим местам — сто лет назад здесь шли военные действия Первой мировой.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Первый вариант маршрута:
- Замок Прёзельс
- Вёльс
- Озеро Федерер
- Природный парк Шлерн-Розенгартен
- Тирс
- Карерзее
- Второй вариант маршрута:.
- Деревушка Кьюза
- Тростбург
- Валь-Гардена
- Ортизеи
- Сельва
- Валь ди Фаса
- Третий вариант маршрута:
- Долина Валь ди Фьемме
- Парк Паневежио
- Пале ди Сан Мартино
- Долина Валь Венеджиа
Описание
Что вас ждет:Мы выедем из Больцано (на ваше усмотрение можно начать и из другого города или населенного пункта). Начнем с географии и геологии. Не бойтесь, это не скучно! Наоборот, это потрясающе интересно: не просто смотреть на горы, скалы, утесы и массивы. Мы увидим и поймем их историю: какие из них исконно европейские, а какие были принесенные тектоническими движениями из Африки. О чем может рассказать форма ущелья или ширина долины. За счет какого минерала тирольское вино имеет такой яркий, серьёзный вкус. Но это только в качестве введения. Возле Шлерна нам предстоит знакомство со старинным замком и вид на необыкновенный горный массив. Вас ждет рассказ о тирольском диалекте и менталитете, о традициях и истории, о кухне и музыке. Что такое йодль и как он появился. Чем были страшны тирольские ведьмы и действительно ли так хороша была императрица Элизабет (Сиси). Где в Альпах было королевство гномов и водились ли здесь когда-нибудь индейцы. Следующая остановка — озеро Карецца. Есть варианты других маршрутов. Напишите, что хотите посмотреть вы и какие темы вас интересуют: история, музыка и создание музыкальных инструментов, кулинарное путешествие, современные и традиционные методы оздоровления, спорт, религия, монашеские ордена, Первая Мировая, Вторая Мировая, современное развитие уникального трехязычного региона. Дополнительно:Вы сможете полюбоваться и, при желании, подняться на живописные вершины. Увидеть, как заходящее солнце окрашивает серые утесы в золотисто-розовые тона. Спуститься к бирюзовым озерам и ощутить их прохладу. Прогуляться по альпийским лугам среди пьянящего буйства разнотравья. Полюбоваться брызгами и подышать ионизированным воздухом вблизи водопадов. Ощутить себя в средневековье, посетив замки рыцарей-разбойников и узнать об их брутальном образе жизни. Заняться спортом на специально разработанных трекинг-маршрутах. Или провести время с семьей и показать детям оленей в их естественной среде обитания. . Три маршрута на выбор:• Первый вариант. Замок Прёзельс — Вёльс — Озеро Федерер — Природный парк Шлерн-Розенгартен — Тирс — Карерзее.
- Второй вариант. Деревушка Кьюза — Тростбург — Валь-Гардена (долина, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп) — Ортизеи (один из самых старинных курортных городов в долине Валь-Гардена) — Сельва (самый большой поселок в Валь-Гардене на высоте 1560м) — Валь ди Фаса (одна из самых главных и самых известных долин Трентино).
- Третий вариант. Долина Валь ди Фьемме — Парк Паневежио — Пале ди Сан Мартино — Долина Валь Венеджиа.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Разработка маршрута
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Транспорт
- Оплачивается дополнительно.
- Стоимость от 400 евро (8 часов)
- Место начала и завершения?
- Больцано, Тренто или Верона
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Спортивная одежда и обувь по сезону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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