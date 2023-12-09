Второй вариант. Деревушка Кьюза — Тростбург — Валь-Гардена (долина, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп) — Ортизеи (один из самых старинных курортных городов в долине Валь-Гардена) — Сельва (самый большой поселок в Валь-Гардене на высоте 1560м) — Валь ди Фаса (одна из самых главных и самых известных долин Трентино).

Третий вариант. Долина Валь ди Фьемме — Парк Паневежио — Пале ди Сан Мартино — Долина Валь Венеджиа.

Что вас ждет:Мы выедем из Больцано (на ваше усмотрение можно начать и из другого города или населенного пункта). Начнем с географии и геологии. Не бойтесь, это не скучно! Наоборот, это потрясающе интересно: не просто смотреть на горы, скалы, утесы и массивы. Мы увидим и поймем их историю: какие из них исконно европейские, а какие были принесенные тектоническими движениями из Африки. О чем может рассказать форма ущелья или ширина долины. За счет какого минерала тирольское вино имеет такой яркий, серьёзный вкус. Но это только в качестве введения. Возле Шлерна нам предстоит знакомство со старинным замком и вид на необыкновенный горный массив. Вас ждет рассказ о тирольском диалекте и менталитете, о традициях и истории, о кухне и музыке. Что такое йодль и как он появился. Чем были страшны тирольские ведьмы и действительно ли так хороша была императрица Элизабет (Сиси). Где в Альпах было королевство гномов и водились ли здесь когда-нибудь индейцы. Следующая остановка — озеро Карецца. Есть варианты других маршрутов. Напишите, что хотите посмотреть вы и какие темы вас интересуют: история, музыка и создание музыкальных инструментов, кулинарное путешествие, современные и традиционные методы оздоровления, спорт, религия, монашеские ордена, Первая Мировая, Вторая Мировая, современное развитие уникального трехязычного региона. Дополнительно:Вы сможете полюбоваться и, при желании, подняться на живописные вершины. Увидеть, как заходящее солнце окрашивает серые утесы в золотисто-розовые тона. Спуститься к бирюзовым озерам и ощутить их прохладу. Прогуляться по альпийским лугам среди пьянящего буйства разнотравья. Полюбоваться брызгами и подышать ионизированным воздухом вблизи водопадов. Ощутить себя в средневековье, посетив замки рыцарей-разбойников и узнать об их брутальном образе жизни. Заняться спортом на специально разработанных трекинг-маршрутах. Или провести время с семьей и показать детям оленей в их естественной среде обитания. . Три маршрута на выбор:• Первый вариант. Замок Прёзельс — Вёльс — Озеро Федерер — Природный парк Шлерн-Розенгартен — Тирс — Карерзее.