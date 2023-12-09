Сказочные Доломитовые Альпы

Индивидуальная экскурсия в Больцано

Автобусная экскурсия в Доломитовые Альпы: Индивидуальное путешествие из Больцано

Предлагаю вам отправиться в удивительные и впечатляющие своей красотой Доломитовые Альпы.

Нас ждут горы величественной красоты и озеро, цвет которого остается загадкой несмотря на все достижения современной науки. Доломиты — это край ледников, горных лугов и сосновых лесов.

Здесь предлагают и активный отдых (горные лыжи, велосипеды, пешие походы), и расслабленный (спа и прочие приятные процедуры), и экскурсии по историческим местам — сто лет назад здесь шли военные действия Первой мировой.
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Сказочные Доломитовые Альпы
Ближайшие даты:
9
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10
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даты

Что вас ожидает:

  • Первый вариант маршрута:
  • Замок Прёзельс
  • Вёльс
  • Озеро Федерер
  • Природный парк Шлерн-Розенгартен
  • Тирс
  • Карерзее
  • Второй вариант маршрута:.
  • Деревушка Кьюза
  • Тростбург
  • Валь-Гардена
  • Ортизеи
  • Сельва
  • Валь ди Фаса
  • Третий вариант маршрута:
  • Долина Валь ди Фьемме
  • Парк Паневежио
  • Пале ди Сан Мартино
  • Долина Валь Венеджиа

Описание

Что вас ждет:Мы выедем из Больцано (на ваше усмотрение можно начать и из другого города или населенного пункта). Начнем с географии и геологии. Не бойтесь, это не скучно! Наоборот, это потрясающе интересно: не просто смотреть на горы, скалы, утесы и массивы. Мы увидим и поймем их историю: какие из них исконно европейские, а какие были принесенные тектоническими движениями из Африки. О чем может рассказать форма ущелья или ширина долины. За счет какого минерала тирольское вино имеет такой яркий, серьёзный вкус. Но это только в качестве введения. Возле Шлерна нам предстоит знакомство со старинным замком и вид на необыкновенный горный массив. Вас ждет рассказ о тирольском диалекте и менталитете, о традициях и истории, о кухне и музыке. Что такое йодль и как он появился. Чем были страшны тирольские ведьмы и действительно ли так хороша была императрица Элизабет (Сиси). Где в Альпах было королевство гномов и водились ли здесь когда-нибудь индейцы. Следующая остановка — озеро Карецца. Есть варианты других маршрутов. Напишите, что хотите посмотреть вы и какие темы вас интересуют: история, музыка и создание музыкальных инструментов, кулинарное путешествие, современные и традиционные методы оздоровления, спорт, религия, монашеские ордена, Первая Мировая, Вторая Мировая, современное развитие уникального трехязычного региона. Дополнительно:Вы сможете полюбоваться и, при желании, подняться на живописные вершины. Увидеть, как заходящее солнце окрашивает серые утесы в золотисто-розовые тона. Спуститься к бирюзовым озерам и ощутить их прохладу. Прогуляться по альпийским лугам среди пьянящего буйства разнотравья. Полюбоваться брызгами и подышать ионизированным воздухом вблизи водопадов. Ощутить себя в средневековье, посетив замки рыцарей-разбойников и узнать об их брутальном образе жизни. Заняться спортом на специально разработанных трекинг-маршрутах. Или провести время с семьей и показать детям оленей в их естественной среде обитания. . Три маршрута на выбор:• Первый вариант. Замок Прёзельс — Вёльс — Озеро Федерер — Природный парк Шлерн-Розенгартен — Тирс — Карерзее.
  • Второй вариант. Деревушка Кьюза — Тростбург — Валь-Гардена (долина, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп) — Ортизеи (один из самых старинных курортных городов в долине Валь-Гардена) — Сельва (самый большой поселок в Валь-Гардене на высоте 1560м) — Валь ди Фаса (одна из самых главных и самых известных долин Трентино).
  • Третий вариант. Долина Валь ди Фьемме — Парк Паневежио — Пале ди Сан Мартино — Долина Валь Венеджиа.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Разработка маршрута
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Транспорт
  • Оплачивается дополнительно.
  • Стоимость от 400 евро (8 часов)
Место начала и завершения?
Больцано, Тренто или Верона
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спортивная одежда и обувь по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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