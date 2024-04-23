Индивидуальные экскурсии в Больцано с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Больцано на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Больцано - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Больцано - город контрастов
Сочетание немецкой и итальянской культур в памятниках и традициях жителей - обзорная экскурсия
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 78 за всё до 4 чел.
Прогулка по городу Больцано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по городу Больцано
Начало: Пьяцца Вальтер
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Индивидуальная
5 часов
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Сказочные Доломитовые Альпы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Сказочные Доломитовые Альпы
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Больцано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Больцано
Увидеть главные места альпийского города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2024
    Больцано - город контрастов
    Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2023
    Больцано - город контрастов
    Город прекрасный, но если вы хотите действительно его понять и ощутить, то Влад вам необходим, даже малой части города без гида мы бы не увидели!
  • Л
    Лилия
    9 января 2023
    Больцано - город контрастов
    Спасибо за интересные экскурсии 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Больцано - город контрастов
  2. Прогулка по городу Больцано
  3. Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
  4. Сказочные Доломитовые Альпы
  5. Добро пожаловать в Больцано
Сколько стоит экскурсия по Больцано в июне 2024
Сейчас в Больцано в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 78 до 160. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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