1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Больцано - город контрастов
Сочетание немецкой и итальянской культур в памятниках и традициях жителей - обзорная экскурсия
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по городу Больцано
Начало: Пьяцца Вальтер
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочные Доломитовые Альпы
Начало: Больцано, Тренто или Верона
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Больцано
Увидеть главные места альпийского города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 апреля 2024Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.
- ННаталья22 апреля 2023Город прекрасный, но если вы хотите действительно его понять и ощутить, то Влад вам необходим, даже малой части города без гида мы бы не увидели!
- ЛЛилия9 января 2023Спасибо за интересные экскурсии 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Больцано в июне 2024
Сейчас в Больцано в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 78 до 160. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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