Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.

Н Наталья

Город прекрасный, но если вы хотите действительно его понять и ощутить, то Влад вам необходим, даже малой части города без гида мы бы не увидели!