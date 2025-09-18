Что вас ждет:Маленькие рассказы-зарисовки эпох, событий и судеб. Как паззл, мы сложим их в захватывающую картину. Картину-сувенир, которую Вы без проблем провезете через таможню и будете наслаждаться ею неограниченное количество лет. Построенный в незапамятные времена на бойком торговом, военном и паломническом пути, город много повидал на своем веку. «Одичавшие этруски», римляне, готы, германцы, австрийцы, итальянцы… все они оставили свои следы. В настоящее время у города три официальных названия: Боцен — на немецком, Больцано — на итальянском и Буцан — на ладинском. В нем живут и работают люди разных культур и национальностей. Гремучая смесь менталитетов, языков и воззрений, оказывающая благотворное влияние на экономическую ситуацию. Больцано или Боцен — самый богатый и благополучный город в Италии. Ухоженный и многосторонний. Уютный и безопасный. Что вы увидите:• Вальтерплатц. Центр города, там где работает рынок и проходят народные гулянья — это площадь Вальтер (итал. Piazza Walter; нем. Вальтерплатц — Waltherplatz). Посреди площади установлен высокий монумент с фигурой человека в плаще. Это памятник национальному поэту-миннезингеру — Вальтеру фон Фогельвейде (1889 г.).

Кафедральный собор. Главное здание на площади — Кафедральный собор (Duomo di Bolzano), посвященный Успению Девы Марии (Санта-Мария Ассунта — Santa Maria Assunta). Основан в XII веке. Через два столетия здание реконструировали в романо-готическом стиле. В 1519 году пристроили квадратную в плане 65-метровую колокольню с стиле поздней готики. В ее интерьере уцелела подлинная фреска (XIV в.), написанная учеником Джотто А кроме того, мы полюбуемся на монастыри этого удивительного города, прогуляемся по улице Гете и рыночным, или торговым улицам. У колоритных мест и исторических архитектурных ансамблей вы сможете сделать памятные, яркие кадры.