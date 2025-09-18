Мои заказы

Прогулка по городу Больцано

Откройте для себя уникальный Больцано, где итальянский темперамент встречается с немецкой аккуратностью. История и культура в одном месте
Экскурсия по Больцано предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, где переплетаются итальянская и немецкая культуры. Прогулка по историческим улицам и площадям, таким как Вальтерплатц, позволит ощутить дух прошлого. Посещение Кафедрального собора, построенного в XII веке, даст представление о развитии архитектуры.

Город, богатый культурным наследием, является воротами в Доломитовые Альпы и предлагает великолепные виды на горы и озера

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌍 Культурное разнообразие
  • 🏞️ Виды на Доломитовые Альпы
  • 🛍️ Прогулка по торговым улицам
  • 📸 Возможность сделать памятные фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Больцано - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками и видами. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. Зимой город преображается в рождественскую сказку, что тоже привлекает туристов.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Вальтерплатц
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Что вас ждет:Маленькие рассказы-зарисовки эпох, событий и судеб. Как паззл, мы сложим их в захватывающую картину. Картину-сувенир, которую Вы без проблем провезете через таможню и будете наслаждаться ею неограниченное количество лет. Построенный в незапамятные времена на бойком торговом, военном и паломническом пути, город много повидал на своем веку. «Одичавшие этруски», римляне, готы, германцы, австрийцы, итальянцы… все они оставили свои следы. В настоящее время у города три официальных названия: Боцен — на немецком, Больцано — на итальянском и Буцан — на ладинском. В нем живут и работают люди разных культур и национальностей. Гремучая смесь менталитетов, языков и воззрений, оказывающая благотворное влияние на экономическую ситуацию. Больцано или Боцен — самый богатый и благополучный город в Италии. Ухоженный и многосторонний. Уютный и безопасный. Что вы увидите:• Вальтерплатц. Центр города, там где работает рынок и проходят народные гулянья — это площадь Вальтер (итал. Piazza Walter; нем. Вальтерплатц — Waltherplatz). Посреди площади установлен высокий монумент с фигурой человека в плаще. Это памятник национальному поэту-миннезингеру — Вальтеру фон Фогельвейде (1889 г.).
Кафедральный собор. Главное здание на площади — Кафедральный собор (Duomo di Bolzano), посвященный Успению Девы Марии (Санта-Мария Ассунта — Santa Maria Assunta). Основан в XII веке. Через два столетия здание реконструировали в романо-готическом стиле. В 1519 году пристроили квадратную в плане 65-метровую колокольню с стиле поздней готики. В ее интерьере уцелела подлинная фреска (XIV в.), написанная учеником Джотто А кроме того, мы полюбуемся на монастыри этого удивительного города, прогуляемся по улице Гете и рыночным, или торговым улицам. У колоритных мест и исторических архитектурных ансамблей вы сможете сделать памятные, яркие кадры.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вальтерплатц
  • Кафедральный собор
  • Монастыри
  • Улица Гёте
  • Рыночные и торговые улицы
  • Колоритные места и архитектурные ансамбли
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пьяцца Вальтер
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Больцано

