«Антибиотики лечат людей, но счастливыми их может сделать только вино». Александр Флеминг, создатель пенициллина.

Дорога вина

Точнее «дороги вина», потому что их в Южном Тироле много. Более 5000 га виноградников, десятки виноделен, погребов, дегустационных залов и ресторанов. Никто точно не знает, когда именно все началось. Ещё в первом веке до нашей эры римляне покупали здесь вино у ретов, «одичавших этрусков», как они их называли. Драгоценный напиток из Реции предназначался исключительно для императорского стола. С тех пор утекло немало вина, но мастерство осталось. Остались традиции и красивые праздники, старинные замки и глубокие, в несколько этажей, погреба. Кстати, если Вам больше по душе пиво, то можно будет посетить пивоварни и курсы «Как на досуге сварить пенный напиток». Что вас ждет:Мы выедем из Больцано или Тренто. Посетим производство вина и дегустационные залы. Обязательно полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.