Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»

Индивидуальная экскурсия в Больцано

Экскурсия по Дороге вина в Больцано: Индивидуальный винно-гастрономический тур

Приглашаю вас в увлекательную винно-гастрономическую экскурсию по Южному Тиролю. Мы с вами пройдем по исторической «дороге вина», посетим производство вина и дегустационные залы.

Полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Винно-гастрономический тур по Южному Тиролю: «Дорога вина»
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
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12
дек
13
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15
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даты

Что вас ожидает:

  • Виноградники
  • Винодельни
  • Винные погреба
  • Рестораны
  • Тирольские города и деревни
  • Замки

Описание

«Антибиотики лечат людей, но счастливыми их может сделать только вино». Александр Флеминг, создатель пенициллина.

Дорога вина

Точнее «дороги вина», потому что их в Южном Тироле много. Более 5000 га виноградников, десятки виноделен, погребов, дегустационных залов и ресторанов. Никто точно не знает, когда именно все началось. Ещё в первом веке до нашей эры римляне покупали здесь вино у ретов, «одичавших этрусков», как они их называли. Драгоценный напиток из Реции предназначался исключительно для императорского стола. С тех пор утекло немало вина, но мастерство осталось. Остались традиции и красивые праздники, старинные замки и глубокие, в несколько этажей, погреба. Кстати, если Вам больше по душе пиво, то можно будет посетить пивоварни и курсы «Как на досуге сварить пенный напиток». Что вас ждет:Мы выедем из Больцано или Тренто. Посетим производство вина и дегустационные залы. Обязательно полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Транспорт
  • Стоимость дегустаций
Место начала и завершения?
Больцано, Тренто или Верона
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь на устойчивой нескользкой подошве. Теплая куртка для посещения винных погребов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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