Экскурсия по Дороге вина в Больцано: Индивидуальный винно-гастрономический тур
Приглашаю вас в увлекательную винно-гастрономическую экскурсию по Южному Тиролю. Мы с вами пройдем по исторической «дороге вина», посетим производство вина и дегустационные залы.
Полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.
Полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Виноградники
- Винодельни
- Винные погреба
- Рестораны
- Тирольские города и деревни
- Замки
Описание
«Антибиотики лечат людей, но счастливыми их может сделать только вино». Александр Флеминг, создатель пенициллина.
Дорога вина
Точнее «дороги вина», потому что их в Южном Тироле много. Более 5000 га виноградников, десятки виноделен, погребов, дегустационных залов и ресторанов. Никто точно не знает, когда именно все началось. Ещё в первом веке до нашей эры римляне покупали здесь вино у ретов, «одичавших этрусков», как они их называли. Драгоценный напиток из Реции предназначался исключительно для императорского стола. С тех пор утекло немало вина, но мастерство осталось. Остались традиции и красивые праздники, старинные замки и глубокие, в несколько этажей, погреба. Кстати, если Вам больше по душе пиво, то можно будет посетить пивоварни и курсы «Как на досуге сварить пенный напиток». Что вас ждет:Мы выедем из Больцано или Тренто. Посетим производство вина и дегустационные залы. Обязательно полюбуемся на виноградники и познакомимся с оригинальной архитектурой деревень Трамин (родина сорта винограда Гевюрц Траминер) и Эппан.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Транспорт
- Стоимость дегустаций
- Место начала и завершения?
- Больцано, Тренто или Верона
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Удобная обувь на устойчивой нескользкой подошве. Теплая куртка для посещения винных погребов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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