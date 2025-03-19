читать дальше нашим гидом были и в Больцано и в Мерано, что-то читали, даже брали экскурсию … Но Владимир перевернул наше восприятие и погрузил в водоворот событий непростой, где-то таинственной истории этой Земли., Браво эрудиции, браво вдохновению, браво storytelling! И спасибо за наше желание дополнительно прочесть, узнать, вернуться и конечно на Ледник Летом!))

Однозначно брать все экскурсии с Владом!! Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!) Мы несколько раз до встречи с