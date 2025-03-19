Экскурсии проходящие только летом в Больцано

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Больцано на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Больцано - город контрастов
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Больцано - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €78 за человека
Добро пожаловать в Больцано
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Больцано: индивидуальная экскурсия по городу
Откройте для себя живописный Больцано у подножия Доломитовых Альп. Погрузитесь в его богатую историю и культурное наследие
Начало: У ж/д вокзала
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах
Пешая
1 час
Фотопрогулка
Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах
Погрузитесь в магию фотографии среди великолепных пейзажей. Местный фотограф поможет создать аутентичные снимки, полные эмоций и тепла
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    19 марта 2025
    Больцано - город контрастов
    Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
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    то, надеюсь, запомним. Гид конечно историк- профессионал. Может быть лучше нам было выбрать какой то тематический раздел из истории Больцано- рыцарские ордены, 18-19 век, или крысиная тропа… все очень интересно… рекомендую

    Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. ПрошлиГород с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. ПрошлиГород с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли
  • М
    Мирра
    6 марта 2025
    Больцано - город контрастов
    Было очень интересно: могу посоветовать всем!
  • L
    Larisa
    6 февраля 2025
    Добро пожаловать в Больцано
    Прекрасная экскурсия по невероятно красивому городу. Город, который соединяет и богатейшую историю, и архитектуру, и природу … Познакомились с историей Южного Тироля. Людмила влюбила нас с Больцано, порекомендовала лучшие рестораны города, дала советы по кухне. Огромное спасибо Людмиле за все!!!
  • Ю
    Юлия
    25 января 2025
    Больцано - город контрастов
    Однозначно брать все экскурсии с Владом!! Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!) Мы несколько раз до встречи с
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    нашим гидом были и в Больцано и в Мерано, что-то читали, даже брали экскурсию … Но Владимир перевернул наше восприятие и погрузил в водоворот событий непростой, где-то таинственной истории этой Земли., Браво эрудиции, браво вдохновению, браво storytelling! И спасибо за наше желание дополнительно прочесть, узнать, вернуться и конечно на Ледник Летом!))

    Однозначно брать все экскурсии с Владом!!Однозначно брать все экскурсии с Владом!!Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
  • А
    Арина
    5 января 2025
    Добро пожаловать в Больцано
    Великолепная экскурсия! Людмила — потрясающий гид с глубоким знанием истории региона и не только, с большим количеством интересных историй и увлекательной манерой подачи материала. Очень рекомендую всем путешественникам, кто хочет узнать больше о городе и регионе!
  • э
    эдуард
    6 июля 2024
    Добро пожаловать в Больцано
    все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Больцано в апреле 2025
Сейчас в Больцано в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 150. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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