Индивидуальная
Больцано - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
8 мая в 08:30
от €78 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Больцано: индивидуальная экскурсия по городу
Откройте для себя живописный Больцано у подножия Доломитовых Альп. Погрузитесь в его богатую историю и культурное наследие
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 09:00
8 мая в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах
Погрузитесь в магию фотографии среди великолепных пейзажей. Местный фотограф поможет создать аутентичные снимки, полные эмоций и тепла
Завтра в 09:00
8 мая в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 мая 2025Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря
- ССергей19 марта 2025Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
- ММирра6 марта 2025Было очень интересно: могу посоветовать всем!
- LLarisa6 февраля 2025Прекрасная экскурсия по невероятно красивому городу. Город, который соединяет и богатейшую историю, и архитектуру, и природу … Познакомились с историей Южного Тироля. Людмила влюбила нас с Больцано, порекомендовала лучшие рестораны города, дала советы по кухне. Огромное спасибо Людмиле за все!!!
- ААрина5 января 2025Великолепная экскурсия! Людмила — потрясающий гид с глубоким знанием истории региона и не только, с большим количеством интересных историй и увлекательной манерой подачи материала. Очень рекомендую всем путешественникам, кто хочет узнать больше о городе и регионе!
- ээдуард6 июля 2024все было отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Больцано в мае 2025
Сейчас в Больцано в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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