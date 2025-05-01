Экскурсии выходного дня в Больцано

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Больцано на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Больцано - город контрастов
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Больцано - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
8 мая в 08:30
от €78 за человека
Добро пожаловать в Больцано
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Больцано: индивидуальная экскурсия по городу
Откройте для себя живописный Больцано у подножия Доломитовых Альп. Погрузитесь в его богатую историю и культурное наследие
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 09:00
8 мая в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах
Пешая
1 час
Фотопрогулка
Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах
Погрузитесь в магию фотографии среди великолепных пейзажей. Местный фотограф поможет создать аутентичные снимки, полные эмоций и тепла
Завтра в 09:00
8 мая в 09:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 мая 2025
    Больцано - город контрастов
    Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря
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    встрече с Владом. Он и впрямь досконально знает всё про Больцано, Южный Тироль, историю автономии (что меня как публициста и интересовало в первую очередь), но, конечно, владеет массой информации об истории города, связанного многими причудливыми нитями с Россией. Да, можно назвать его экскурсию "Город контрастов… И тайн". Поэтому советую всем туристам, кого интересуют не только виды, кафе и магазины - провести такую экскурсию. Кстати, Влад был готов и сверх двух часов продолжить рассказ. Мы как бы дошли до фашизма и Муссолини в Южном Тироле. Но меня эта тема достала уже в Москве. Так что выпили по глотку хорошего красного вина и расстались. Прошел ещё по нескольким магазинам центра - жена кое-что просила - дорого и выбор не впечатляет. А город и история - впечатлили! Спасибо, Влад!

  • С
    Сергей
    19 марта 2025
    Больцано - город контрастов
    Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
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    то, надеюсь, запомним. Гид конечно историк- профессионал. Может быть лучше нам было выбрать какой то тематический раздел из истории Больцано- рыцарские ордены, 18-19 век, или крысиная тропа… все очень интересно… рекомендую

    Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. ПрошлиГород с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. ПрошлиГород с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли
  • М
    Мирра
    6 марта 2025
    Больцано - город контрастов
    Было очень интересно: могу посоветовать всем!
  • L
    Larisa
    6 февраля 2025
    Добро пожаловать в Больцано
    Прекрасная экскурсия по невероятно красивому городу. Город, который соединяет и богатейшую историю, и архитектуру, и природу … Познакомились с историей Южного Тироля. Людмила влюбила нас с Больцано, порекомендовала лучшие рестораны города, дала советы по кухне. Огромное спасибо Людмиле за все!!!
  • А
    Арина
    5 января 2025
    Добро пожаловать в Больцано
    Великолепная экскурсия! Людмила — потрясающий гид с глубоким знанием истории региона и не только, с большим количеством интересных историй и увлекательной манерой подачи материала. Очень рекомендую всем путешественникам, кто хочет узнать больше о городе и регионе!
  • э
    эдуард
    6 июля 2024
    Добро пожаловать в Больцано
    все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Больцано в мае 2025
Сейчас в Больцано в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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