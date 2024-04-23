Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » в Больцано на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Больцано Больцано - город контрастов Прогулка по городу Больцано Добро пожаловать в Больцано В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Больцано в июне 2024 Сейчас в Больцано в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 130. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Больцано (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 23 ⭐ отзыва, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август