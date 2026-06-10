Индивидуальная
Больцано - город контрастов
Больцано - это город, где немецкая строгость встречается с итальянской креативностью. Узнайте его историю и архитектуру на увлекательной экскурсии
«Ответ на этот вопрос вы найдёте на обзорной экскурсии, которая порадует вас, удивит и останется надолго в вашей памяти»
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
от €71 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по городу Больцано
Откройте для себя уникальный Больцано, где итальянский темперамент встречается с немецкой аккуратностью. История и культура в одном месте
Начало: Пьяцца Вальтер
«Приглашаю вас на обзорную экскурсию по уютному Больцано»
Расписание: по договоренности
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочные Доломитовые Альпы
Начало: Больцано, Тренто или Верона
«Возле Шлерна нам предстоит знакомство со старинным замком и вид на необыкновенный горный массив»
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Несмотря на то, что экскурсия проходила под проливным дождем, благодаря Владимиру, создавшему атмосферу полного погружения в историю Больцано и региона
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О
Провели замечательную экскурсию с Владом в Больцано. Город знаем много лет, но что в нем столько достопримечательностей даже не подозревали.
Влад
Влад
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Д
Остался очень доволен экскурсией, узнал историю города с подробностями, которых не найдешь в интернете. Рекомендую всем любителям истории и просто людям, которым интересен Южный Тироль и Боцен в частности.
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А
Несмотря на трудности и усталости от дальней дороги в Больцано через Ереван-Венецию-Падую-Абано Терме-Верону - всё-таки получил впечатления и знания, благодаря
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С
Город с вековой историей, конечно, трудно и не возможно рассказать все на протяжении 2 часов. Прошли по старому городу, что
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М
Было очень интересно: могу посоветовать всем!
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Ю
Однозначно брать все экскурсии с Владом!!
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим
Иначе считайте - Вы не были в Южном Тироле!!)
Мы несколько раз до встречи с нашим
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Это была потрясающая экскурсия! Владимир — замечательный гид, обладающий энциклопедическими знаниями во многих областях, и увлекательно проводящий туристов по самым
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Т
Экскурсия, которую проводил Владимир, была интересной и содержательной. Узнали много интересных фактов из истории южного Тироля. Не жалеем, что выбрали именно этого экскурсовода.
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Н
Город прекрасный, но если вы хотите действительно его понять и ощутить, то Влад вам необходим, даже малой части города без гида мы бы не увидели!
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Всего 33 отзыва в Больцано в категории "Обзорные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Больцано в категории «Обзорные»
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Сейчас в Больцано в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 160. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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