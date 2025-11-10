Мои заказы

Семейная фотосессия в Доломитовых Альпах

Погрузитесь в магию фотографии среди великолепных пейзажей. Местный фотограф поможет создать аутентичные снимки, полные эмоций и тепла
Фотосессия в Доломитовых Альпах - это возможность запечатлеть вашу семью на фоне потрясающих природных пейзажей.

Местный фотограф с опытом работы создаст для вас уникальные снимки, которые будут радовать вас долгие годы.

Вам
читать дальше

не нужно беспокоиться о позировании - профессионал подскажет, как выглядеть естественно и расслабленно. За час съёмки будет сделано от 20 до 60 фотографий, которые вы получите в течение трёх недель. Добраться до места встречи необходимо самостоятельно

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🏞 Потрясающие пейзажи
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Аутентичные снимки
  • 📅 Гибкость по времени
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Доломитовые Альпы

Описание фото-прогулки

Мы договоримся об удобном месте встречи — и в назначенный час погрузимся в волшебство фотографии. Будем творить в долинах и на озёрах Доломитовых Альп. А до съёмки обсудим с вами одежду и прочие тонкости.

Организационные детали

  • Снимаю на камеру Lumix S5 Mark ll
  • За 1 час мы сделаем от 20 до 60 фото. Ссылку на облако с готовыми снимками я пришлю в течение 3 недель
  • До выбранного места встречи вы добираетесь самостоятельно
  • Время фотосессии можно продлить — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Больцано
Семейный и портретный фотограф в Доломитовых Альпах. Мои фотосъёмки подойдут всем, кто хочет увезти с собой из поездки максимум воспоминаний.
Задать вопрос

