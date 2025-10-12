читать дальше

что создало ещё больше таинственности этому историческому городу.

Наш очень доброжелательный и отзывчивый гид Инесса провела нас историческими улочками в сердце города, перенесла нас на страницы истрии прошедших веков, показала самые значимые памятники Брешии. Мы узнали много интересного и неожиданного об истории разных периодов Италии, и именно Брешии.

Отдельно хочу поблагодарить Инессу, что она помогла нам попасть в церковь, где находятся мощи Святой Мученицы Иулии. Это было чудо, которое завершило наше краткое, но удивительное путешествие в старинный город Брешиа.