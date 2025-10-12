Мои заказы

Увидеть самое главное в Брешиа

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Брешиа на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брешиа: античная, средневековая, современная
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Piazza Vittoria
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Brixia Romana: археологическое путешествие из Брешии в Древний Рим
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная прогулка по Брешиа
Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    12 октября 2025
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Хорошо структурированный материал. Удобный маршрут. Очень приятный и позитивный человек. Чего не хватило - персонажей истории, чтобы она стала более красивой и литературной. В целом- очень хорошо.
  • М
    Михаил
    13 мая 2025
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Интересно и познавательно. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    В октябре прошлого года мне посчастливилось побывать в совершенно сказочном, тихом, уютном городе Брешиа.
    Было дождливо и очень пустынно на улицах,
    читать дальше

    что создало ещё больше таинственности этому историческому городу.
    Наш очень доброжелательный и отзывчивый гид Инесса провела нас историческими улочками в сердце города, перенесла нас на страницы истрии прошедших веков, показала самые значимые памятники Брешии. Мы узнали много интересного и неожиданного об истории разных периодов Италии, и именно Брешии.
    Отдельно хочу поблагодарить Инессу, что она помогла нам попасть в церковь, где находятся мощи Святой Мученицы Иулии. Это было чудо, которое завершило наше краткое, но удивительное путешествие в старинный город Брешиа.

  • О
    Ольга
    17 января 2025
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Отличная и хорошо продуманная экскурсия. Инесса - приятный собеседник и грамотный гид. Брешиа однозначно достойна посещения. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Мы побывали на очень интересной и познавательной экскурсии по Брешиа. Город очень интересный, обязательно стоит посетить. И, лучше, не на один день.
    Инесса - замечательный гид и очень комфортный собеседник. Экскурсию очень рекомендуем!
  • Э
    Эд
    25 августа 2024
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Замечательная экскурсия, узнали много нового интересного.
    Замечательный гид с удивительно индивидуальным подходом к клиентам.
  • М
    Маша
    16 апреля 2024
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)

Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брешиа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брешиа: античная, средневековая, современная
  2. Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
  3. Brixia Romana: археологическое путешествие из Брешии в Древний Рим
Сколько стоит экскурсия по Брешиа в декабре 2025
Сейчас в Брешиа в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
Экскурсии на русском языке в Брешиа (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 23 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль