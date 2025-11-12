Ольга — ваш гид в Брешиа

Провела экскурсии для 104 туристов

читать дальше по образованию, страстно увлечена наследием этого региона, влюблена в его природные красоты, эстетику архитектуры и искусства, своеобразие менталитета брешиан. На своих экскурсиях стремлюсь не только «информировать» путешественников, но через порой незамечаемые детали, необычные ракурсы, скрытые уголки раскрыть и дать почувствовать очарование, дух и атмосферу города, предложить ключ к его прочтению.

Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь с 2015 года. Историк