Индивидуальная экскурсия по древней Брешии предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Древнего Рима.
Гости увидят остатки римской базилики, ступени храма капитолийской тройки богов и фрески в помпейском стиле.
С помощью очков дополненной реальности можно совершить виртуальное путешествие по римскому театру и увидеть, как выглядели дома богатых горожан.
Экскурсия подходит для путешественников старше 10 лет и проводится в дни, когда музейный комплекс открыт
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Древнего Рима
- 👓 Виртуальная реальность для полного эффекта
- 🎨 Уникальные фрески и мозаики
- 🏺 Археологическая коллекция в музее
- 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Piazza del Foro
- Римский театр
- Музейный комплекс Санта-Джулия
Описание экскурсии
Площадь Piazza del Foro — центр политической, религиозной, административной и торговой жизни города
- Вы увидите остатки боковой колоннады, в глубине которой находились торговые лавки.
- Угадаете в очертаниях стены следы римской базилики и часть главной улицы.
- Подниметесь по ступеням величественного храма, посвящённого капитолийской тройке богов.
- Проследуете по трём залам и спуститесь в помещение более раннего республиканского храма.
- Рассмотрите уникальные для Северной Италии фресковые росписи в помпейском стиле и мозаичные полы.
Руины римского театра на 15 000 зрителей
- С помощью современных технологий вы при желании совершите виртуальное путешествие.
- Специальные очки воссоздают картину в формате 3D: руины трансформируются в здания, рядом с Форумом вырастает статуя Юпитера, а римский театр заполняется зрителями.
Музейный комплекс Санта-Джулия
- Здесь мы рассмотрим археологическую коллекцию римского периода: статуи, мозаики, предметы из захоронений.
- Вы увидите раскопки двух жилых зданий и представите себе, как выглядели дома богатых горожан.
Организационные детали
- Музейный комплекс Brixia Romana закрыт по понедельникам, поэтому экскурсия в этот день недели не проводится.
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: €15 — взрослые, €10 — путешественники старше 65 лет, €8 — участники младше 26 лет. Билет для гида оплачивать не нужно.
- По желанию оплачивается прокат очков 3D — €6 за пару.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Брешиа
Провела экскурсии для 104 туристов
Приветствую всех, кто выбрал направлением своего путешествия Северную Италию, и предлагаю стать вашим проводником по самой большой провинции региона Ломбардия — Брешии, жительницей которой я являюсь с 2015 года. ИсторикЗадать вопрос
Входит в следующие категории Брешиа
