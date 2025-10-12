Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Piazza Vittoria
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная прогулка по Брешиа
Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна12 октября 2025Хорошо структурированный материал. Удобный маршрут. Очень приятный и позитивный человек. Чего не хватило - персонажей истории, чтобы она стала более красивой и литературной. В целом- очень хорошо.
- ММихаил13 мая 2025Интересно и познавательно. Рекомендую.
- ЮЮлия23 февраля 2025В октябре прошлого года мне посчастливилось побывать в совершенно сказочном, тихом, уютном городе Брешиа.
Было дождливо и очень пустынно на улицах,
- ООльга18 января 2025Отличная и хорошо продуманная экскурсия. Инесса - приятный собеседник и грамотный гид. Брешиа однозначно достойна посещения. Рекомендую.
- ННаталья10 января 2025Мы побывали на очень интересной и познавательной экскурсии по Брешиа. Город очень интересный, обязательно стоит посетить. И, лучше, не на один день.
Инесса - замечательный гид и очень комфортный собеседник. Экскурсию очень рекомендуем!
- ЭЭд25 августа 2024Замечательная экскурсия, узнали много нового интересного.
Замечательный гид с удивительно индивидуальным подходом к клиентам.
- ММаша16 апреля 2024Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брешиа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Брешиа в декабре 2025
Сейчас в Брешиа в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 180. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
Экскурсии на русском языке в Брешиа (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 23 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль