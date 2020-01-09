Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции

Пешеходная

4.8
26 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Санта Мария Новелла
  • Капеллы Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Дуомо
  • Баптистерий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Столица Тосканы и бывшая столица Итальянской Республики Флоренция, основанная в 59 г. до н. э. лично Юлием Цезарем, своего расцвета достигла в 14-16 вв., когда стала финансовым и культурным центром Европы.

Флоренция удачно сочетает в себе дух великого прошлого и атмосферу живого и динамичного современного города с отличной кухней, шоппингом и кучей возможностей для развлечений.

Именно Флоренция считается местом, где началась эпоха Возрождения, и для многих выдающихся деятелей того периода, таких как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, она была родным городом. Но не только поэтами и писателями славна Флоренция — ренессансная архитектура тоже пошла отсюда, и великие флорентийские архитекторы, в первую очередь Филиппо Брунеллески и Леон Батиста Альберти, положили начало новому архитектурному стилю, который еще многие века оказывал влияние на строительство во всех крупных европейских городах, от Барселоны до Санкт-Петербурга.

Сегодня Флоренцию можно назвать «музеем под открытым небом».

Программа

Церковь Санта Мария Новелла, Капеллы Медичи и Церковь Сан Лоренцо, Дуомо, Баптистерий, Площадь Республики, Городскую Ратушу, Уффици, Церковь Санта Кроче, Площадь Синьории, Старый мост, Новый рынок, Дворец Питти.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
Е
9 янв 2020
Спасибо Татьяне Подгорной за прекрасную обзорную экскурсию по Флоренции 01.01.2020г. Много полезной и интересной информации. Доброжелательное и профессиональное отношение. Мы с супругом остались очень довольны. Рекомендуем.
Ю
6 янв 2020
интересная экскурсия, но гид говорила так тихо, что нам приходилось прижиматься ближе к ней и друг к другу, что доставляло немало проблем. и конечно странно когда ты приходишь в 15, как просят в билете, а гид стоящий с табличкой говорит я ещё не работаю!)))
N
2 дек 2019
Очень интересная экскурсия в потрясающем городе от гида Татьяны.
П
1 дек 2019
Все было отлично. Гид - Татьяная Подгорная.
Е
11 ноя 2019
Огромное спасибо гиду Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись по улочкам, насладились атмосферой великолепной Флоренции, только положительные эмоции! Рекомендую)) путешествуем самостоятельно и уже более 2 лет заказываю экскурсии на tezeks.ru - всегда в любой стране высокий уровень организации и отличные гиды-профессионалы.
Т
30 окт 2019
Экукурсовод Татьяна. вес понравилось
Е
3 сен 2019
Гид Татьяна провела очень хорошую, именно обзорную экскурсию. Не было ощущения, что чего-то не хватает. С удовольствием послушали про большие и маленькие достопримечательности Флоренции, и реально обошли больше, чем я рассчитывала. Не помешал Татьяне даже периодически начинающийся дождь. В общем - однозначно рекомендую.
С
25 авг 2019
То что нужно для знакомства с городом. Отлично!
А
30 июня 2019
Экскурсией остались более чем довольны! Экскурсовод Татьяна просто выше всяких похвал, огромное вам спасибо за то, что позволили поистине насладиться вашей экскурсией, что даже время пролетело незаметно, и хотелось ещё и ещё. Если бы была возможность - пошли бы и на другие экскурсии Татьяны! Но, к сожалению? Нужно было уезжать. Было интересно послушать не только про род Медичей, но и про современную жизнь в Тоскане и Италии, было очень много иной полезной информации, в том числе о работе музеев и соборов.
В
26 июня 2019
Экскурсия была замечательная! Благодарность Татьяне Подгорной, за потрясающий рассказ о Флоренции!
M
23 мая 2019
Oчень интересная экскурсия. Коротко и обьемно сппсиибо
Д
22 апр 2019
Великолепная и очень информативная экскурсия. И очень интересный город. Не похож ни на один из других городов Италии.
На экскурсию я пришел один, несмотря на это она состоялась, что вдвойне приятно.
И
5 апр 2019
Чудесная и легкая экскурсия от вокзала до дворца Питти. Очень хороший гид Татьяна. Все понравилось.
Е
17 мар 2019
Очень полезная экскурсия для первого знакомства с городом и его историей. Гид Инга - энергичная и позитивная, не только интересно рассказала о Флоренции, но и дала рекомендации по посещению основных достопримечательностей, посоветовала места для ужина.
М
9 мар 2019
Очень хороший экскурсовод Светлана, к сожалению не запомнила фамилию. Город Флоренция стал еще интереснее и прекраснее после профессионального рассказа о нем. Множество исторических фактов, рассказанных на правильном русском языке, без мусорных слов в речи. Это было просто великолепно. Экскурсовод также не торопилась уйти, отвечала на все вопросы. Я очень рада, что заказала эту эскурсию. Спасибо.
Ещё 11 отзывов

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