Столица Тосканы и бывшая столица Итальянской Республики Флоренция, основанная в 59 г. до н. э. лично Юлием Цезарем, своего расцвета достигла в 14-16 вв., когда стала финансовым и культурным центром Европы.

Флоренция удачно сочетает в себе дух великого прошлого и атмосферу живого и динамичного современного города с отличной кухней, шоппингом и кучей возможностей для развлечений.

Именно Флоренция считается местом, где началась эпоха Возрождения, и для многих выдающихся деятелей того периода, таких как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, она была родным городом. Но не только поэтами и писателями славна Флоренция — ренессансная архитектура тоже пошла отсюда, и великие флорентийские архитекторы, в первую очередь Филиппо Брунеллески и Леон Батиста Альберти, положили начало новому архитектурному стилю, который еще многие века оказывал влияние на строительство во всех крупных европейских городах, от Барселоны до Санкт-Петербурга.

Сегодня Флоренцию можно назвать «музеем под открытым небом».