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и чем сравнивать, Александра и ее экскурсии произвели просто великолепное впечатление. Мало того, что она очень эрудированный человек и прекрасно знает не только Флоренцию, но и историю в целом. Она старалась очень понятным языком и с хорошим эмоциональным посылом донести до нас всю красоту этих мест. Экскурсии длились даже сверх запланированного времени и было понятно, что Александре очень нравится то, что она делает. Это редко встречается. Мы благодарим ее от всей души за доставленное удовольствие. Елена, Владимир