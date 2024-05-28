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Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€170 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Расписание: Четверг в 09:00
€33 за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Четверг в 10:30
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€170 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitriy28 мая 2024Интересная и динамичная экскурсия с Милой, которая влюбляет во Флоренцию, интересная информация, спасибо огромное за подсказки по нашим вопросикам.
- ННаталия7 марта 2024Очень интересно и познавательно! Экскурсовод Александра. Спасибо:) Было живо, эмоционально и полезно. Мы брали ещё Колизей и Вечерний Рим. Пешеходные по Риму и Флоренции на первом месте!
- EElena15 декабря 2023Мы с мужем были на двух экскурсиях по Флоренции с гидом Александрой. Мы много ездим и нам есть с кем
- ЕЕлена26 октября 2023Экскурсовод Ольга. Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно. Работа гида безупречна- грамотная речь, глубокие знания. Чувствуется любовь к своему делу. Благодарим!
- ЕЕлена26 октября 2023Эту индивидуальную экскурсию провела для нас Ольга. Она сама заранее связалась с нами и обговорила все детали встречи. Грамотный, профессиональный
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «История и культура»
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Сейчас во Флоренции в категории "История и культура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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