Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 9 экскурсий в категории «История и культура» во Флоренции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
33 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Галерея Академии и Капелла Медичи
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
170 за экскурсию
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
Расписание: Ежедневно в 10:00
170 за экскурсию
Персональная прогулка с гидом по Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Флоренции
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 150 за экскурсию
Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Индивидуальная
2 часа
Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
170 за экскурсию
Галерея Уффици
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
170 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции
Расписание: Четверг в 09:00
33 за человека
Уффици
Групповая
1.5 часа
Уффици
Расписание: Четверг в 10:30
65 за человека
Дворец Питти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти
Расписание: Ежедневно в 10:00
170 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitriy
    28 мая 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
    Интересная и динамичная экскурсия с Милой, которая влюбляет во Флоренцию, интересная информация, спасибо огромное за подсказки по нашим вопросикам.
  • Н
    Наталия
    7 марта 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
    Очень интересно и познавательно! Экскурсовод Александра. Спасибо:) Было живо, эмоционально и полезно. Мы брали ещё Колизей и Вечерний Рим. Пешеходные по Риму и Флоренции на первом месте!
  • E
    Elena
    15 декабря 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
    Мы с мужем были на двух экскурсиях по Флоренции с гидом Александрой. Мы много ездим и нам есть с кем
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    и чем сравнивать, Александра и ее экскурсии произвели просто великолепное впечатление. Мало того, что она очень эрудированный человек и прекрасно знает не только Флоренцию, но и историю в целом. Она старалась очень понятным языком и с хорошим эмоциональным посылом донести до нас всю красоту этих мест. Экскурсии длились даже сверх запланированного времени и было понятно, что Александре очень нравится то, что она делает. Это редко встречается. Мы благодарим ее от всей души за доставленное удовольствие. Елена, Владимир

  • Е
    Елена
    26 октября 2023
    Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
    Экскурсовод Ольга. Экскурсия прошла на одном дыхании,было очень интересно. Работа гида безупречна- грамотная речь, глубокие знания. Чувствуется любовь к своему делу. Благодарим!
  • Е
    Елена
    26 октября 2023
    Галерея Академии и Капелла Медичи
    Эту индивидуальную экскурсию провела для нас Ольга. Она сама заранее связалась с нами и обговорила все детали встречи. Грамотный, профессиональный
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    гид, любит свое дело, работает с душой. Было очень интересно и познавательно, экскурсия нам очень понравилась. По пути в Галерею получили бонусом рассказ о Данте Алигьере и его возлюбленной Беатриче. Спасибо, Оля!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ежедневная пешеходная экскурсия по Флоренции
  2. Галерея Академии и Капелла Медичи
  3. Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
  4. Персональная прогулка с гидом по Флоренции
  5. Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "История и культура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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