🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 99 отзывов Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 115 отзывов Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой Начало: Около церкви Санта Мария Новелла Расписание: ежедневно в 11:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Санта Мария Новелла € 120 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 194 отзыва Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке 200 € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella 170 € 153 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны Начало: На площади Дуомо € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия Начало: Piazza del Mercato Centrale € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 184 отзыва Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии Начало: В районе площади Сан Джованни € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны Начало: На площади Санта Мария Новелла € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело Начало: У Капеллы Медичи € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 101 отзыв Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны Начало: На Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными Начало: У собора Дуомо от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио Начало: На площади Микеланджело 100 € 50 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция: история и люди - погружение в эпоху Возрождения Пройдитесь по историческим улицам Флоренции, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир великих личностей прошлого Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно» Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям Начало: В центре Флоренции € 99 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 5 отзывов Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции Начало: На площади Республики € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу Начало: На Piazza Santa Croce € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Каменная живопись во Флоренции Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых Начало: Недалеко от кафедрального собора € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике Начало: На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana) € 114 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великие усыпальницы Медичи Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Viva la donna! Великие женщины Флоренции Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города Начало: Piazza della Repubblica € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва История торговой Флоренции Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв История Флоренции в базилике Санта-Кроче Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Флоренция по следам «Инферно» Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов Начало: Около Палаццо Питти € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города € 240 за всё до 10 чел.