1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
10 июня в 15:30
11 июня в 09:30
250€225 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио
Начало: На площади Микеланджело
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: история и люди - погружение в эпоху Возрождения
Пройдитесь по историческим улицам Флоренции, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир великих личностей прошлого
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Каменная живопись во Флоренции
Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике
Начало: На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История торговой Флоренции
Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен
Сегодня в 10:00
19 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€225 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEliso7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- ЕЕлена6 июня 2024Лидия, спасибо за незабываемые впечатления. Все было по делу. Вовлеченность на 100% в процесс.
- SSasha6 июня 2024Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- rraisa3 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Пешеходные" можно забронировать 131 экскурсию от 10 до 550 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 131 экскурсию на 2024 год по теме «Пешеходные», 2796 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август