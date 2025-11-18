Посетите Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи с одним билетом, действительным 5 дней. Вдохновляющие шедевры, дворцовая роскошь и сады Медичи — всё в вашем темпе и без лишней суеты.
Описание билетаОткройте для себя три главных достопримечательности Флоренции с единым билетом, действующим в течение 5 дней. Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей. Ваше путешествие начнётся с визита в галерею Уффици, где вы увидите всемирно известные шедевры: «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медузу» Караваджо, произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров. После этого у вас будет 5 дней, чтобы в удобное время посетить оставшиеся локации. Палаццо Питти впечатлит не только своей архитектурой, но и коллекцией картин Рубенса, Тициана и Караваджо в Галерее Палатина. А прогулка по садам Боболи подарит ощущение спокойствия и роскоши — так жили Медичи, могущественные правители Флоренции. Дополнительно вы сможете увидеть снаружи знаменитый Коридор Вазари — историческую галерею, соединяющую Уффици с дворцом Питти. Важная информация: Ваучер необходимо обменять на билет в Уффици в назначенное время. После этого остальные посещения можно совершить в любой из следующих четырёх дней, в часы работы музеев.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на вход в галерею Уффици с указанием времени
- Многоязычное аудиоприложение Галереи Уффици с эксклюзивным контентом, созданным нашими искусствоведами
- Комплексный билет в дворец Питти (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Палатинскую галерею (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Галерею современного искусства (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Музей костюма и моды (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Сокровищницу Великих Герцогов (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Музей русской иконы (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в Палатинскую капеллу (включен в билет в Уффици)
- Многоязычная электронная книга «Галерея Палатина» с эксклюзивным контентом, созданная нашими историками искусства
- Входной билет в сады Боболи (включен в билет в Уффици)
- Входной билет в сад виллы Бардини (включен в билет в Уффици)
- Многоязычная электронная книга «Сады Боболи»
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Наушники
Место начала и завершения?
Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Ваучер необходимо обменять на билет в Уффици в назначенное время. После этого остальные посещения можно совершить в любой из следующих четырёх дней
- В часы работы музеев
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Флоренции
