Посетите Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи с одним билетом, действительным 5 дней. Вдохновляющие шедевры, дворцовая роскошь и сады Медичи — всё в вашем темпе и без лишней суеты.

Описание билета Откройте для себя три главных достопримечательности Флоренции с единым билетом, действующим в течение 5 дней. Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей. Ваше путешествие начнётся с визита в галерею Уффици, где вы увидите всемирно известные шедевры: «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медузу» Караваджо, произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров. После этого у вас будет 5 дней, чтобы в удобное время посетить оставшиеся локации. Палаццо Питти впечатлит не только своей архитектурой, но и коллекцией картин Рубенса, Тициана и Караваджо в Галерее Палатина. А прогулка по садам Боболи подарит ощущение спокойствия и роскоши — так жили Медичи, могущественные правители Флоренции. Дополнительно вы сможете увидеть снаружи знаменитый Коридор Вазари — историческую галерею, соединяющую Уффици с дворцом Питти. Важная информация: Ваучер необходимо обменять на билет в Уффици в назначенное время. После этого остальные посещения можно совершить в любой из следующих четырёх дней, в часы работы музеев.

