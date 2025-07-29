Найдено 3 тура в категории « Галереи » во Флоренции на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости «Вы пройдёте по улицам, по которым ходили Микеланджело и Данте, и увидите шедевры в Галерее Уффици — от «Рождения Венеры» до работ Леонардо и Рафаэля» €700 за всё до 5 чел. Пешая 3 дня Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00 «В 10:30 отправимся в Галерею Уффици, где собрана выдающаяся коллекция произведений Микеланджело, Леонардо да Винчи, Караваджо, Боттичелли, Тициана и других мастеров» €980 за человека Пешая 5 дней 5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy «Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей» €59.40 за билет Все туры Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галереи»

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