Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
«Вы пройдёте по улицам, по которым ходили Микеланджело и Данте, и увидите шедевры в Галерее Уффици — от «Рождения Венеры» до работ Леонардо и Рафаэля»
29 июл в 10:00
12 авг в 10:00
€700 за всё до 5 чел.
Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни
Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици
Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00
«В 10:30 отправимся в Галерею Уффици, где собрана выдающаяся коллекция произведений Микеланджело, Леонардо да Винчи, Караваджо, Боттичелли, Тициана и других мастеров»
29 июл в 10:00
19 авг в 10:00
€980 за человека
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
«Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей»
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
€59.40 за билет
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