Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
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24 июн в 10:00
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€1200 за всё до 5 чел.
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1 июл в 10:00
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€700 за всё до 5 чел.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время по д...
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
€500 за всё до 30 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Популярные места»
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