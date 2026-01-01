Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по...
«Тоскана — это не только залитые солнцем открыточные пейзажи, уходящие за горизонт виноградники и вьющиеся вдоль дорог змейки кипарисов»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€500 за всё до 30 чел.
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€74 за билет
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
«Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€66 за билет
Сколько стоит тур во Флоренции в январе 2026
Сейчас во Флоренции в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 66 до 500.
