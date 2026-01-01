Мои заказы

Познавательные туры на природе во Флоренции

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» во Флоренции на русском языке, цены от €66. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
3 дня
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по...
«Тоскана — это не только залитые солнцем открыточные пейзажи, уходящие за горизонт виноградники и вьющиеся вдоль дорог змейки кипарисов»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€500 за всё до 30 чел.
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Пешая
3 дня
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€74 за билет
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Пешая
5 дней
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
«Этот комбинированный пропуск позволит вам посетить галерею Уффици, Палаццо Питти и сады Боболи — без спешки и очередей»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€66 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики во Флоренции
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур);
  2. Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо;
  3. 5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи.
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Галерея Уффици;
  2. Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре;
  3. Площадь Синьории;
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре;
  5. Тоскана;
  6. Баптистерий.
Сколько стоит тур во Флоренции в январе 2026
Сейчас во Флоренции в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 66 до 500.
Туры на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от €66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март